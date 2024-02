Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027 - Le gouvernement favorise la participation et l'inclusion à la vie associative et démocratique en Mauricie

QUÉBEC, le 1er févr. 2024 /CNW/ - Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027, le gouvernement du Québec accorde près de 160 000 $ à trois organismes de la région de la Mauricie. Les sommes sont versées afin de soutenir des initiatives visant à favoriser la participation et l'inclusion de toutes et de tous à la vie associative et démocratique des organismes communautaires.

La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, en a fait l'annonce aujourd'hui, en collaboration avec le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, Jean Boulet, et la députée de Champlain, Sonia LeBel.

Les organismes concernés sont les suivants :

Comité de Solidarité Trois-Rivières , pour la formation et la création de possibilités d'engagement afin de favoriser l'inclusion et la participation des jeunes issus de la diversité à la vie associative et démocratique des organismes communautaires de la Mauricie (61 122 $);

, pour la formation et la création de possibilités d'engagement afin de favoriser l'inclusion et la participation des jeunes issus de la diversité à la vie associative et démocratique des organismes communautaires de la Mauricie (61 122 $); Ebyôn , pour l'élaboration d'ateliers au cours desquels les gens pourront partager leurs savoirs avec leurs pairs et avec des gens en situation d'itinérance afin d'éliminer les préjugés et de permettre la participation de ces gens à la vie associative et démocratique de l'organisme (23 500 $);

, pour l'élaboration d'ateliers au cours desquels les gens pourront partager leurs savoirs avec leurs pairs et avec des gens en situation d'itinérance afin d'éliminer les préjugés et de permettre la participation de ces gens à la vie associative et démocratique de l'organisme (23 500 $); Regroupement d'organismes de promotion pour personnes handicapées - région Mauricie, pour le développement d'outils et d'approches novatrices visant à favoriser la participation active des personnes handicapées aux activités des instances démocratiques et associatives et à faire en sorte que ces personnes puissent accéder aux lieux de participation citoyenne (75 000 $).

Ces contributions s'inscrivent dans le cadre de l'attribution d'une enveloppe globale de plus de 2,9 millions de dollars qui permet de soutenir 33 projets qui visent à favoriser la participation et l'inclusion à la vie associative et démocratique des organismes communautaires de partout au Québec.

Citations

« Les organismes communautaires sont des lieux d'apprentissage et de socialisation créés par et pour les Québécoises et les Québécois. Il est essentiel de promouvoir la participation pleine et entière de nos concitoyennes et concitoyens à leur vie associative et démocratique. En soutenant des initiatives visant à favoriser la participation et l'inclusion de toutes et de tous, nous veillons à ce que chaque personne puisse contribuer, à sa façon, à renforcer notre tissu social. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

« La participation à la vie associative et démocratique offre aux personnes la possibilité de contribuer au processus de prise de décision et de mise en œuvre de solutions au bénéfice de toute une communauté. Il est essentiel que l'ensemble des Québécoises et des Québécois puisse avoir accès à ces possibilités d'engagement. Je suis fier que ces organismes de la région de la Mauricie mettent de l'avant des solutions concrètes. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Grâce à cette aide financière, l'organisme Ebyôn pourra poursuivre sa mission d'accompagnement auprès des personnes en situation de vulnérabilité. »

Sonia LeBel, députée de Champlain

Faits saillants

Le Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027 a été lancé le 14 mai 2022. Il prévoit des investissements de 1,1 milliard de dollars sur cinq ans pour mettre en œuvre d'importantes mesures visant à mieux soutenir les organismes communautaires, lesquelles sont portées par 23 ministères et organismes gouvernementaux.





d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027 a été lancé le 14 mai 2022. Il prévoit des investissements de 1,1 milliard de dollars sur cinq ans pour mettre en œuvre d'importantes mesures visant à mieux soutenir les organismes communautaires, lesquelles sont portées par 23 ministères et organismes gouvernementaux. Les mesures et les initiatives contenues dans le Plan d'action visent l'atteinte de quatre objectifs : améliorer la capacité d'agir des organismes communautaires; favoriser la mobilisation de tous les partenaires de l'action communautaire; assurer une plus grande cohérence des actions des partenaires du milieu communautaire; développer la connaissance de l'action communautaire et valoriser sa contribution au bien-être collectif.





Cette annonce découle d'un appel de projets lancé en avril 2023 dans le cadre de la mesure 2.1.1 du Plan d'action, qui est la suivante : Soutenir des initiatives visant à favoriser la participation et l'inclusion de toutes et de tous à la vie associative et démocratique des organismes communautaires.





Pour plus d'information, consultez la section du site Québec.ca qui est consacrée au Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027.

