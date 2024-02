Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027 - Droits Devant Érable reçoit plus de 33 500 $ pour favoriser la participation et l'inclusion dans la région du Centre-du-Québec

QUÉBEC, le 1er févr. 2024 /CNW/ - Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027, le gouvernement du Québec accorde 33 543 $ à Droits Devant Érable, un organisme de la région du Centre-du-Québec. Cette somme est versée afin de soutenir une initiative visant à favoriser la participation de toutes et de tous à la vie associative et démocratique de cet organisme communautaire.

La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, en a fait l'annonce aujourd'hui en compagnie d'André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec et d'Eric Lefebvre, député d'Arthabaska.

Le projet se déroulera en deux parties. Dans la première, les raisons qui expliquent pourquoi les usagers et usagères des services de Droits Devant Érable deviennent ou non membres ou bénévoles seront répertoriées. Dans la deuxième, des moyens seront mis à leur disposition et des outils seront créés pour faciliter leur intégration.

La somme accordée provient d'une enveloppe globale de 2,9 millions de dollars, qui permet de soutenir 33 projets qui visent à favoriser la participation de la population à la vie associative et démocratique des organismes communautaires partout au Québec.

« Les organismes communautaires sont des lieux d'apprentissage et de socialisation créés par et pour les Québécoises et les Québécois. Il est essentiel de promouvoir la participation pleine et entière de nos concitoyennes et concitoyens à leur vie associative et démocratique. En soutenant des initiatives visant à favoriser la participation et l'inclusion de toutes et de tous, nous veillons à ce que chaque personne puisse contribuer, à sa façon, à renforcer notre tissu social. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

« Le milieu communautaire joue un rôle de premier plan dans la dynamique sociale et économique de la région du Centre-du-Québec. La somme accordée par votre gouvernement contribue à améliorer la capacité de l'organisme à accompagner les personnes qui ont besoin d'aide. Bravo à toute l'équipe de Droits Devant Érable pour le travail réalisé et, surtout, bonne continuité! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Je suis très heureux de ce soutien accordé à Droits Devant Érable, un organisme situé à Plessisville qui est très important pour notre communauté. Il fait un travail essentiel auprès de personnes qui en ont bien besoin. Je veux remercier toutes les personnes qui s'impliquent dans cet organisme. Je tiens aussi à remercier mes collègues Chantal Rouleau et André Lamontagne pour cette annonce. »

Eric Lefebvre, député d'Arthabaska

Le Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027 a été lancé le 14 mai 2022. Il prévoit des investissements de 1,1 milliard de dollars, répartis sur cinq ans, pour la mise en œuvre d'importantes mesures par 23 ministères et organismes gouvernementaux. Le but de celles-ci est de mieux soutenir les organismes communautaires.





L'annonce faite découle d'un appel de projets lancé en avril 2023 dans le cadre de la mesure 2.1.1 du Plan d'action : Soutenir des initiatives visant à favoriser la participation et l'inclusion de toutes et de tous à la vie associative et démocratique des organismes communautaires.





Pour plus d'information, consultez la section du site Québec.ca consacrée au Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027.

