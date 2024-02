Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027 - Deux organismes de la région de la Capitale-Nationale se partagent un soutien de plus de 210 000 $

QUÉBEC, le 1er févr. 2024 /CNW/ - Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027, le gouvernement du Québec accorde plus de 210 000 $ à deux organismes de la région de la Capitale-Nationale. Cette somme est versée afin de soutenir des initiatives visant à favoriser la participation et l'inclusion de toutes et de tous à la vie associative et démocratique des organismes communautaires.

La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, en a fait l'annonce aujourd'hui, en collaboration avec le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien.

Les projets et contributions financières se détaillent comme suit :

aider la jeunesse immigrante ou issue de minorités de la ville de Québec à participer à la vie associative et démocratique des organismes dans leur collectivité -- 102 000 $; Centre d'accès et d'accompagnement au logement subventionné Clés en Main : favoriser l'implication de locataires vivant en logement subventionné dans la vie associative et démocratique de l'organisme Clés en Main et des organisations où ils résident afin de collectiviser les solutions pour favoriser l'accès à un logement et la stabilité résidentielle -- 111 000 $.

Ces contributions s'inscrivent dans le cadre de l'attribution d'une enveloppe globale de plus de 2,9 millions de dollars qui permet de soutenir 33 projets qui visent à favoriser la participation et l'inclusion à la vie associative et démocratique des organismes communautaires de partout au Québec.

Citations

« Les organismes communautaires sont des lieux d'apprentissage et de socialisation créés par et pour les Québécoises et les Québécois. Il est essentiel de promouvoir la participation pleine et entière de nos concitoyennes et concitoyens à leur vie associative et démocratique. En soutenant des initiatives visant à favoriser la participation et l'inclusion de toutes et de tous, nous veillons à ce que chaque personne puisse contribuer, à sa façon, à renforcer notre tissu social. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

« Le milieu communautaire de la Capitale-Nationale joue un rôle essentiel dans la dynamique sociale et économique. Ces deux organismes travaillent pour le bien-être de leur clientèle et l'égalité des chances en mettant en œuvre une vision inclusive de la société. Ce financement les soutiendra dans leur mission, ce qui est une excellente nouvelle pour la région. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants

Le Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027 a été lancé le 14 mai 2022. Il prévoit des investissements de 1,1 milliard de dollars sur cinq ans pour mettre en œuvre d'importantes mesures portées par 23 ministères et organismes gouvernementaux dans le but de mieux soutenir les organismes communautaires.





d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027 a été lancé le 14 mai 2022. Il prévoit des investissements de 1,1 milliard de dollars sur cinq ans pour mettre en œuvre d'importantes mesures portées par 23 ministères et organismes gouvernementaux dans le but de mieux soutenir les organismes communautaires. Les mesures et les initiatives contenues dans le Plan d'action visent quatre objectifs : améliorer la capacité d'agir des organismes communautaires; favoriser la mobilisation de tous les partenaires de l'action communautaire; assurer une plus grande cohérence des actions des partenaires du milieu communautaire; développer la connaissance de l'action communautaire et valoriser sa contribution au bien-être collectif.





Cette annonce découle d'un appel de projets lancé en avril 2023 dans le cadre de la mesure 2.1.1 du Plan, soit soutenir des initiatives visant à favoriser la participation et l'inclusion de toutes et de tous à la vie associative et démocratique des organismes communautaires.





Pour plus d'information, consultez la section du site Québec.ca consacrée au Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027.

