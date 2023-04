Plan d'action gouvernemental en action communautaire - Québec alloue 6 millions de dollars aux organismes communautaires pour la vérification d'antécédents judiciaires des bénévoles

GATINEAU, QC, le 11 avril 2023 /CNW/ - La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, annonce l'attribution de 6 millions de dollars sur 5 ans pour déployer un programme visant à couvrir les frais des services de vérification d'antécédents judiciaires des bénévoles œuvrant auprès d'organismes communautaires.

Concrètement, le programme vise à réduire les charges financières associées aux vérifications des antécédents judiciaires pour les organismes communautaires, et ce, afin de faciliter le processus de filtrage de sécurité dans les cas où les bénévoles œuvrent auprès de clientèles vulnérables. Il a également pour objectif d'harmoniser le traitement des demandes de filtrage de ces personnes et d'améliorer la qualité et la sécurité des services offerts sur l'ensemble du territoire québécois.

La Fédération des centres d'action bénévole du Québec sera responsable de mettre en œuvre ce programme, en collaboration avec le Réseau de l'action bénévole du Québec. Ils s'assureront notamment que le programme réponde aux besoins des organismes communautaires dont les bénévoles œuvrent auprès de clientèles ciblées. Parmi les efforts déployés, un soutien particulier permettra de bonifier la plateforme jebenevole.ca afin de produire un formulaire d'inscription sécurisé.

Citations

« Pour certains organismes communautaires, l'enjeu du filtrage de sécurité est majeur. Ils doivent s'assurer que les membres de leur personnel, salariés ou bénévoles, ne représentent pas un risque pour leurs différentes clientèles, qui se trouvent souvent en situation précaire. Notre gouvernement souhaite ainsi les aider à assumer cette charge financière supplémentaire afin qu'ils continuent d'offrir de manière sécuritaire les services essentiels aux personnes et aux communautés qu'ils servent. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

« L'aide annoncée aujourd'hui contribuera à assurer la sécurité des services rendus par les bénévoles auprès de personnes à risque d'abus. Le déploiement de ce programme permettra d'harmoniser le processus des demandes de vérifications des antécédents judiciaires des organismes communautaires, tout en faisant en sorte que seules les personnes qui œuvrent dans des contextes et auprès de clientèle à risque d'abus ou d'exploitation fassent l'objet de vérifications. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants

Cette annonce découle de la mise en œuvre du Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027, lancé le 14 mai 2022, dans le cadre duquel un total de 1,1 milliard de dollars sont investis sur cinq ans pour mettre en œuvre d'importantes mesures portées par 23 ministères et organismes gouvernementaux dans le but de mieux soutenir les organismes communautaires.

Les mesures et les initiatives contenues dans le Plan d'action visent quatre objectifs :

améliorer la capacité d'agir des organismes communautaires;



favoriser la mobilisation de tous les partenaires de l'action communautaire;



assurer une plus grande cohérence des actions des partenaires du milieu communautaire;



développer la connaissance de l'action communautaire et valoriser sa contribution au bien-être collectif.

