TORONTO, le 7 janv. 2026 /CNW/ - Placements NEI (« NEI ») a annoncé aujourd'hui un changement proposé pour rationaliser sa gamme de fonds de placement en fusionnant le Fonds de croissance mondiale NEI avec le Fonds d'actions mondiales ER NEI. Ce changement est assujetti à l'approbation des porteurs de parts concernés lors d'une assemblée qui aura lieu le ou vers le 25 mars 2026.

Préalablement à l'assemblée, un avis de convocation à une assemblée extraordinaire des porteurs de parts (l'« avis ») sera envoyé par la poste le ou vers le 17 février 2026 aux porteurs de parts inscrits en date du 3 février 2026. L'avis ainsi que la circulaire d'information de la direction seront également disponibles sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et sur le site Web de Placements NEI à l'adresse www.placementsnei.com le ou vers le 17 février 2026.

Si la fusion proposée est approuvée par les porteurs de parts, elle devrait avoir lieu le ou vers le 10 avril 2026. À ce moment-là, la convention de sous-conseiller entre Placements NEI et Baillie Gifford Overseas Limited pour la gestion du Fonds de croissance mondiale NEI sera résiliée.

À propos de Placements NEI :

Membre de la division de gestion d'actifs d'Aviso et l'un des principaux fournisseurs de services de gestion de patrimoine au Canada, Placements NEI a un actif sous gestion de plus de 14 milliards de dollars en date du 30 novembre 2025. NEI recourt à une approche différenciée pour obtenir des rendements de placement pour les Canadiens, tirant parti d'une structure unique qui comprend un réseau mondial de gestionnaires d'actifs, une gestion de placement et une répartition de l'actif exclusives ainsi qu'une équipe d'investissement responsable attitrée. Cette structure vise à répondre de façon optimale à la dynamique de notre monde en évolution, à découvrir des occasions de placement uniques et à produire un large éventail de résultats de placement en ayant à cœur la croissance financière. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site placementsnei.com.

À propos d'Aviso :

Fort d'un actif total sous administration et sous gestion de plus de 170 milliards de dollars au 30 novembre 2025, Aviso est un important fournisseur de services de gestion de patrimoine pour le secteur financier canadien. Nous bâtissons un écosystème de gestion de patrimoine à la fine pointe de la technologie et axé sur la clientèle. Nos clients comprennent nos partenaires, les conseillers et les investisseurs. Nous sommes un partenaire de confiance pour presque toutes les coopératives d'épargne et de crédit au Canada, en plus de l'être pour un large éventail de gestionnaires de portefeuille, de courtiers en placement, de compagnies d'assurance, de sociétés de fiducie et de courtiers remisiers. Nos partenaires comptent sur Aviso pour leur offrir des solutions spécifiques qui leur procurent un avantage concurrentiel dans un secteur en pleine évolution et hautement compétitif. Notre courtier à double inscription (courtier en placement et courtier en épargne collective) et nos services d'assurance soutiennent des milliers de conseillers en placement. Notre gestionnaire d'actifs supervise une gamme croissante de solutions de placement, dont les fonds et portefeuilles NEI. Notre Programme d'actifs gérés offre un éventail complet de comptes gérés séparément. Notre service de courtage en ligne, Qtrade Investissement directMD, renforce le pouvoir des investisseurs autonomes, et notre service de placement entièrement automatisé, Portefeuilles accompagnés QtradeMD, est au service des investisseurs qui préfèrent une approche passive. Partenaires des correspondants Aviso offre des services de garde de biens et de courtier chargé de comptes à un large éventail de sociétés. Aviso est soutenue par la force collective de ses propriétaires, les centrales de caisse de crédit, Desjardins et Co-operators/CUMIS. Nous sommes fiers de propulser les entreprises qui renforcent le pouvoir des investisseurs. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site aviso.ca.

Patrimoine Aviso inc. (« Aviso ») est une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso S.E.C., détenue à 50 % par Desjardins Holding financier inc. et à 50 % par une société en commandite qui appartient aux cinq centrales de caisses de crédit provinciales et au Groupe CUMIS limitée. Les entités suivantes sont des filiales d'Aviso : Financière Aviso inc. (y compris les divisions Patrimoine Aviso, Qtrade Investissement direct, Portefeuilles accompagnés Qtrade et Partenaires des correspondants Aviso), Assurances Aviso inc., Services d'assurance Credential inc. et Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. Placements NEI est une marque déposée de Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. (« NEI S.E.C. »). Placements NordOuest & Éthiques inc. est le commandité de NEI S.E.C. et une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso inc. Les services de courtage en ligne sont offerts par l'intermédiaire de Qtrade Investissement direct. Les fonds communs de placement et autres titres sont offerts par l'intermédiaire de Patrimoine Aviso. Qtrade Investissement direct, Portefeuilles accompagnés Qtrade, Partenaires des correspondants Aviso et Patrimoine Aviso sont des divisions de Financière Aviso inc.

Pour en savoir plus sur les modifications décrites dans le présent communiqué, veuillez consulter le prospectus simplifié de NEI à l'adresse placementsnei.com. La modification au prospectus simplifié a été déposée aujourd'hui sur le site sedarplus.ca.

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.

Placements NEI est une marque déposée de Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. (« NEI S.E.C. »). Placements NordOuest & Éthiques inc. est le commandité de NEI S.E.C. et une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso inc. (« Aviso »). Aviso est le seul commanditaire de NEI S.E.C. Aviso est une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso S.E.C., détenue à 50 % par Desjardins Holding financier inc. et à 50 % par une société en commandite qui appartient aux cinq centrales de caisses de crédit provinciales et au Groupe CUMIS limitée.

SOURCE Placements NEI

Personne-ressource pour les médias : Simona Ionas, [email protected], 416 770-8967