TORONTO, le 27 nov. 2025 /CNW/ - Placements NEI (« NEI ») a annoncé aujourd'hui un changement visant le sous-conseiller en valeurs du Fonds des marchés émergents NEI (le « Fonds »).

Le 16 janvier 2026, ou vers cette date, Robeco Institutional Asset Management B.V. (« Robeco ») assumera la gestion de ce Fonds. Robeco, qui a été fondée en 1929 et dont le siège social se trouve à Rotterdam, est un gestionnaire d'actifs international qui propose un portefeuille diversifié de solutions de placement à gestion active. La société est connue pour l'importance qu'elle accorde à la recherche, à l'investissement durable, aux méthodologies quantitatives et à l'innovation continue.

Dans le cadre de cette transition, les changements aux stratégies de placement du Fonds ont été présentés dans le prospectus simplifié de celui-ci. Voici un résumé de ces modifications :

Stratégie de placement précédente (Columbia Management Investment Advisers, LLC) Nouvelle stratégie de placement

(Robeco Institutional Asset Management B.V.) • Le sous-conseiller en valeurs combine une recherche fondamentale et ESG ascendante et descendante à des outils quantitatifs. • Le processus de placement repère des sociétés gestionnaires de capital qui réussissent à soutenir ou à accélérer une croissance rentable, en tirant parti d'occasions dans des marchés émergents mal desservis. • Le sous-conseiller en valeurs adopte une démarche de placement quantitative rigoureuse qui est basée sur des données probantes et axée sur un processus ascendant de sélection des titres, principalement parmi les titres de capitaux propres liquides de sociétés actives sur les marchés émergents. • La stratégie s'articule autour de plusieurs facteurs tels que la valeur, le momentum, la qualité, les révisions des analystes et les indices à court terme dans le but de générer un coefficient alpha stable, tout en conciliant judicieusement les considérations d'investissement responsable avec celles associées au risque et au rendement.

Les objectifs de placement et la cote de risque du Fonds demeurent inchangés.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la modification nº 3 du prospectus simplifié daté du 27 novembre 2025, accessible sur le site sedarplus.ca ou placementsnei.com.

À propos de Placements NEI :

Membre de la division de gestion d'actifs d'Aviso et l'un des principaux fournisseurs de services de gestion de patrimoine au Canada, Placements NEI a un actif sous gestion de plus de 14 milliards de dollars (au 31 octobre 2025). NEI recourt à une approche différenciée pour obtenir des rendements de placement pour les Canadiens, tirant parti d'une structure unique qui comprend un réseau mondial de gestionnaires d'actifs, une gestion de placement et une répartition de l'actif exclusives ainsi qu'une équipe d'investissement responsable attitrée. Cette structure vise à répondre de façon optimale à la dynamique de notre monde en évolution, à identifier des occasions de placement uniques et à produire un large éventail de résultats de placement en ayant à cœur la croissance financière. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site placementsnei.com.

À propos d'Aviso :

Fort d'un actif total sous administration et sous gestion de plus de 160 milliards de dollars au 31 octobre 2025, Aviso est un important fournisseur de services de gestion de patrimoine pour le secteur financier canadien. Nous bâtissons un écosystème de gestion de patrimoine à la fine pointe de la technologie et axé sur la clientèle. Nos clients comprennent nos partenaires, les conseillers et les investisseurs. Nous sommes un partenaire de confiance pour presque toutes les coopératives d'épargne et de crédit au Canada, en plus de l'être pour un large éventail de gestionnaires de portefeuille, de courtiers en placement, de compagnies d'assurance, de sociétés de fiducie et de courtiers remisiers. Nos partenaires comptent sur Aviso pour leur offrir des solutions spécifiques qui leur procurent un avantage concurrentiel dans un secteur en pleine évolution et hautement compétitif. Notre courtier à double inscription (courtier en placement et courtier en épargne collective) et nos services d'assurance soutiennent des milliers de conseillers en placement. Notre gestionnaire d'actifs supervise une gamme croissante de solutions de placement, dont les fonds et portefeuilles NEI. Notre Programme d'actifs gérés offre un éventail complet de comptes gérés séparément. Notre service de courtage en ligne, Qtrade Investissement directMD, renforce le pouvoir des investisseurs autonomes, et notre service de placement entièrement automatisé, Portefeuilles accompagnés QtradeMD, est au service des investisseurs qui préfèrent une approche passive. Partenaires des correspondants Aviso offre des services de garde de biens et de courtier chargé de comptes à un large éventail de sociétés. Aviso est soutenue par la force collective de ses propriétaires, les centrales de caisse de crédit, Desjardins et Co-operators/CUMIS. Nous sommes fiers de propulser les entreprises qui renforcent le pouvoir des investisseurs. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site aviso.ca.

Patrimoine Aviso inc. (« Aviso ») est une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso S.E.C., détenue à 50 % par Desjardins Holding financier inc. et à 50 % par une société en commandite qui appartient aux cinq centrales de caisses de crédit provinciales et au Groupe CUMIS limitée. Les entités suivantes sont des filiales d'Aviso : Financière Aviso inc. (y compris les divisions Patrimoine Aviso, Qtrade Investissement direct, Portefeuilles accompagnés Qtrade et Partenaires des correspondants Aviso), Assurances Aviso inc., Services d'assurance Credential inc. et Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. Placements NEI est une marque déposée de Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. (« NEI S.E.C. »). Placements NordOuest & Éthiques inc. est le commandité de NEI S.E.C. et une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso inc. Les services de courtage en ligne sont offerts par l'intermédiaire de Qtrade Investissement direct. Les fonds communs de placement et autres titres sont offerts par l'intermédiaire de Patrimoine Aviso. Qtrade Investissement direct, Portefeuilles accompagnés Qtrade, Partenaires des correspondants Aviso et Patrimoine Aviso sont des divisions de Financière Aviso inc.

Pour en savoir plus sur les modifications décrites dans le présent communiqué, veuillez consulter le prospectus simplifié de NEI à l'adresse placementsnei.com. La modification au prospectus simplifié a été déposée aujourd'hui sur le site sedarplus.ca.

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.

Placements NEI est une marque déposée de Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. (« NEI S.E.C. »). Placements NordOuest & Éthiques inc. est le commandité de NEI S.E.C. et une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso inc. (« Aviso »). Aviso est le seul commanditaire de NEI S.E.C. Aviso est une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso S.E.C., détenue à 50 % par Desjardins Holding financier inc. et à 50 % par une société en commandite qui appartient aux cinq centrales de caisses de crédit provinciales et au Groupe CUMIS limitée.

SOURCE Placements NEI

Personne-ressource pour les médias : Simona Ionas, [email protected], 416 770-8967