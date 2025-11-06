Le Fonds est reconnu pour son rendement à long terme dans la catégorie Revenu fixe mondial de base plus, ce qui souligne l'engagement de NEI à l'égard de résultats constants.

TORONTO, le 6 nov. 2025 /CNW/ - Placements NEI (« NEI ») est fière d'annoncer qu'un prix Lipper 2025 a été décerné à son Fonds d'obligations mondiales à rendement global NEI (série F) pour son rendement sur 10 ans. Le Fonds est reconnu pour la constance de son solide rendement ajusté en fonction du risque dans la catégorie Revenu fixe mondial de base plus.

Ce prix récompense le solide rendement ajusté en fonction du risque du Fonds et souligne l'engagement de NEI à obtenir des résultats de placement fiables et éprouvés. Le Fonds, dont la stratégie est axée sur les titres à revenu fixe de base, demeure en forte demande, témoignant de sa crédibilité et de son attrait auprès des conseillers financiers et des investisseurs.

Le Fonds d'obligations mondiales à rendement global NEI adopte une approche réfléchie et active à l'égard des titres à revenu fixe, ce qui est essentiel dans le contexte de marché complexe d'aujourd'hui. Géré par Amundi Asset Management, l'un des gestionnaires de titres à revenu fixe les plus importants et les plus reconnus au monde, le Fonds a recours à une stratégie souple et sans contrainte pour repérer des occasions parmi les obligations d'État, les titres de crédit de sociétés et les marchés des changes à l'échelle mondiale. Cette approche diversifiée offre une exposition géographique plus large et présente un potentiel d'amélioration des rendements grâce à une gestion active de la duration et à des stratégies de change.

« Nous sommes ravis que le Fonds d'obligations mondiales à rendement global NEI ait été reconnu par Lipper pour son remarquable rendement sur une décennie », a déclaré Tim Prescott, chef de la Gestion d'actifs, Placements NEI. Ce prix témoigne de l'expertise de notre sous-conseiller, Amundi, et de notre engagement commun à offrir une valeur à long terme aux investisseurs. Il souligne la solidité de notre processus rigoureux de sélection des gestionnaires et renforce la confiance des conseillers et de leur clientèle dans la capacité de NEI de composer avec la complexité des titres à revenu fixe mondiaux et d'obtenir des résultats constants. »

« Nous sommes fiers de nous associer à Placements NEI pour ce Fonds important et nous sommes ravis que son rendement soit reconnu par Lipper », a déclaré Grégoire Pesques, gestionnaire de fonds et chef des placements, Titres à revenu fixe mondiaux à Amundi.

« À Amundi, nous nous efforçons d'offrir de solides rendements ajustés en fonction du risque en appliquant un processus rigoureux axé sur les facteurs macroéconomiques à l'échelle mondiale, afin de saisir les meilleures occasions du monde entier. Cette reconnaissance témoigne du dévouement de notre équipe de placement et souligne notre engagement à soutenir les investisseurs canadiens au moyen de solutions résilientes et novatrices. »

Le long historique de réussite du Fonds démontre sa capacité à ajouter de la valeur dans les divers cycles de marché. Son approche souple en matière de répartition de l'actif contribue à réduire la volatilité, comme cela a été le cas pendant les périodes d'incertitude sur les marchés de 2022 et 2023. En tenant compte d'un vaste univers de placement qui comprend des obligations souveraines, des titres de crédit de sociétés, des obligations à rendement élevé et des titres de créance des marchés émergents, le Fonds offre aux investisseurs canadiens une exposition différenciée et complémentaire à leurs portefeuilles de titres à revenu fixe existants.

À propos de Placements NEI :

Membre de la division de gestion d'actifs d'Aviso et l'un des principaux fournisseurs de services de gestion de patrimoine au Canada, Placements NEI a un actif sous gestion de plus de 14 milliards de dollars (au 30 septembre 2025). NEI recourt à une approche différenciée pour obtenir des rendements de placement pour les Canadiens, tirant parti d'une structure unique qui comprend un réseau mondial de gestionnaires d'actifs, une gestion de placement et une répartition de l'actif exclusives ainsi qu'une équipe d'investissement responsable attitrée. Cette structure vise à répondre de façon optimale à la dynamique de notre monde en évolution, à identifier des occasions de placement uniques et à produire un large éventail de résultats de placement en ayant à cœur la croissance financière. http://www.placementsnei.com/

À propos des prix LSEG Lipper :

Depuis plus de 30 ans et dans plus de 17 pays à travers le monde, les très respectés prix LSEG Lipper récompensent les fonds et les sociétés de gestion de fonds qui se sont distingués par des rendements ajustés en fonction du risque constamment élevés par rapport à leurs pairs, et en font le point de mire du monde des placements. Le mérite des lauréats repose sur des critères quantitatifs entièrement objectifs. Cette approche, conjuguée à la profondeur inégalée des données sur les fonds, confère un niveau de prestige unique et assure la valeur durable des prix. Les données sur les fonds réputées et une méthodologie exclusive sont à la base de cette remise de prix, qui souligne l'excellence en gestion de fonds. Pour en savoir plus, consultez le site www.lipperfundawards.com.

À propos de la méthodologie de Lipper :

Les prix LSEG Lipper, décernés chaque année, mettent en valeur les fonds et les sociétés de fonds qui ont affiché un rendement ajusté en fonction du risque solide et constant par rapport à leurs pairs. Les prix LSEG Lipper sont fondés sur la note Lipper Leader pour la constance du rendement, qui est une mesure de rendement objective, quantitative et ajustée en fonction du risque, calculée sur des périodes de 36, 60 et 120 mois. Le fonds qui obtient la valeur Lipper Leader la plus élevée pour le rendement constant (rendement réel) dans chaque catégorie admissible remporte le prix LSEG Lipper. Pour en savoir plus, consultez le site lipperfundawards.com. Bien que LSEG Lipper déploie des efforts raisonnables pour s'assurer de l'exactitude et de la fiabilité des données utilisées pour calculer les prix, leur exactitude n'est pas garantie.

Le rendement du Fonds d'obligations mondiales à rendement global NEI, série F, pour la période terminée le 30 septembre 2025 est le suivant : 3,82 % (1 an), 5,51 % (3 ans), 2,24 % (5 ans) et 2,55 % (10 ans). Les notes Lipper Leader correspondantes du Fonds pour la période terminée le 31 juillet 2025 sont les suivantes : 4 (3 ans), 5 (5 ans), 5 (10 ans). Les notes LSEG Lipper Leader peuvent changer chaque mois. Les notes Lipper Leader sont fondées sur un calcul qui établit un classement des fonds par rapport à leurs pairs en fonction de la mesure utilisée (comme le rendement total ou les charges), et les fonds qui se classent dans la tranche de 20 % supérieure des fonds de chaque groupe de pairs obtiennent la désignation « Lipper Leader » et reçoivent une note de 5. Les fonds de la tranche suivante de 20 % reçoivent une note de 4, les 20 % intermédiaires obtiennent une note de 3, les 20 % suivants reçoivent une note de 2, et les 20 % plus faibles obtiennent la note de 1.

Le Fonds d'obligations mondiales à rendement global NEI (série F) a reçu le prix LSEG Lipper Canada 2025 pour le meilleur rendement sur 10 ans dans la catégorie Revenu fixe mondial de base plus, lauréat parmi 17 fonds sélectionnés pour la période terminée le 31 juillet 2025.

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus et/ou l'Aperçu du fonds avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.

SOURCE Placements NEI

Personne-ressource pour les médias : Simona Ionas, [email protected], 416 770-8967