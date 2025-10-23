TORONTO, le 23 oct. 2025 /CNW/ - Le 29 octobre 2025, Placements NEI (NEI) lance une campagne unique visant à promouvoir sa marque dans le district financier de Toronto (rue Wellington Ouest entre la rue Bay et la rue York). Dans le cadre de cette campagne, NEI invite les conseillères et conseillers et autres professionnels de la finance à échanger en savourant un café distribué gratuitement par un camion qui arbore sa marque.

L'objectif est de créer de véritables liens et des conversations ouvertes avec les conseillères et conseillers financiers et l'ensemble de la communauté des investisseuses et investisseurs. En offrant un cadre détendu, NEI vise à établir un lien de confiance et à encourager les interactions personnelles. L'événement donne également aux conseillères et conseillers l'occasion d'apprendre comment NEI les aide à s'adapter aux changements et à trouver de nouvelles occasions pour leur clientèle.

« Nous croyons que les meilleures idées et les partenariats les plus solides reposent sur des relations authentiques, a déclaré Tim Prescott, chef de la Gestion d'actifs de NEI. Cette campagne ne se limite pas au café. Elle vise à créer un espace où la communauté financière peut se réunir, faire connaître ses points de vue et discuter de l'avenir des placements. Nous voulons montrer que nous sommes un partenaire qui écoute les conseillères et conseillers et répond à leurs besoins. »

Cette campagne illustre l'accent mis par NEI sur la collaboration et la recherche de nouvelles voies vers la performance. La distribution de café en camion offre aux gens un moyen simple de rencontrer l'équipe de NEI et de réseauter avec d'autres personnes dans un environnement convivial.

L'événement souligne l'engagement de NEI à susciter l'échange d'idées et la tenue de discussions encourageantes. En favorisant l'établissement de relations entre les gens et la communication de points de vue de son réseau mondial de sous-conseillers, NEI aide la population canadienne à atteindre ses objectifs financiers.

À propos de Placements NEI

Membre de la division de gestion d'actifs d'Aviso et l'un des principaux fournisseurs de services de gestion de patrimoine au Canada, Placements NEI a un actif sous gestion de plus de 14 milliards de dollars (au 30 septembre 2025). NEI recourt à une approche différenciée pour obtenir des rendements de placement pour les Canadiennes et Canadiens, tirant parti d'une structure unique qui comprend un réseau mondial de gestionnaires d'actifs, une gestion de placements et une répartition de l'actif exclusives ainsi qu'une équipe d'investissement responsable attitrée. Cette structure vise à répondre de façon optimale à la dynamique de notre monde en évolution, à identifier des occasions de placement uniques et à produire un large éventail de résultats de placement en ayant à cœur la croissance financière. http://www.placementsnei.com/

