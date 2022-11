TORONTO, le 17 nov. 2022 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd'hui que plusieurs de ses fonds ont remporté un prix Lipper Fund Awards 2022 de Refinitiv, dont six prix décernés à des fonds communs de placement et un prix décerné à un fonds négocié en bourse (FNB), dans des catégories telles que les actions canadiennes, les ressources naturelles, le revenu fixe mondial et plus encore.

Chaque année, et ce depuis plus de 30 ans, les Lipper Fund Awards de Refinitiv récompensent les fonds et les gestionnaires de fonds qui se sont distingués de leurs homologues par la constance de leurs rendements solides corrigés du risque, sur la base de données relatives aux fonds et d'une méthodologie quantitative exclusive.

« C'est un honneur de voir un si grand nombre de nos fonds reconnus année après année par les prix Lipper Fund Awards de Refinitiv », a déclaré Luke Gould, président et chef de la direction de Placements Mackenzie. « Je tiens à féliciter nos très talentueux gestionnaires de portefeuille, à l'échelle des boutiques de placement de Mackenzie, pour leur passion et leur dévouement à être des intendants exceptionnels des placements de nos clients et pour leur contribution à un monde davantage investi pour les Canadiens et Canadiennes. »

Les fonds suivants se sont mérité un prix Lipper Fund Awards 2022 de Refinitiv :

Catégorie de prix Nom du fonds Équipe de gestion Rendement sur dix ans (Équilibrés canadiens d'actions) Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie1 (Série F) Équipe Mackenzie Bluewater : David Arpin, Dina DeGeer, Shah Khan Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie : Konstantin Boehmer, Dan Cooper, Mark Hamlin, Steve Locke, Todd Mattina, Movin Mokbel, Felix Wong Équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie : Nelson Arruda, Todd Mattina Rendement sur dix ans (Actions principalement canadiennes) Fonds canadien de croissance Mackenzie2 (Série F) Équipe Mackenzie Bluewater : David Arpin, Dina DeGeer, Shah Khan, Hui Wang Rendement sur trois ans (Actions de PME mondiales) Fonds mondial toutes capitalisations de l'environnement Mackenzie Greenchip (Série PWX) Équipe Mackenzie Greenchip : John A. Cook, Gregory Payne Rendement sur dix ans (Actions de ressources naturelles) Fonds mondial de ressources Mackenzie II (Série F $ US) Équipe des ressources Mackenzie : Benoit Gervais, Onno Rutten Rendement sur dix ans (Actions de métaux précieux) Fonds de métaux précieux Mackenzie (Série F $ US) Équipe des ressources Mackenzie : Benoit Gervais, Onno Rutten Rendement sur cinq ans (Actions de PME américaines) Fonds de croissance de petites et moyennes capitalisations américaines Mackenzie (Série F) Équipe de croissance Mackenzie : Sonny Aggarwal, John Lumbers, Phil Taller Rendement sur trois ans (Revenu fixe mondial) FINB TIPS américains Mackenzie (couvert en $ CA) Équipe des placements à revenu fixe Mackenzie : Konstantin Boehmer, Jeff Li

1. Le 29 septembre 2022, le « Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie » a été renommé « Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Bluewater ». 2. Le 29 septembre 2022, le « Fonds canadien de croissance Mackenzie » a été renommé « Fonds canadien de croissance Mackenzie Bluewater ».

Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions de vente et de suivi, ainsi qu'à des frais de gestion et autres. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs ne sont pas des placements garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Le Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie (Série F) a reçu un prix Lipper Fund Awards Canada 2022 de Refinitiv pour le meilleur rendement sur dix ans dans la catégorie Équilibrés canadiens d'actions sur un total de 42 fonds. Rendement du fonds pour la période terminée le 30 septembre 2022 : -8,8 % (1 an), 4,3 % (3 ans), 6,0 % (5 ans), 9,3 % (10 ans) et 7,1 % (depuis le lancement - Décembre 1999).

Le Fonds canadien de croissance Mackenzie (Série F) a reçu un prix Lipper Fund Awards Canada 2022 de Refinitiv pour le meilleur rendement sur dix ans dans la catégorie Actions principalement canadiennes sur un total de 57 fonds. Rendement du fonds pour la période terminée le 30 septembre 2022 : -8,6 % (1 an), 7,2 % (3 ans), 8,4 % (5 ans), 12,6 % (10 ans) et 8,9 % (depuis le lancement - Décembre 1999).

Le Fonds mondial toutes capitalisations de l'environnement Mackenzie Greenchip (Série PWX) a reçu un prix Lipper Fund Awards Canada 2022 de Refinitiv pour le meilleur rendement sur trois ans dans la catégorie Actions de PME mondiales sur un total de 31 fonds. Rendement du fonds pour la période terminée le 30 septembre 2022 : -10,9 % (1 an), 19,9 % (3 ans) et 19,2 % (depuis le lancement - Octobre 2018).

Le Fonds mondial de ressources Mackenzie II (Série F $ US) a reçu un prix Lipper Fund Awards Canada 2022 de Refinitiv pour le meilleur rendement sur dix ans dans la catégorie Actions de ressources naturelles sur un total de 20 fonds. Rendement du fonds pour la période terminée le 30 septembre 2022 : 6,2 % (1 an), 17,5 % (3 ans), 9,1 % (5 ans), 3,1 % (10 ans) et -0,7 % (depuis le lancement - Décembre 2007).

Le Fonds de métaux précieux Mackenzie (Série F $ US) a reçu un prix Lipper Fund Awards Canada 2022 de Refinitiv pour le meilleur rendement sur dix ans dans la catégorie Actions de métaux précieux sur un total de 11 fonds. Rendement du fonds pour la période terminée le 30 septembre 2022 : -17,0 % (1 an), 5,5 % (3 ans), 6,5 % (5 ans), -2,1 % (10 ans) et -0,2 % (depuis le lancement - Décembre 2007).

Le Fonds de croissance de petites et moyennes capitalisations américaines Mackenzie (Série F) a reçu un prix Lipper Fund Awards Canada 2022 de Refinitiv pour le meilleur rendement sur trois ans dans la catégorie Actions de PME américaines sur un total de 23 fonds. Rendement du fonds pour la période terminée le 30 septembre 2022 : -13,7 % (1 an), 4,7 % (3 ans), 9,7 % (5 ans), 13,4 % (10 ans) et 10,6 % (depuis le lancement - Janvier 2003).

Le FINB TIPS américains Mackenzie (couvert en $ CA) a reçu un prix Lipper Fund Awards Canada 2022 de Refinitiv pour le meilleur FNB sur trois ans dans la catégorie Revenu fixe mondial sur un total de 22 fonds. Rendement du fonds pour la période terminée le 30 septembre 2022 : -11,7 % (1 an), 0,3 % (3 ans) et 1,5 % (depuis le lancement - Janvier 2018).

Pour de plus amples renseignements au sujet de Placements Mackenzie et de ses fonds, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie est une société de gestion de placements de premier rang gérant un actif de 185,0 milliards de dollars au 31 octobre 2022. Mackenzie fournit des solutions de placement et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Boston, Dublin, Londres, Beijing et Hong Kong. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de Société financière IGM (TSX:IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

À propos des prix Refinitiv Lipper

Les prix Lipper décernés par Refinitiv chaque année mettent à l'honneur les fonds et les sociétés de gestion de placements qui se sont distingués de leurs homologues en produisant constamment des rendements solides corrigés du risque. Ils sont attribués en fonction de la cote accordée par Lipper pour la constance des rendements, une mesure de rendement ajusté au risque calculée sur des périodes de 36, 60 et 120 mois. Le fonds ayant obtenu la meilleure cote Lipper pour la constance du rendement (rendement réel) dans chacune des catégories admissibles remporte le prix Lipper de Refinitiv. Pour de plus amples renseignements, consultez le site lipperfundawards.com. Bien que Refinitiv Lipper déploie des efforts raisonnables pour veiller à l'exactitude et à la fiabilité des données figurant aux présentes, elle ne donne aucune garantie à cet effet.

