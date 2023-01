TORONTO, le 27 janv. 2023 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd'hui que sept de ses fonds communs de placement et fonds négociés en bourse (FNB) ont obtenu des prix Fundata FundGrade A+ 2022. Ces prix sont décernés chaque année aux fonds d'investissement canadiens qui ont obtenu des notes FundGrade élevées tout au long de l'année civile.

« C'est un honneur de voir un si grand nombre de nos fonds reconnus par Fundata pour le solide rendement qu'ils ont réalisé l'an dernier », a déclaré Luke Gould, président et chef de la direction de Placements Mackenzie. « Je tiens à remercier notre talentueux groupe de spécialistes de la gestion de placements pour leur engagement continu à offrir aux investisseurs et investisseuses des solutions innovantes au rendement solide. »

Mackenzie a obtenu des prix pour les fonds suivants :

Fonds Catégorie Équipe de gestion du fonds Fonds communs de placement Fonds d'actions canadiennes

Mackenzie Actions canadiennes Équipe des actions nord-

américaines Mackenzie : William Aldridge Fonds mondial de ressources

Mackenzie II Actions de ressources naturelles Équipe des ressources

Mackenzie : Benoit Gervais et Onno Rutten Fonds mondial toutes

capitalisations de

l'environnement Mackenzie

Greenchip (lauréat pour la 2e année

consécutive) Actions de PME mondiales Équipe Mackenzie Greenchip : John A. Cooke et Gregory Payne Fonds mondial toutes

capitalisations de

l'environnement Mackenzie

Greenchip Actions IR Équipe Mackenzie Greenchip : John A. Cooke et Gregory Payne FNB FINB Actions chinoises de type

A CSI 300 Mackenzie (QCH) (lauréat pour la 2e année

consécutive) Actions de la Chine élargie Lawrence Llaguno et Charles

Murray FNB de revenu fixe canadien de

base plus Mackenzie (MKB) (lauréat pour la 4e année

consécutive) Revenu fixe canadien Konstantin Boehmer, Dan

Cooper, Steve Locke, Movin

Mokbel et Felix Wong FINB Actions internationales

Mackenzie (couvert en $ CA)

(QDXH) Actions internationales Lawrence Llaguno et Charles

Murray FINB TIPS américains Mackenzie

(couvert en $ CA) (QTIP) (lauréat pour la 2e année

consécutive) Revenu fixe mondial Konstantin Boehmer, Steve

Locke et Felix Wong

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société de gestion de placements de premier rang gérant un actif de 186,6 milliards de dollars au 31 décembre 2022. Mackenzie fournit des solutions de placement et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Boston, Dublin, Londres, Hong Kong et Beijing. Mackenzie est membre de la Société financière IGM (TSX : IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada, dont le total de l'actif sous gestion et de l'actif sous services-conseils est d'environ 249 milliards de dollars au 31 décembre 2022. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

À propos de Fundata Canada Inc.

Fundata Canada Inc. fournit des services d'agrégation et de diffusion de données aux médias canadiens et aux marchés financiers depuis 1987. Fundata est un fournisseur incontournable de la distribution d'informations sur les fonds et les actions au Canada.

À propos de la note FundGrade A+ de Fundata

La note FundGrade A+® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les Trophées annuels FundGrade A+® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d'investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A+® complémentaire de la notation mensuelle FundGrade est déterminé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement corrigé du risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d'information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Une proportion de 10 % des fonds ont la note A; 20 % des fonds obtiennent la note B; 40 % des fonds reçoivent la note C; 20 % des fonds recueillent la note D; et 10 % des fonds reçoivent la note E. Pour être admissibles, les fonds doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au cours de l'année précédente. La note FundGrade A+® utilise un calcul dans le style de « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le score moyen obtenu par un fonds durant l'année détermine sa MPC. Chaque fonds ayant obtenu une MPC supérieure ou égale à 3,5 reçoit la distinction FundGrade A+. Le score moyen obtenu par un fonds durant l'année détermine sa MPC. Tout fonds possédant une MPC supérieure ou égale à 3,5 reçoit la note FundGrade A+®. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web www.FundGradeAwards.com. Même si Fundata fait de son mieux pour s'assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l'exactitude de ces dernières n'est pas garantie par Fundata.

Le Fonds d'actions canadiennes Mackenzie (Série A) a été récompensé pour sa performance exceptionnelle à la prestigieuse cérémonie des Trophées FundGrade A+ 2022 de Fundata dans la catégorie Actions canadiennes sur un total de 371 fonds. Rendement du fonds pour la période terminée le 31 décembre 2022 : -3,1 % (1 an), 8,5 % (3 ans), 6,3 % (5 ans), 7,3 % (10 ans) et 9,0 % (depuis le lancement en janvier 2009).

Le Fonds mondial de ressources Mackenzie II (Série A) a été récompensé pour sa performance exceptionnelle à la prestigieuse cérémonie des Trophées FundGrade A+ 2022 de Fundata dans la catégorie Équilibrés mondiaux d'actions sur un total de 71 fonds. Rendement du fonds pour la période terminée le 31 décembre 2022 : 16,5 % (1 an), 20,0 % (3 ans), 10,8 % (5 ans), 6,8 % (10 ans) et 5,8 % (depuis le lancement en mai 2022).

Le Fonds mondial toutes capitalisations de l'environnement Mackenzie Greenchip (Série A) a été récompensé pour sa performance exceptionnelle à la prestigieuse cérémonie des Trophées FundGrade A+ 2022 de Fundata dans la catégorie Actions de PME mondiales sur un total de 127 fonds. Rendement du fonds pour la période terminée le 31 décembre 2022 : -5,5 % (1 an), 15,8 % (3 ans) et 18,2 % (depuis le lancement en octobre 2018).

Le Fonds mondial toutes capitalisations de l'environnement Mackenzie Greenchip (Série A) a été récompensé pour sa performance exceptionnelle à la prestigieuse cérémonie des Trophées FundGrade A+ 2022 de Fundata dans la catégorie Actions IR sur un total de 424 fonds. Rendement du fonds pour la période terminée le 31 décembre 2022 : -5,5 % (1 an), 15,8 % (3 ans) et 18,2 % (depuis le lancement en octobre 2018).

Le FINB Actions chinoises de type A CSI 300 Mackenzie (QCH) a été récompensé pour sa performance exceptionnelle à la prestigieuse cérémonie des Trophées FundGrade A+ 2022 de Fundata dans la catégorie Actions de la Chine élargie sur un total de 38 fonds. Rendement du fonds pour la période terminée le 29 décembre 2022 : -21,2 % (1 an), 2,0 % (3 ans) et -0,1 % (depuis le lancement en février 2018).

Le FNB de revenu fixe canadien de base plus Mackenzie (MKB) a été récompensé pour sa performance exceptionnelle à la prestigieuse cérémonie des Trophées FundGrade A+ 2022 de Fundata dans la catégorie Revenu fixe canadien sur un total de 311 fonds. Rendement du fonds pour la période terminée le 29 décembre 2022 : -11,2 % (1 an), -1,3 % (3 ans), 0,8 % (5 ans) et 1,3 % (depuis le lancement en avril 2016).

FINB Actions internationales Mackenzie (couvert en $ CA) (QDXH) a été récompensé pour sa performance exceptionnelle à la prestigieuse cérémonie des Trophées FundGrade A+ 2022 de Fundata dans la catégorie Actions internationales sur un total de 399 fonds. Rendement du fonds pour la période terminée le 29 décembre 2022 : -5,9 % (1 an), 3,6 % (3 ans) et 3,7 % (depuis le lancement en janvier 2018).

Le FINB TIPS américains Mackenzie (couvert en $ CA) (QTIP) a été récompensé pour sa performance exceptionnelle à la prestigieuse cérémonie des Trophées FundGrade A+ 2022 de Fundata dans la catégorie Revenu fixe mondial sur un total de 286 fonds. Rendement du fonds pour la période terminée le 29 décembre 2022 : -12,4 % (1 an), 0,7 % (3 ans) et 1,6 % (depuis le lancement en janvier 2018).

Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions de vente et de suivi, ainsi qu'à des frais de gestion et autres. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total au 31 décembre 2022 et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion faite des frais d'acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout investisseur et qui auraient réduit le rendement. Les fonds communs ne sont pas des placements garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

SOURCE Placements Mackenzie

Renseignements: Relations avec les médias - Français: Lara Berguglia, 514-994-2382, [email protected]; Relations avec les médias - Anglais: Hilary Bassett, 416-951-7558, [email protected]