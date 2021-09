La deuxième équipe de placement axée sur les facteurs ESG de la société lance ses deux premières offres de fonds communs de placement

TORONTO, le 9 sept. 2021 /CNW/ - Afin de poursuivre le cheminement vers son objectif déclaré de créer un monde davantage investi, ensemble, et de bâtir un avenir plus responsable et durable pour tous, Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd'hui le lancement de sa toute dernière boutique de placement, Mackenzie Betterworld.

Mackenzie Betterworld est la deuxième boutique de la compagnie (se joignant ainsi à l'Équipe Mackenzie Greenchip) qui se concentre exclusivement sur l'offre aux investisseurs et aux conseillers canadiens de solutions de pointe axées sur des objectifs durables et intégrant des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Dirigée par Andrew Simpson, un gestionnaire de portefeuille chevronné, Mackenzie Betterworld réunit des décennies d'expertise ESG dans une équipe accomplie qui a fait ses preuves. Son processus exclusif lui permet d'identifier les entreprises ayant un potentiel de croissance qui concorde avec les objectifs de développement durable des Nations Unies. Ce processus Betterworld offre aux clients une occasion unique d'investissement durable axée sur :

La priorité aux facteurs ESG -- l'analyse ESG est la première étape, suivi de l'analyse financière.

l'analyse ESG est la première étape, suivi de l'analyse financière. L'accent mis sur les actions de base avec un objectif -- des portefeuilles d'actions à grande capitalisation diversifiées, privilégiant la valeur à long terme.

des portefeuilles d'actions à grande capitalisation diversifiées, privilégiant la valeur à long terme. L'expertise interne -- une recherche ESG indépendante et originale à l'aide d'un processus exclusif.

« Mackenzie se consacre à la construction d'un avenir durable et responsable, un placement à la fois. L'investissement durable est véritablement au cœur de notre objectif, de notre culture, de nos pratiques d'entreprise et de notre processus d'investissement, » a déclaré Fate Saghir, chef de l'investissement durable, Mackenzie. « Dans le cadre de notre engagement continu à être le partenaire de choix en matière d'investissement durable au Canada, nous sommes extrêmement heureux de présenter l'équipe d'investissement Mackenzie Betterworld. »

Mme Saghir a souligné que Betterworld offre une réflexion indépendante soutenue par la force de Mackenzie, un gestionnaire d'actifs canadien de premier plan.

Betterworld se consacre à la création d'impacts positifs sur la société et l'environnement en évaluant les entreprises selon le point de vue de toutes les parties prenantes, dont les actionnaires, l'environnement et la communauté, tout en recherchant des performances supérieures et des occasions de forte croissance. Une équipe dévouée et chevronnée, composée de Shelly Dhawan, David Frazer et Stan Li, se joint à M. Simpson.

Betterworld lance ses deux premiers fonds

Mackenzie a également annoncé le lancement des deux premiers fonds de la boutique, le Fonds d'actions mondiales Mackenzie Betterworld et le Fonds d'actions canadiennes Mackenzie Betterworld (les « Fonds »).

Les Fonds visent à procurer aux investisseurs une appréciation du capital à long terme. Ils investissent principalement dans des titres de participation de sociétés situées partout dans le monde (pour le Fonds mondial) et au Canada (pour le Fonds canadien), où ces sociétés sont considérées comme ayant des pratiques commerciales progressistes et étant les meilleures de leur catégorie pour ce qui est des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le portefeuille mondial et le portefeuille canadien sont composés principalement d'actions de grandes capitalisations bien diversifiées entre les secteurs et les industries.

« Notre équipe utilise une approche ascendante afin d'évaluer la capacité d'une entreprise à générer un impact positif pour les gens et la planète en plus des données financières fondamentales », a déclaré M. Simpson. « Nous croyons que les Fonds que nous lançons aujourd'hui constituent de bons choix pour les conseillers et les investisseurs canadiens qui cherchent à inclure des solutions durables dans leurs portefeuilles sans sacrifier les rendements. »

Le Fonds d'actions mondiales Mackenzie Betterworld et le Fonds d'actions canadiennes Mackenzie Betterworld sont maintenant disponibles à la vente.

Pour de plus amples renseignements sur l'équipe de placement Mackenzie Betterworld et ses fonds, veuillez visiter le site placementsmackenzie.com.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société de gestion de placements de premier rang gérant un actif d'environ 208 milliards de dollars au 31 août 2021. Mackenzie fournit des solutions de placements et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Boston, Dublin, Londres, Beijing et Hong Kong. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM (TSX:IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

SOURCE Placements Mackenzie

Renseignements: Nini Krishnappa, Société financière IGM, 647-828-2553, [email protected]