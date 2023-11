Le Fonds de croissance de petites et moyennes capitalisations américaines Mackenzie et le Fonds de croissance de petites et moyennes capitalisations américaines Mackenzie - Devises neutres seront maintenant accessibles aux nouveaux investisseurs, rehaussant leur accès aux occasions potentielles de croissance.

TORONTO, le 22 nov. 2023 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd'hui le retrait immédiat du plafonnement relatif sur le Fonds de croissance de petites et moyennes capitalisations américaines Mackenzie et le Fonds de croissance de petites et moyennes capitalisations américaines Mackenzie - Devises neutres (« les Fonds »), ouvrant ainsi les Fonds aux nouveaux investissements.

Les Fonds ont fait l'objet d'un plafonnement relatif le 29 octobre 2020 en raison de contraintes de capacité. Dans le cadre du plafonnement relatif, les conseillers et conseillères n'étaient pas en mesure d'effectuer des souscriptions dans les Fonds pour les nouveaux investisseurs(ses). Mackenzie a surveillé attentivement la capacité des Fonds et a déterminé que le moment est bien choisi pour les ouvrir aux nouveaux investissements.

« Nous sommes heureux d'être à nouveau en mesure de rendre ces Fonds accessibles aux investisseurs et investisseuses qui attendaient avec impatience cette occasion, a déclaré Kristi Ashcroft, VPE, Produits et solutions, Placements Mackenzie. L'ouverture des Fonds aux nouveaux investissements procurera à un plus grand nombre d'investisseurs et investisseuses un accès amélioré au fort potentiel de croissance que présente l'espace des petites et moyennes capitalisations américaines. »

Les Fonds sont gérés par l'équipe de croissance Mackenzie (« l'équipe ») et cherchent généralement à investir dans des entreprises de haute qualité, innovantes et à croissance séculaire, dont la capitalisation boursière initiale est supérieure à 500 millions de dollars au moment de l'investissement initial par le Fonds. L'équipe, gérée par Phil Taller, VPP, gestionnaire de portefeuille, gère aussi les fonds suivants : Fonds d'opportunités de moyennes capitalisations américaines Mackenzie, Fonds d'opportunités de moyennes capitalisations américaines en dollars US Mackenzie et Fonds d'opportunités de moyennes capitalisations américaines Mackenzie - Devises neutres.

Pour de plus amples renseignements sur les solutions de placement de Mackenzie, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie est une société de gestion de placements de premier rang gérant un actif de 183,3 milliards de dollars au 31 octobre 2023. Mackenzie fournit des solutions de placement et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Boston, Dublin, Londres, Hong Kong et Beijing. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : : IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils est d'environ 250 milliards de dollars au 31 octobre 2023. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

SOURCE Placements Mackenzie

Renseignements: Relations avec les médias - Français, Kim Tran, 514-217-1684, [email protected]; Relations avec les médias - Anglais, Hilary Bassett, 416-951-7558, [email protected]