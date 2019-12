Placements Mackenzie nomme Todd Mattina comme économiste en chef et cochef de l'équipe des stratégies multi-actifs

TORONTO, le 11 déc. 2019 /CNW/ - Placements Mackenzie a annoncé aujourd'hui le retour de Todd Mattina en tant qu'économiste en chef et vice-président principal, à compter du 6 janvier 2020.

Il exercera également les fonctions de cochef de l'équipe des stratégies multi-actifs aux côtés de Nelson Arruda. Par ailleurs, M. Mattina agira comme gestionnaire de portefeuille de tous les portefeuilles Symétrie dont l'équipe est responsable. 1

M. Mattina avait occupé le poste d'économiste en chef et stratège de Mackenzie de 2014 à 2018. Au cours de cette période, il a joué un rôle déterminant dans la mise en place des capacités et de l'approche de placement et de gestion des risques aujourd'hui employées par l'entreprise.

« Nous sommes ravis d'accueillir de nouveau Todd chez Mackenzie et de pouvoir mettre à profit sa vaste expérience du secteur des placements, » a déclaré Tony Elavia, responsable en chef des placements de Placements Mackenzie. « En collaboration avec Nelson, Todd jouera un rôle clé dans l'évolution de la stratégie appliquée par nos solutions de répartition de l'actif. Il sera également responsable des projections des tendances macroéconomiques et de la présentation des perspectives économiques à nos investisseurs de détail et institutionnels.

M. Elavia fait remarquer que M. Mattina et M. Arruda codirigeront une équipe de professionnels chevronnés dans la réalisation d'une stratégie rigoureuse de placements multi-actifs établie il y a six ans.

M. Mattina possède une expérience considérable dans le domaine des placements. Dernièrement, il a exercé les fonctions de stratège en chef et économiste en chef au sein de la Société ontarienne de gestion des placements. Avant cela, outre le poste précédemment occupé chez Mackenzie, M. Mattina a occupé un poste dirigeant au sein du Fonds monétaire international et il a été gestionnaire de portefeuille auprès de l'Office d'investissement du Régime de pensions du Canada. Il est présentement vice-président du comité d'investissement et du comité des pensions de l'Université Queen's.

M. Mattina est titulaire d'un doctorat en économie (macroéconomie et finance internationales) décerné par l'Université Queen's, d'une maîtrise en économie de l'Université de Colombie-Britannique et d'un baccalauréat en économie de l'Université Queen's.

« La capacité de Todd à transmettre des analyses et des recherches approfondies, ainsi qu'à définir et expliquer clairement les données, tendances et thèmes macroéconomiques mondiaux, fait de lui un candidat idéal pour notre équipe. Ses connaissances approfondies et sa capacité à établir un lien entre les indicateurs économiques et les marchés financiers seront un grand atout pour nos clients », conclut M. Elavia.

1 Sous réserve de l'approbation des autorités compétentes.

À propos de Placements Mackenzie

Fondée en 1967, Placements Mackenzie est une société de gestion de placements de premier rang offrant des services de gestion des placements et des services connexes. Gérant un actif de 140 milliards de dollars au 30 novembre 2019, Placements Mackenzie offre ses services aux investisseurs individuels et institutionnels par l'intermédiaire de nombreux réseaux de distribution. Placements Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM (TSX:IGM). La Société financière IGM est l'une des principales sociétés de services financiers au Canada avec un actif sous gestion total d'environ 166 milliards de dollars au 30 novembre 2019. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

