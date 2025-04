Les deux tiers de la population canadienne estiment qu'investir dans des sociétés qui participent à la transition énergétique créera un monde meilleur pour les générations futures et un peu plus de la moitié (56 %) croient qu'investir dans la transition énergétique se traduira par des résultats de placement positifs à long terme.

Toutefois, seulement 6 % des gens savent par où commencer.

Les deux cinquièmes des Canadiennes et des Canadiens estiment que l'investissement durable manque de lignes directrices et de normes claires.

TORONTO, le 21 avril 2025 /CNW/ - Selon la sixième étude annuelle sur le Jour de la Terre de Placements Mackenzie, plus des deux tiers de la population canadienne interrogée (67 %) estiment qu'investir dans la transition énergétique, qui vise à passer des sources d'énergie traditionnelles à des sources d'énergie à faibles émissions de carbone et renouvelable auront une incidence positive. Les investissements dans ce domaine restent faibles, même si 56 % de la population pensent qu'elle verra des résultats positifs à long terme.

L'étude, menée en collaboration avec Pollara Strategic Insights, a révélé que :

Seulement 14 % de la population canadienne interrogée profitent actuellement d'occasions de placement dans le domaine de la transition énergétique, malgré le potentiel de rendements élevés.

Une personne sur dix est très favorable à l'idée d'inclure des investissements liés à la transition énergétique dans son portefeuille au cours des prochaines années.

Seulement 6 % déclarent comprendre le potentiel de l'importante occasion de placement de 4 500 milliards de dollars américains par année* offerte dans le cadre de la transition énergétique.

« Il est encourageant de voir combien de Canadiennes et Canadiens reconnaissent la valeur d'investir dans la transition énergétique, qui est un élément essentiel de notre avenir économique et environnemental, a déclaré Fate Saghir, vice-présidente principale, développement durable, Placements Mackenzie. Mais la sensibilisation à la manière d'accéder à ces occasions reste faible. C'est là que la recherche de conseils financiers peut vraiment changer les choses : les conseillères et les conseillers financiers peuvent aider leurs clientes et clients à comprendre où se trouvent ces placements, lesquels ont le potentiel de produire de solides rendements et comment les intégrer dans un portefeuille bien diversifié. »

La population canadienne constate que l'investissement durable manque de transparence

L'étude a également révélé que les Canadiennes et Canadiens estiment que l'investissement durable manque de lignes directrices claires, l'écoblanchiment - lorsque des placements ou des sociétés font des déclarations exagérées ou trompeuses sur leurs efforts en matière de durabilité afin de paraître plus socialement responsables qu'ils ne le sont réellement - étant une préoccupation majeure au sein du secteur.

Plus précisément, voici les autres conclusions :

Les deux cinquièmes (41 %) de la population canadienne interrogée estiment que l'investissement durable manque de lignes directrices ou de normes claires.

L'écoblanchiment reste une préoccupation pour certaines personnes investisseuses, 34 % d'entre elles estimant qu'il s'agit d'une préoccupation majeure et 62 % d'entre elles estimant que cela représente une préoccupation majeure/modérée.

« Les préoccupations des Canadiennes et des Canadiens sont très justifiées, a ajouté Mme Saghir. Nous pensons qu'elles seront prises en compte grâce à des normes de divulgation visant à répondre aux préoccupations liées à l'écoblanchiment. »

* Agence internationale de l'énergie, Net Zero Roadmap (en anglais), 2023

