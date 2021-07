TORONTO, le 2 juill. 2021 /CNW/ - Corporation Financière Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd'hui des changements à la SEC Mackenzie CL Croissance toutes capitalisations américaines (le « Fonds »).

Les fonds SEC Mackenzie CL (y compris le Fonds) ont été créés afin de faciliter la restructuration avec report d'impôt de sept fonds en fiducie partagés Mackenzie/Canada Vie. Cinq de ces restructurations ayant été complétées, Mackenzie réaffecte le Fonds de façon à ce qu'il puisse être utilisé pour la restructuration proposée du Fonds mondial de ressources Mackenzie, sous réserve de l'approbation des investisseurs concernés le 20 août 2021 ou aux environs de cette date.

En vigueur le 2 juillet 2021, le nom du Fonds a été modifié à SEC Mackenzie CL Ressources mondiales, ses objectifs et stratégies ont été mis à jour pour concorder avec le Fonds mondial de ressources Mackenzie, et The Putnam Advisor Company, LLC a été retiré de ses fonctions de sous-conseiller du Fonds. Le Fonds n'est pas offert aux investisseurs de l'extérieur, à l'exception des souscriptions par le Fonds de ressources mondiales Canada Vie et le Fonds mondial de ressources Mackenzie dans le cadre de sa restructuration.

Placements Mackenzie est une société de gestion de placements de premier rang gérant un actif de 197,3 milliards de dollars au 31 mai 2021. Mackenzie fournit des solutions de placements et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un leader mondial de la gestion d'actif qui possède des bureaux partout au Canada ainsi qu'à Boston, à Dublin, à Londres, à Hong Kong et à Beijing. Mackenzie est membre de la Corporation Financière IGM Inc. (TSX: IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Placements Mackenzie.

