TORONTO, le 29 juin 2021 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd'hui des changements aux objectifs de placement du Fonds à faible volatilité Symétrie (« le Fonds »).

Les changements permettent au Fonds de rechercher une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés situées partout au monde, sauf au Canada et aux États-Unis, plutôt que de se concentrer uniquement sur des sociétés mondiales à faible volatilité.

Mackenzie est actuellement le seul investisseur dans le Fonds et celui-ci n'est pas vendu aux particuliers. Le Fonds continuera d'être disponible uniquement pour les placements d'autres fonds communs de placement gérés par Mackenzie.

Parallèlement à ce changement, le Fonds sera renommé Mandat d'actions EAEO Mack.

Ces changements entrent en vigueur le 29 juin 2021.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie est une société de gestion de placements de premier rang gérant un actif de 197,3 milliards de dollars au 31 mai 2021. Mackenzie fournit des solutions de placements et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un leader mondial de la gestion d'actif qui possède des bureaux partout au Canada ainsi qu'à Boston, à Dublin, à Londres, à Hong Kong et à Beijing. Mackenzie est membre de la Société financière IGM (TSX : IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

SOURCE Placements Mackenzie

Renseignements: Nini Krishnappa, Placements Mackenzie, 647-828-2553, [email protected]