Grâce à l'expansion de son partenariat avec TOBAM, un gestionnaire d'actifs primé, le Fonds Diversification maximale Multi-actifs mondiaux de Mackenzie offre un potentiel de rendements élevés avec une volatilité réduite.

TORONTO, le 4 nov. 2021 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a lancé aujourd'hui le Fonds Diversification maximale Multi-actifs mondiaux Mackenzie (le « Fonds »). Le lancement vient enrichir sa gamme de solutions de portefeuille Maximum Diversification® offertes en partenariat avec le sous-conseiller TOBAM, un gestionnaire d'actifs primé basé à Paris qui possède une philosophie de placement unique et une approche mathématique exclusive pour trouver de la valeur dans la diversification.

« Nous savons que beaucoup de Canadiens aimeraient ajouter des actifs numériques à leurs portefeuilles, mais estiment ne pas avoir les connaissances nécessaires dans ce domaine. Mackenzie peut les aider en tirant parti de sa relation avec l'équipe de spécialistes de TOBAM pour offrir aux Canadiens cette occasion de placement unique, » a affirmé Kristi Ashcroft, chef des produits, Placements Mackenzie.

Mme Ashcroft a souligné qu'en tant que premier à lancer un fonds de bitcoins en Europe en 2017, TOBAM croit que les cryptomonnaies ont un important rôle à jouer dans la construction de portefeuilles. Leur philosophie de placement qui consiste à optimiser la relation risque-rendement en mesurant et en maximisant la diversification d'un portefeuille est particulièrement bien adaptée à l'introduction d'une exposition à la catégorie émergente des actifs numériques comme les cryptomonnaies.

Le Fonds sera exposé à des actions et des titres à revenu fixe mondiaux, avec une répartition de 40 à 60 pour cent, par le biais d'investissement dans d'autres produits Mackenzie-TOBAM. La répartition de titres à revenu fixe est axée sur les titres de créance de première qualité et à rendement élevé. Le Fonds sera initialement exposé aux cryptomonnaies par le biais d'une répartition aux FNB de Bitcoin et d'Ethereum, avec une répartition maximale de 10 pour cent, qui sera rééquilibrée régulièrement pour conserver le profil de risque du portefeuille.

« L'incorporation de cryptomonnaies dans un portefeuille à l'aide de la méthodologie primée Maximum Diversification® de TOBAM constitue un moyen innovant d'aider les Canadiens à atteindre leurs objectifs d'investissement à mesure de l'évolution des marchés et des occasions d'investissement, » a conclu Mme Ashcroft.

