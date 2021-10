Le Fonds d'infrastructures privées Mackenzie Northleaf offre aux investisseurs particuliers un potentiel de rendements solides, de revenu et de plus-value du capital à long terme

TORONTO, le 5 oct. 2021 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd'hui le lancement du Fonds d'infrastructures privées Mackenzie Northleaf (« le Fonds ») dans le cadre de son engagement à accroître l'accès des investisseurs particuliers aux solutions de placement sur les marchés privés.

Ce lancement est le fruit d'une deuxième collaboration entre Mackenzie et Northleaf Capital Partners (« Northleaf »), faisant suite au lancement du Fonds de crédit privé Mackenzie Northleaf au 1er trimestre 2021. Northleaf est un gestionnaire de placements sur les marchés privés de premier plan à l'échelle mondiale qui présente des engagements dépassant les 17 milliards $ US.

Le fonds cherche à atteindre une plus-value du capital à long terme et à générer un revenu principalement au moyen d'investissements dans des projets d'infrastructure positionnés prudemment (tels que les parcs éoliens, les réseaux à fibre optique et les routes à péage) dans les pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE). Les investissements publics représenteront d'ordinaire 20 à 25 pour cent de la valeur liquidative du fonds, afin de faciliter la liquidité.

Comparativement aux fonds d'infrastructures privées traditionnels, conçus pour les investisseurs institutionnels, le fonds de Mackenzie présente plusieurs caractéristiques intéressantes pour les investisseurs, dont :

Un placement minimum de 25 000 $,

Des achats mensuels,

Des rachats annuels,

Pas d'immobilisation ferme pour les investisseurs i , et

, et Des distributions trimestrielles.

« Les investisseurs particuliers et les conseillers cherchent à élargir leur bassin d'occasions de placement, et les marchés privés peuvent offrir des solutions de portefeuille attrayantes, » a déclaré Michael Schnitman, chef des placements alternatifs, Placements Mackenzie. « Cette nouvelle offre tire parti de l'expertise collective de nos partenaires de Northleaf afin d'offrir aux investisseurs les avantages uniques de diversification et de rendements potentiels à long terme que présentent les placements dans les projets d'infrastructure privée, qui continuent d'être difficilement accessibles par le biais des marchés publics. »

Le fonds réalisera son exposition aux infrastructures privées en investissant dans des fonds et actifs d'infrastructure de Northleaf, dont Northleaf Infrastructure Capital Partners III, un fonds qui investit directement dans des projets d'infrastructure en mettant l'accent sur les transactions du marché intermédiaire dans les juridictions de l'OCDE.

En lançant ce fonds novateur, Mackenzie permet aux investisseurs particuliers d'accéder aux occasions de croissance que présente le domaine de l'infrastructure privée et qui, traditionnellement étaient réservés aux investisseurs à valeur élevée et aux investisseurs institutionnels.

Il s'agit du huitième fonds proposé par Placements Mackenzie dans le domaine des placements alternatifs liquides depuis le lancement par la société du premier fonds à rendement absolu pour les investisseurs particuliers au Canada, en mai 2018. Mackenzie est en bonne position pour tirer parti de cette croissance avec son approche envers les Actifs alternatifs accessiblesMC qui vise à aider les investisseurs à mieux comprendre et intégrer des stratégies alternatives dans leurs portefeuilles.

Le Fonds d'infrastructures privées Mackenzie Northleaf est dorénavant offert à la vente aux investisseurs qualifiés.

Pour de plus amples renseignements sur la gamme de solutions de placement durables de Mackenzie, veuillez consulter le site www.placementsmackenzie.com.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie est une société de gestion de placements de premier rang gérant un actif de 208 milliards de dollars au 31 août 2021. Mackenzie fournit des solutions de placement et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Boston, Dublin, Londres, Beijing et Hong Kong. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM (TSX: IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

__________________ i Le Fonds prévoit généralement des rachats annuels avec un préavis de 120 jours. Les parts rachetées dans les trois ans sont soumises à une commission de rachat anticipé de 5 %. Dans certaines circonstances, le gestionnaire a le droit de suspendre ou de différer les rachats. Cela se produit généralement s'il existe des circonstances dans lesquelles la liquidation par le fonds d'une partie ou de la totalité de ses investissements n'est pas raisonnable ou réalisable; si les demandes de rachat représentent plus de 10 % de la valeur nette d'inventaire du fonds; ou si une partie importante du portefeuille du fonds ne peut être évaluée de manière fiable ou précise.

