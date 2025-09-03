Le FNB à tendance défensive Mackenzie et le FNB à tendance cyclique Mackenzie offrent aux investisseurs des options novatrices pour ajuster leurs portefeuilles selon les contextes économiques.

Le FNB de dividendes canadiens à rendement élevé Mackenzie et le FNB de dividendes américains à rendement élevé Mackenzie cherchent des occasions d'obtenir des rendements bonifiés.

TORONTO, le 3 sept. 2025 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd'hui le lancement de quatre nouveaux fonds négociés en bourse (« FNB ») présentés ci-dessous. Gérées par l'équipe des stratégies multi-actifs Mackenzie, ces stratégies systématiques sont conçues pour les conseillers et conseillères du Canada qui souhaitent atteindre l'équilibre entre contrôle, constance et résultats pour les clients et clientes. Elles offrent de nouvelles options pour constituer et gérer les portefeuilles en réponse aux conditions économiques et aux rendements instables.

Nom du FNB Symbole TSX Frais de gestion FNB à tendance défensive Mackenzie MDEF 0,55 % FNB à tendance cyclique Mackenzie MCYC 0,55 % FNB de dividendes canadiens à rendement élevé Mackenzie MHDC 0,55 % FNB de dividendes américains à rendement élevé Mackenzie MHDU 0,55 %

FNB à tendance défensive Mackenzie (TSX : MDEF) et FNB à tendance cyclique Mackenzie (TSX : MCYC)

Ces FNB novateurs offrent aux investisseurs et investisseuses une occasion unique d'ajuster la répartition des actions de base en fonction de la conjoncture économique en regroupant des entreprises de plusieurs secteurs en une seule stratégie réactive aux cycles économiques. Le FNB à tendance défensive Mackenzie détient des sociétés qui ont tendance à faire bonne figure pendant les ralentissements économiques, tandis que le FNB à tendance cyclique Mackenzie se concentre sur des sociétés dont le rendement est étroitement lié au cycle économique et qui ont tendance à dépendre de la demande de biens et de services.

« En offrant ces solutions réactives aux cycles, nous aidons les conseillers et conseillères et les investisseurs et investisseuses à composer avec la sensibilité des portefeuilles et les fluctuations de l'économie, indique Prerna Mathews, vice-présidente, Produits et stratégie des FNB, Placements Mackenzie. MDEF et MCYC complètent les placements de base en actions et permettent aux investisseurs et investisseuses de conserver l'ensemble de leurs placements dans cette catégorie d'actifs tout en ajustant l'orientation de leur portefeuille en fonction des conditions des marchés. »

FNB de dividendes canadiens à rendement élevé Mackenzie (TSX : MHDC) et FNB de dividendes américains à rendement élevé Mackenzie (TSX : MHDU)

Ces FNB sont conçus pour équilibrer les rendements et le potentiel de croissance en investissant dans des sociétés de grande qualité très performantes et qui offrent un rendement en dividendes attrayant. Ils sont gérés au moyen d'une approche exclusive qui intègre la vente stratégique d'options pour aider à générer des revenus constants dans diverses conditions de marché.

« Nos FNB à rendement élevé sont de nouvelles options pour les investisseurs et investisseuses à la recherche de rendements et de résultats constants dans l'environnement de marché complexe d'aujourd'hui, précise Mme Mathews. En combinant des sociétés de haute qualité qui versent un dividende à une stratégie de vente d'options flexible, nous offrons une solution équilibrée qui répond à la fois aux objectifs de revenu et de croissance des investisseurs et investisseuses. »

Les placements initiaux des FNB se sont clôturés et ils se négocieront sur la Bourse de Toronto à compter d'aujourd'hui sous leurs symboles respectifs.

Pour de plus amples renseignements sur les solutions de placement de Mackenzie, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

Les placements dans les fonds négociés en bourse peuvent donner lieu à des commissions, des frais de gestion, des frais de courtage et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les placements dans les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société canadienne de gestion de placements gérant un actif d'environ 227 milliards de dollars au 31 juillet 2025. Mackenzie cherche à créer un monde davantage investi en réalisant des rendements de placement robustes et en offrant des solutions de portefeuille novatrices et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, elle est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Beijing, Boston, Dublin, Hong Kong et Londres. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), et du groupe de sociétés de Power Corporation. La Société financière IGM, dont l'actif géré et sous services-conseils totalisait environ 287 milliards de dollars au 31 juillet 2025, est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

