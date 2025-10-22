Le dernier fonds du partenariat offre aux investisseurs qualifiés une solution tout-en-un mondiale sur les marchés privés et une excellente feuille de route en placements

TORONTO, le 22 oct. 2025 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie »), en partenariat avec la société mondiale spécialisée dans les marchés privés Northleaf Capital Partners (« Northleaf »), a annoncé le lancement du Fonds multi-actifs de marchés privés Mackenzie Northleaf (le « Fonds »). Le Fonds, offert aux investisseurs qualifiés au Canada, est conçu de façon à rehausser la diversification des portefeuilles grâce à une exposition activement gérée au capital-investissement, au crédit privé et aux infrastructures.

Le Fonds offre un accès simplifié à un portefeuille diversifié de capital-investissement, de crédit privé et d'investissements en infrastructures du marché intermédiaire dans une structure de fonds procurant d'importants avantages aux investisseurs canadiens individuels par rapport aux offres institutionnelles traditionnelles. Le Fonds visera une composition 60/40 d'occasions de croissance et de revenu et cherche à offrir aux investisseurs les avantages de la diversification, d'une volatilité réduite et de rendements corrigés du risque améliorés que les marchés privés ont historiquement offerts.

« Avec une croissance notable et continue attendue dans les marchés privés, le Fonds multi-actifs de marchés privés Mackenzie Northleaf constitue une option pour les investisseurs voulant accéder aux catégories d'actif des marchés privés par l'intermédiaire d'un seul placement, a déclaré Kristi Ashcroft, vice-présidente exécutive, Produits et solutions, Placements Mackenzie. Grâce à notre partenariat stratégique avec Northleaf, les conseillers et les investisseurs obtiennent une occasion attrayante d'intégrer efficacement une exposition aux marchés privés dans leurs portefeuilles. »

« Northleaf a le plaisir de s'associer à Mackenzie pour lancer cette offre innovante. Le Fonds témoigne d'importantes recherches sur le marché, y compris les perspectives de conseillers financiers sophistiqués sur les meilleures façons d'intégrer des actifs privés dans des portefeuilles individuels, a déclaré Nadim Vasanji, directeur général, Northleaf. Ce produit unique offre aux investisseurs canadiens individuels un accès à la plateforme institutionnelle mondiale de Northleaf et à la feuille de route de l'équipe en matière de génération d'excellents rendements corrigés du risque, grâce à des occasions de placement de haute qualité en capital-investissement, en crédit privé et en infrastructures. »

Depuis plus de 20 ans, Northleaf a bâti une réputation en tant qu'investisseur mondial de confiance sur les marchés privés, grâce à une approche disciplinée et l'accent mis par la société sur des entreprises et des actifs du marché intermédiaire de qualité supérieure. Depuis 2020, Mackenzie et Northleaf se sont associés pour offrir cinq fonds novateurs qui élargissent l'accès pour les conseillers canadiens et leurs clients à des stratégies diversifiées en capital-investissement, en crédit privé et en infrastructure cherchant à générer des rendements constants à long terme.

Pour obtenir plus de renseignements sur le partenariat Mackenzie-Northleaf, veuillez consulter le site https://www.mackenzieinvestments.com/fr/investments/by-asset-class/private-markets.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société canadienne de gestion de placements gérant un actif d'environ 239 milliards de dollars au 30 septembre 2025. Mackenzie cherche à créer un monde davantage investi en réalisant des rendements de placement robustes et en offrant des solutions de portefeuille novatrices et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, elle est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Beijing, Boston, Dublin, Hong Kong et Londres. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), et du groupe de sociétés de Power Corporation. La Société financière IGM, dont l'actif géré et sous services-conseils totalisait environ 302 milliards de dollars au 30 septembre 2025, est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com .

À propos de Northleaf Capital Partners

Northleaf Capital Partners est une société mondiale d'investissement sur les marchés privés qui a mobilisé jusqu'ici 30 milliards de dollars américains en engagements d'investisseurs dans le capital-investissement, le crédit privé et l'infrastructure auprès de régimes de retraite publics, d'entreprises et multi-employeurs, de fonds de dotation, de fondations, d'institutions financières et de bureaux de gestion de patrimoine. L'équipe de Northleaf compte 285 personnes réparties dans des bureaux à Toronto, Chicago, Londres, Los Angeles, Melbourne, Menlo Park, Montréal, New York, Séoul et Tokyo. Northleaf recherche, évalue et gère des investissements sur les marchés privés, en privilégiant les entreprises et les actifs du marché intermédiaire. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.northleafcapital.com/fr .

Ce communiqué de presse est fourni à titre d'informatif seulement et ne doit en aucun cas être considéré comme une sollicitation ou une offre générale pour investir dans l'un des produits gérés par Northleaf aux États-Unis ou dans toute autre juridiction, et il n'a pas été rédigé dans le cadre d'une telle offre.

