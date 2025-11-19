Six organismes de bienfaisance ont été sélectionnés pour leur engagement à faire progresser

l'autonomie financière des femmes dans les collectivités partout au Canada

TORONTO, le 19 nov. 2025 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd'hui le nom des bénéficiaires de son programme de subventions Mackenzie Ensemble pour 2025.

Les subventions Mackenzie Ensemble visent à aider des organismes de bienfaisance canadiens qui œuvrent à faire progresser l'autonomisation économique des femmes, des filles et des familles en leur offrant des services de soutien, d'éducation, de mentorat et de formation. Mackenzie a pris l'engagement d'offrir 500 000 $ dans le cadre de ce programme depuis son lancement en 2022.

En cette troisième année d'existence, le programme a reçu plus de 100 demandes d'organismes de partout au pays. Un comité composé de divers leaders de Mackenzie a sélectionné les six bénéficiaires, après avoir évalué leurs demandes en fonction de leur adéquation avec les objectifs du programme de subventions Mackenzie Ensemble et de l'impact attendu sur leurs collectivités.

« Mackenzie s'engage à favoriser un avenir plus inclusif, en mettant particulièrement l'accent sur l'autonomisation économique des femmes, de dire Luke Gould, président et chef de la direction de Placements Mackenzie. Cette année, un nombre record d'organismes a soumis des demandes d'une qualité impressionnante pour obtenir l'une des subventions Mackenzie Ensemble. Je tiens à féliciter nos bénéficiaires de 2025 et à les remercier pour leur engagement envers leurs collectivités. Nous espérons que notre soutien les aidera à avoir un impact encore plus grand au courant de l'année à venir. »

Les bénéficiaires des subventions Mackenzie Ensemble 2025 sont :

The Excel Empowerment Centre (TEEC) : un organisme de consolidation de la paix basé à Winnipeg dont la mission est d'accroître l'autonomie des nouvelles arrivantes touchées par la guerre, y compris les femmes, les enfants et les filles, en les aidant à acquérir des connaissances financières, notamment les principes de l'établissement d'un budget, les notions fiscales de base, la protection contre la fraude et d'autres compétences essentielles en matière de gestion de l'argent, tout en facilitant leur intégration dans la société canadienne. Le TEEC est bénéficiaire d'une subvention Mackenzie Ensemble pour une deuxième année.

: un organisme de consolidation de la paix basé à Winnipeg dont la mission est d'accroître l'autonomie des nouvelles arrivantes touchées par la guerre, y compris les femmes, les enfants et les filles, en les aidant à acquérir des connaissances financières, notamment les principes de l'établissement d'un budget, les notions fiscales de base, la protection contre la fraude et d'autres compétences essentielles en matière de gestion de l'argent, tout en facilitant leur intégration dans la société canadienne. Le TEEC est bénéficiaire d'une subvention Mackenzie Ensemble pour une deuxième année. Women and Children Precious Shelter : une initiative ancrée dans la collectivité de la région de Peel qui vise à favoriser l'autonomisation économique des femmes, plus précisément des femmes noires, racisées, nouvellement arrivées, à faible revenu et monoparentales, avec pour objectif de faire tomber les barrières systémiques qui limitent leur indépendance financière en leur offrant des ateliers de littératie financière et des mesures de préparation à l'emploi.

: une initiative ancrée dans la collectivité de la région de Peel qui vise à favoriser l'autonomisation économique des femmes, plus précisément des femmes noires, racisées, nouvellement arrivées, à faible revenu et monoparentales, avec pour objectif de faire tomber les barrières systémiques qui limitent leur indépendance financière en leur offrant des ateliers de littératie financière et des mesures de préparation à l'emploi. Shad : un programme qui inspire les jeunes du secondaire, principalement des jeunes femmes, en leur proposant une expérience estivale immersive sur 29 campus universitaires du Canada de façon à leur donner la confiance, les compétences et les contacts nécessaires pour devenir des leaders dans l'économie canadienne de demain.

: un programme qui inspire les jeunes du secondaire, principalement des jeunes femmes, en leur proposant une expérience estivale immersive sur 29 campus universitaires du Canada de façon à leur donner la confiance, les compétences et les contacts nécessaires pour devenir des leaders dans l'économie canadienne de demain. Femmes noires canadiennes en action : une organisation basée en Alberta et en Saskatchewan, qui cherche à favoriser l'autonomisation des femmes nouvellement arrivées en situation de précarité financière, en leur offrant des solutions adaptées pour qu'elles puissent atteindre l'indépendance financière au Canada.

: une organisation basée en Alberta et en Saskatchewan, qui cherche à favoriser l'autonomisation des femmes nouvellement arrivées en situation de précarité financière, en leur offrant des solutions adaptées pour qu'elles puissent atteindre l'indépendance financière au Canada. Le Projet Prospérité : une initiative nationale visant l'expansion du programme de mentorat Rosie, un programme de mentorat gratuit et bilingue axé exclusivement sur l'avancement des carrières des femmes et sur leur indépendance économique, en particulier pour celles qui sont issues de groupes sous-représentés.

: une initiative nationale visant l'expansion du programme de mentorat Rosie, un programme de mentorat gratuit et bilingue axé exclusivement sur l'avancement des carrières des femmes et sur leur indépendance économique, en particulier pour celles qui sont issues de groupes sous-représentés. Society for Canadian Women in Science & Technology (SCWIST) : un organisme national axé sur la promotion des femmes sous-représentées dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM), en leur permettant d'acquérir les connaissances financières et les outils nécessaires pour favoriser leur sécurité économique à long terme. La SCWIST est bénéficiaire d'une subvention Mackenzie Ensemble pour une deuxième année.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société canadienne de gestion de placements de premier rang gérant un actif d'environ 242 milliards de dollars au 31 octobre 2025. Mackenzie cherche à créer un monde davantage investi en réalisant des rendements de placement robustes et en offrant des solutions de portefeuille novatrices et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, elle est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Beijing, Boston, Dublin, Hong Kong et Londres. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), et du groupe de sociétés de Power Corporation. La Société financière IGM, dont l'actif géré et sous services-conseils totalisait environ 307 milliards de dollars au 31 octobre 2025, est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

SOURCE Placements Mackenzie

Relations avec les médias - Français : Hiba Al Mondalek, 438-969-8234, [email protected]; Relations avec les médias - Anglais : Hilary Bassett, 416-951-7558, [email protected]