TORONTO, le 25 nov. 2025 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a publié aujourd'hui ses Perspectives des marchés pour 2026. Le rapport annuel offre aux conseillères et conseillers financiers et aux investisseuses et investisseurs des points de vue sur les forces économiques et de marché qui devraient façonner les stratégies de placement dans l'année à venir.

Après une année marquée par des bouleversements politiques, des droits de douane, des négociations commerciales difficiles et des fluctuations de marché importantes, Mackenzie prévoit que 2026 continuera de mettre la détermination des personnes qui investissent à l'épreuve. Maintenir la diversification et l'équilibre sera important dans un contexte où les valorisations sont élevées et les primes de risque compressées.

« Les investisseuses et investisseurs ont fait preuve de résilience au cours d'une année marquée par le défilé incessant de manchettes sur les droits de douane, la politique des banques centrales, l'immigration et la géopolitique, a déclaré Steve Locke, chef des placements, titres à revenu fixe et stratégies multi-actifs, Placements Mackenzie. À l'approche de 2026, nous croyons que des défis resteront à relever, mais aussi que des occasions s'offriront aux personnes qui investissent en faisant preuve de discipline, en privilégiant la qualité et en adoptant une approche stratégique dans la construction de portefeuille. »

Dans son rapport Perspectives des marchés pour 2026, Mackenzie a recensé trois facteurs importants qui, selon elle, guideront les économies et les marchés mondiaux au cours de l'année à venir :

Dynamique des politiques et des taux : Moins de réductions et des mesures budgétaires favorables

La Réserve fédérale américaine pourrait ne pas décréter autant de baisses de taux que le prévoient les marchés, compte tenu de l'inflation de base se situant autour de 3 % et des mesures de relance budgétaires de la One Big Beautiful Bill Act qui devraient stimuler la croissance aux États-Unis. Les réductions d'impôt et les mesures favorables à la croissance pourraient ajouter environ 0,5 % au PIB des États-Unis, car elles soutiendraient les dépenses de consommation et les investissements des entreprises. Mackenzie estime qu'au vu de cette dynamique, les investisseuses et investisseurs devront faire preuve de souplesse et éviter de trop se fier à des hypothèses de baisses de taux marquées. Un léger assouplissement de la politique de la Banque du Canada est probable, car les coûts de refinancement hypothécaire pèsent sur les ménages. Les taux des obligations devraient rester relativement stables, et l'on prévoit une légère accentuation de la courbe.

Résilience des marchés boursiers sur fond de préoccupations à l'égard des valorisations

Malgré les préoccupations concernant l'exubérance qui se manifeste dans certains secteurs, Mackenzie reste optimiste à l'égard des actions, du fait de la solidité des bases de l'économie : mesures de relance budgétaires, ton conciliant des banques centrales, cycle de dépenses d'investissement dans le monde et gains de productivité grâce à l'adoption généralisée de l'intelligence artificielle (IA). Bien qu'une certaine effervescence persiste dans quelques volets thématiques du marché, Mackenzie s'attend à ce que la plupart des actions soient bien soutenues par la croissance des bénéfices, l'amélioration des marges et des valorisations raisonnables.

« Les actions demeurent une catégorie d'actif intéressante pour ceux et celles qui investissent à long terme, selon Lesley Marks, cheffe des placements, Actions, Placements Mackenzie. Nous prévoyons une certaine volatilité, mais les moteurs sous-jacents de la croissance des bénéfices, qui vont des mesures de relance budgétaires à l'innovation technologique, offrent une base solide pour les marchés boursiers. La clé est de faire preuve de rigueur et de diversifier son portefeuille au-delà des sociétés les plus connues. »

Les produits de base comme éléments de diversification stratégique

Mackenzie s'attend à ce que les produits de base continuent de jouer un rôle essentiel dans la diversification des portefeuilles. Bien que l'or reste attrayant malgré les pressions sur ses prix à court terme, les investissements dans les infrastructures et la technologie ont stimulé la demande pour d'autres produits de base, comme l'acier, le cuivre, l'uranium et les éléments des terres rares. Les initiatives d'électrification croissantes liées à l'expansion des centres de données soutiennent davantage l'exposition aux produits de base dans le cadre d'une stratégie équilibrée.

Pour en savoir plus sur le rapport Perspectives des marchés pour 2026 de Placements Mackenzie et sur d'autres thèmes de placement, dont l'investissement quantitatif, les marchés internationaux, l'énergie et les produits de base ainsi que les marchés privés, consultez notre site Web : https://www.mackenzieinvestments.com/fr/institute/insights/market-outlook

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société canadienne de gestion de placements de premier rang gérant un actif d'environ 242 milliards de dollars au 31 octobre 2025. Mackenzie cherche à créer un monde davantage investi en réalisant des rendements de placement robustes et en offrant des solutions de portefeuille novatrices et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, elle est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Beijing, Boston, Dublin, Hong Kong et Londres. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), et du groupe de sociétés de Power Corporation. La Société financière IGM, dont l'actif géré et sous services-conseils totalisait environ 307 milliards de dollars au 31 octobre 2025, est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

SOURCE Placements Mackenzie

Relations avec les médias - Français : Hiba Al Mondalek, 438-969-8234, [email protected]; Relations avec les médias - Anglais, Hilary Bassett, 416-951-7558, [email protected]