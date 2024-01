Les communautés de ski de tout le Canada s'affronteront afin de courir la chance de gagner le grand prix de 100 000 $ à investir dans leurs pentes

TORONTO, le 11 janv. 2024 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd'hui le lancement de son quatrième concours annuel Au sommet avec Mackenzie (« Au sommet ») qui célèbre et met à l'avant-plan les communautés de ski les plus investies au Canada, et cherche à découvrir celle qui incarne le mieux la devise du concours : « Sur les pentes et ailleurs, il faut s'investir ». Tablant sur le succès des années précédentes, le concours de 2024 présente une nouvelle structure d'attribution des prix qui encouragera les communautés à envisager des améliorations respectueuses de l'environnement pour leurs pistes de ski.

Au sommet encourage les équipes participantes à illustrer à quel point leurs pentes leur tiennent à cœur grâce à des défis stimulants sur les médias sociaux, tout en permettant aux Canadiens et Canadiennes de voter pour la communauté de ski la plus investie au pays. La communauté de ski gagnante remportera 100 000 $ qu'elle pourra investir dans l'amélioration de ses pistes. Cette année, les juges pourront accorder des points supplémentaires aux communautés qui pourront démontrer qu'elles donnent la priorité à la planète en mettant en œuvre des projets respectueux de l'environnement afin d'aider leur station à être plus durable. Les équipes de deuxième et de troisième places recevront respectivement 20 000 $ et 10 000 $ à investir dans leurs installations.

« Cette année, grâce au concours Au sommet avec Mackenzie, nous soulignons la splendeur de la saison de ski tout en encourageant les Canadiens et Canadiennes à réfléchir à un avenir durable pour ce sport que nous aimons tant, a déclaré Luke Gould, président et chef de la direction de Placements Mackenzie. Au sommet, c'est plus qu'un concours, c'est aussi un cri de ralliement pour encourager les communautés à envisager le ski sous l'angle de la durabilité. Nous voulons que les adeptes de ski d'un océan à l'autre contribuent à des initiatives écologiques pour qu'ils et elles puissent continuer à s'investir dans leur sport d'hiver favori pour des générations encore. »

Pour participer au concours Au sommet avec Mackenzie

L'inscription est maintenant possible : Les leaders des communautés de ski peuvent se rendre au site Web d'Au sommet pour inscrire une équipe qui représentera leurs pentes, sans oublier de préciser le projet durable qu'ils entendent réaliser s'ils remportent un prix. Les règles du concours dans leur intégralité sont également disponibles sur le site Web d'Au sommet. Période de nomination et de rassemblement : Jusqu'au 4 février, les équipes inscrites relèveront sur les médias sociaux une série de défis axés sur la durabilité. On gagne des points en partageant des photos et des vidéos montrant une équipe en train de réaliser un défi et en incluant le mot-clic d'Au sommet. Pour être considérée comme un défi relevé, une activité doit répondre à toutes les exigences indiquées. Période de vote : Le 5 février, les 10 premières équipes au classement seront dévoilées. Du 5 février au 3 mars, les Canadiens et Canadiennes pourront voter pour désigner les trois meilleures. Le 4 mars, les 3 meilleures équipes seront annoncées. Un jury composé de célébrités choisira ensuite la gagnante parmi les trois meilleures équipes en tenant compte des points remportés grâce aux nominations et aux défis, ainsi que de la créativité de chaque équipe, de son degré de mobilisation et de la qualité de son projet écologique. Annonce de l'équipe gagnante : Le 9 mars prochain, le nom de l'équipe gagnante sera dévoilé en direct sur CBC et CBC Gem pendant l'émission CBC Sports Presents. Cette équipe touchera le grand prix de 100 000 $ à investir dans la durabilité de la communauté de ski.

L'équipe gagnante du concours Au sommet de l'an dernier représentait le White Hills Resort de Clarenville, à Terre-Neuve. Elle a utilisé le grand prix de 100 000 $ pour améliorer l'expérience clientèle, ce qui attirera davantage de gens vers la communauté et fera croître l'amour du sport dans la région.

Depuis sa création en 2021, le concours annuel Au sommet avec Mackenzie a versé plus de 300 000 $ à des communautés de ski méritoires d'un océan à l'autre, qui ont ainsi pu investir dans leurs installations.

Placements Mackenzie est fière de soutenir de longue date les sports de neige au Canada. En effet, elle investit depuis plus de 30 ans dans les communautés de ski au pays. En partenariat avec Alpine Canada Alpin, Alpine Ontario Alpin, Ski Québec Alpin et le Temple de la renommée du ski canadien Placements Mackenzie, notamment, Mackenzie soutient les athlètes d'aujourd'hui et aide la nouvelle génération à grimper sur les podiums en appuyant les parents, le personnel d'entraînement, les clubs de ski et les programmes de mentorat.

Pour en savoir plus sur le concours Au sommet avec Mackenzie 2024 ou pour inscrire une équipe, veuillez visiter le http://www.mackenzietoppeak.ca/fr.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société de gestion de placements de premier rang gérant un actif de 195,7 milliards de dollars au 31 décembre 2023. Mackenzie fournit des solutions de placement et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Boston, Dublin, Londres, Hong Kong et Beijing. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada, dont le total de l'actif géré était d'environ 240 milliards de dollars au 31 décembre 2023. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

SOURCE Placements Mackenzie

Renseignements: Relations avec les médias - Français, Kim Tran, 514-217-1684, [email protected]; Relations avec les médias - Anglais, Hilary Bassett, 416-951-7558, [email protected]