Placements Mackenzie lance le premier FNB d'obligations de marchés émergents en monnaie locale au Canada

Le FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie offre aux investisseurs

l'occasion d'accéder à la croissance des marchés émergents par le biais des monnaies locales

TORONTO, le 24 oct. 2019 /CNW/ - Placements Mackenzie a annoncé aujourd'hui le lancement du FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie, un nouveau fonds négocié en bourse (FNB) qui cherche à offrir aux investisseurs canadiens la possibilité d'accéder à la croissance solide et aux avantages de la diversification des placements dans les marchés émergents.

Ce nouveau FNB est le premier en son genre au Canada et est assorti de frais de gestion de 0,45 % pour cent - les plus bas parmi les FNB d'obligations de marchés émergents domiciliés au Canada. En outre, le FNB offre d'excellentes occasions de diversification des devises.

« L'amélioration de la dynamique de la dette dans les pays émergents et les perspectives à long terme positives pour l'ensemble des marchés émergents font de cette catégorie d'actifs un atout particulièrement attrayant pour les investisseurs qui cherchent à diversifier et faire croître leurs portefeuilles », a déclaré Michael Cooke, vice-président principal et chef des FNB, Placements Mackenzie.

M. Cooke a souligné que le FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie offrira aux investisseurs des occasions de placement de valeur puisque près de 90 pour cent des obligations de marchés émergents (d'une valeur approximative de 21,6 billions $ US) sont libellés en monnaie locale.

Le FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie cherchera à reproduire le rendement de l'indice Solactive EM Local Currency Government Bond Select NTR. Il s'agit du tout dernier de la gamme complète des FNB actifs, à bêta stratégique et indiciels traditionnels de la société, offrant aux investisseurs des choix novateurs pour la constitution de portefeuilles diversifiés.

L'offre initiale du FNB est complétée et ce FNB se négociera sur la Bourse de Toronto à compter d'aujourd'hui, sous le symbole QEBL :

À propos de Placements Mackenzie

Fondée en 1967, Placements Mackenzie est une société de gestion de placements de premier rang offrant des services de gestion des placements et des services connexes. Gérant un actif de 137,8 milliards de dollars au 30 septembre 2019, Placements Mackenzie offre ses services aux investisseurs individuels et institutionnels par l'intermédiaire de nombreux réseaux de distribution. Placements Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM (TSX:IGM). La Société financière IGM est l'une des principales sociétés de services financiers au Canada avec un actif sous gestion total de 162,5 milliards de dollars (en date du 30 septembre 2019). Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

Solactive AG

Solactive ne parraine pas le FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie, n'en fait pas la promotion et ne vend pas ses parts, ne l'appuie pas et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, quant aux résultats pouvant découler de l'utilisation de l'indice, des marques de commerce et/ou quant au prix de l'indice à quelque moment que ce soit ou à tout autre égard. L'indice Solactive EM Local Currency Government Bond Select NTR est calculé et publié par Solactive AG. Elle fait de son mieux pour s'assurer que les calculs sont corrects. Sans égard à ses obligations envers l'émetteur, Solactive AG n'a aucunement l'obligation de signaler les erreurs dans l'indice aux tiers, y compris aux investisseurs et aux intermédiaires financiers du FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie. La publication de l'indice par Solactive AG ou la concession de licence de l'indice, ou encore la marque de commerce de l'indice pour permettre de s'en servir relativement au FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie ne constitue pas une recommandation de Solactive AG d'investir le capital dans ledit FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie et ne représente pas non plus une garantie ni une opinion de Solactive AG en ce qui a trait aux placements effectués dans le FINB Obligations de marchés émergents en monnaie locale Mackenzie.

SOURCE Placements Mackenzie

Renseignements: Alida Alepian, Capital-Image Inc., (514) 739-1188, poste 239, aalepian@capital-image.com