Placements Mackenzie lance la deuxième édition de son concours annuel « Au sommet avec Mackenzie » visant les communautés de ski

TORONTO, le 9 déc. 2021 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd'hui le retour d'Au sommet avec Mackenzie, un appel à l'action afin que les communautés de ski de partout au Canada fassent montre de leur esprit communautaire au moyens d'activités amusantes et sécuritaires sur les médias sociaux et mobilisent les skieurs vers un but commun.

Mackenzie est à la recherche de LA communauté de ski qui incarne la devise d'Au sommet avec Mackenzie : « Sur les pentes et ailleurs, il faut s'investir ». Cette année, le programme offre un modèle hybride de programmation en direct afin de réunir les communautés de ski canadiennes pour courir la chance de gagner la somme de 50 000 $ à consacrer à une initiative communautaire locale - en plus du droit de se vanter d'avoir remporté la « couronne » tant convoitée d'Au sommet avec Mackenzie.

Mackenzie offrira des prix secondaires, dont des cotisations de 500 $ et 1 000 $ à des régimes enregistrés d'épargne-études (« REEE ») et à des régimes enregistrés d'épargne-retraite (« REER ») dans le cadre d'activations sur les pentes et en-dehors des pentes.

Nous sommes ravis d'inaugurer la deuxième édition du programme Au sommet, pour une saison au cours de laquelle on devrait assister au retour en force des skieurs de tout le pays, » déclare Barry McInerney, président et chef de la direction, Placements Mackenzie. « Nos communautés se sont mobilisées et ont persévéré face au tourbillon des deux dernières saisons de ski, et c'est là une bonne raison de célébrer et de s'engager dans une compétition amicale. »

À compter du 25 février 2022, Au sommet avec Mackenzie invitera les skieurs à participer à des défis mobilisateurs. Sur les pentes, les skieurs pourront prendre une photo avec un logo du concours de grande taille, du haut des cimes les plus emblématiques du pays, et courir la chance de remporter un « billet d'or » joint à un cache-cou affichant notre marque. Dans certains centres de ski sélectionnés, des ambassadeurs de Mackenzie distribueront des caches-cou Mackenzie, dont certains comporteront une message doré spécial, offrant jusqu'à 1 000 $ à placer dans un REEE ou REER de Mackenzie.

Comment participer à l'aventure Au sommet

Inscrivez-vous - À compter du 27 décembre 2021, les communautés de ski sont invitées à se rendre sur le site Web d'Au sommet afin d'inscrire une équipe communautaire et de désigner une cause locale qui bénéficiera du prix en argent, que ce soit pour se procurer de meilleurs équipements, améliorer l'accès ou encore bonifier les programmes ou les leçons. Mobilisez-vous - À compter du 25 février 2022, pour chaque sommet inscrit, une ou plusieurs équipes collaboreront pour accumuler des points par le biais de défis du genre « laisser tomber le monte-pente » pour faire un peu d'exercice. Ils pourront aussi afficher des photos ou des vidéos de leur équipe à l'œuvre au sein de leur collectivité. Évidemment, toutes les activités doivent être effectuées de façon sécuritaire ainsi que dans le respect des restrictions locales et des protocoles instaurés par les gouvernements. Gagnez - Le concours se termine le 27 mars 2022. Le comité de juges de Mackenzie examinera les résultats de chacune des équipes Au sommet et désignera l'équipe gagnante d'après les points accumulés, le nombre de votes obtenus et la créativité. L'équipe Au sommet gagnante se verra attribuer le grand prix de 50 000 $ au profit de sa communauté de ski locale.

La saison dernière, le groupe Mont Sainte-Marie (Québec) a remporté le grand prix et investi 50 000 $ dans l'amélioration de l'accès public au centre de ski, l'amélioration du programme de course pour enfants et le rehaussement de la sécurité et des installations du mont.

Placements Mackenzie soutient fièrement les sports de neige canadiens depuis plus de vingt ans. La société investit dans le développement des jeunes athlètes et para-athlètes amateurs, sur les pentes jusqu'aux championnats olympiques et à la Coupe du monde. Mackenzie soutient également les parents, les entraîneurs, les clubs et les athlètes par le biais de partenariats avec Alpine Canada Alpin, Alpine Ontario, un programme de courses pour les jeunes (la série U10 Escarpment) et Freestyle Canada.

Visitez Au sommet avec Mackenzie pour en savoir plus ou vous inscrire.

À propos de Placements Mackenzie

