Le Fonds de valeur mondial Mackenzie et le Fonds de valeur de moyennes capitalisations américaines Mackenzie mettent à profit les stratégies de placement axées sur la valeur pour aider les investisseurs et investisseuses à diversifier leurs portefeuilles

TORONTO, le 13 janv. 2026 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd'hui le lancement du Fonds de valeur mondial Mackenzie et du Fonds de valeur de moyennes capitalisations américaines Mackenzie, tous deux sous-conseillés par Barrow Hanley Global Investors (« Barrow Hanley »). Le Fonds de valeur mondial Mackenzie et le Fonds de valeur de moyennes capitalisations américaines Mackenzie sont conçus pour offrir aux investisseurs et investisseuses une exposition rigoureuse à des stratégies de placement axées, respectivement, sur la valeur dans les actions mondiales et les moyennes capitalisations américaines, et bénéficient du soutien de l'équipe de Barrow Hanley qui est spécialisée dans la valeur et qui compte des décennies d'expertise en investissement institutionnel.

Fonds de valeur mondial Mackenzie

Le Fonds de valeur mondial Mackenzie aide les investisseurs et investisseuses à obtenir de la croissance à long terme grâce à une approche rigoureuse et axée sur la valeur en matière de placements en actions mondiales. Le Fonds cherche à saisir des occasions prometteuses souvent négligées par les stratégies de placement conventionnelles en puisant dans un vaste univers de sociétés des marchés développés et émergents.

« Nous nous réjouissons de collaborer avec Barrow Hanley, une société qui compte plus de quatre décennies d'expérience en placement et qui est reconnue pour sa philosophie de valeur traditionnelle et son processus rigoureux. Le Fonds offre aux investisseurs et investisseuses une exposition aux actions qui, selon Barrow Hanley, se négocient à des cours inférieurs à leur valeur intrinsèque et qui présentent des facteurs de croissance évidents, a déclaré Kristi Ashcroft, vice-présidente exécutive, Produits et solutions, Placements Mackenzie. Il s'agit d'une excellente option pour ceux et celles qui cherchent à équilibrer leurs portefeuilles composés d'actions à forte croissance et à valorisation élevée ou qui estiment que les entreprises sous-évaluées leur permettront de faire fructifier leur patrimoine à long terme. »

Fonds de valeur de moyennes capitalisations américaines Mackenzie

Le Fonds de valeur de moyennes capitalisations américaines Mackenzie cible les moyennes capitalisations, un segment souvent négligé du marché boursier américain, en saisissant les occasions d'investir dans des entreprises qui sont généralement peu suivies par les principaux analystes. Le Fonds cherche à découvrir les inefficiences du marché et à tirer parti d'actifs mal évalués grâce à des recherches rigoureuses et des principes de valorisation éprouvés.

« En ciblant des entreprises qui présentent des assises solides, un bilan robuste, une gouvernance d'entreprise exemplaire et des valorisations attrayantes, le Fonds de valeur de moyennes capitalisations américaines Mackenzie cherche à offrir une croissance à long terme du capital, tout en maintenant une approche rigoureuse en matière de gestion du risque », a conclu Mme Ashcroft.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société canadienne de gestion de placements de premier rang gérant un actif d'environ 244 milliards de dollars au 31 décembre 2025. Mackenzie cherche à créer un monde davantage investi en réalisant des rendements de placement robustes et en offrant des solutions de portefeuille novatrices et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, elle est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Beijing, Boston, Dublin, Hong Kong et Londres. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), et du groupe de sociétés de Power Corporation. La Société financière IGM, dont l'actif géré et sous services-conseils totalisait environ 310 milliards de dollars au 31 décembre 2025, est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

