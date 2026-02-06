TORONTO, le 6 févr. 2026 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd'hui qu'elle s'est vu décerner douze Trophées FundGrade A+MD 2025 de Fundata. Ces prix prestigieux sont remis chaque année aux fonds d'investissement canadiens qui ont obtenu tout au long de l'année civile des notes FundGradeMD élevées.

« C'est un honneur pour nous d'être reconnus une fois de plus par Fundata pour le rendement de nos fonds, a déclaré Luke Gould, président et chef de la direction de Placements Mackenzie. Je tiens à remercier notre groupe talentueux de professionnels de la gestion de placements pour leur engagement continu à fournir aux investisseuses et investisseurs du Canada des solutions novatrices qui génèrent des résultats solides. »

Les fonds et FNB Mackenzie suivants ont été reconnus par Fundata pour leur rendement exceptionnel en 2025 :

* Veuillez noter que ce fonds distinct Mackenzie est actuellement fermé aux nouveaux investisseurs et investisseuses.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société canadienne de gestion de placements de premier rang gérant un actif d'environ 244 milliards de dollars au 31 décembre 2025. Mackenzie cherche à créer un monde davantage investi en réalisant des rendements de placement robustes et en offrant des solutions de portefeuille novatrices et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, elle est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Beijing, Boston, Dublin, Hong Kong et Londres. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), et du groupe de sociétés de Power Corporation. La Société financière IGM, dont l'actif géré et sous services-conseils totalisait environ 310 milliards de dollars au 31 décembre 2025, est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

À propos de Fundata Canada Inc.

Fundata Canada Inc. fournit des services d'agrégation et de diffusion de données aux médias canadiens et aux marchés financiers depuis 1987. Fundata est un important fournisseur d'informations sur les fonds et les actions au Canada.

À propos de la note FundGrade A+ de Fundata

La note FundGrade A+MD est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les Trophées annuels FundGrade A+MD, qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d'investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A+MD complémentaire de la notation mensuelle FundGrade, est déterminé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d'information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes allant de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Une proportion de 10 % des fonds ont la note A; 20 % des fonds obtiennent la note B; 40 % des fonds reçoivent la note C; 20 % des fonds recueillent la note D; et 10 % des fonds reçoivent la note E. Pour être admissibles, les fonds doivent avoir reçu une note FundGrade tous les mois au cours de l'année précédente. La note FundGrade A+MD utilise un calcul de style « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent ainsi des notations allant respectivement de 4 à 0. Le résultat moyen d'un fonds pour l'année détermine sa MPC. Tout fonds ayant obtenu une MPC supérieure ou égale à 3,5 reçoit la distinction FundGrade A+MD. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web www.FundGradeAwards.com. Même si Fundata fait de son mieux pour s'assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l'exactitude de ces dernières n'est pas garantie par Fundata.

Le Fonds des marchés émergents Mackenzie GQE, série A, a été récompensé pour son rendement exceptionnel à la cérémonie des Trophées FundGrade A+MD 2025 de Fundata dans la catégorie Actions de marchés émergents, sur un total de 73 fonds. Le rendement du Fonds pour la période close le 31 décembre 2025 est le suivant : 28,7 % (1 an), 20,2 % (3 ans), 8,9 % (5 ans) et 6,9 % (depuis la création, juin 2018).



Le Fonds équilibré mondial amélioré Mackenzie, série A, a été récompensé pour son rendement exceptionnel lors de la remise des Trophées FundGrade A+MD 2025 de Fundata dans la catégorie Équilibrés mondiaux neutres, sur un total de 226 fonds. Le rendement du Fonds pour la période close le 31 décembre 2025 est le suivant : 6,6 % (1 an), 12,2 % (3 ans) et 3,9 % (depuis la création, novembre 2021).



Le Fonds distinct Focus Mackenzie, série A, a été récompensé pour son rendement exceptionnel lors de la remise des Trophées FundGrade A+MD 2025 de Fundata dans la catégorie Actions mondiales, sur un total de 141 fonds. Le rendement du Fonds pour la période close le 31 décembre 2025 est le suivant : 20,4 % (1 an), 23,7 % (3 ans), 14,8 % (5 ans), 9,1 % (10 ans) et 4,3 % (depuis la création, septembre 1999).



Le Fonds mondial de ressources Mackenzie, série A, a été récompensé pour son rendement exceptionnel lors de la remise des Trophées FundGrade A+MD 2025 de Fundata dans la catégorie Actions de ressources naturelles, sur un total de 27 fonds. Le rendement du Fonds pour la période close le 31 décembre 2025 est le suivant : 44,9 % (1 an), 19,0 % (3 ans), 23,5 % (5 ans), 13,0 % (10 ans) et 9,0 % (depuis la création, janvier 1978).



Le Fonds de métaux précieux Mackenzie, série A, a été récompensé pour son rendement exceptionnel lors de la remise des Trophées FundGrade A+MD 2025 de Fundata dans la catégorie Actions de métaux précieux, sur un total de 18 fonds. Le rendement du Fonds pour la période close le 31 décembre 2025 est le suivant : 172,9 % (1 an), 53,9 % (3 ans), 25,5 % (5 ans), 26,2 % (10 ans) et 14,4 % (depuis la création, octobre 2000).



Le Fonds de croissance toutes capitalisations américaines Mackenzie, série A, a été récompensé pour son rendement exceptionnel lors de la remise des Trophées FundGrade A+MD 2025 de Fundata dans la catégorie Actions américaines, sur un total de 256 fonds. Le rendement du Fonds pour la période close le 31 décembre 2025 est le suivant : 5,8 % (1 an), 27,7 % (3 ans), 12,4 % (5 ans), 15,2 % (10 ans) et 10,7 % (depuis la création, janvier 1995).



Le FNB de revenu fixe canadien stratégique Mackenzie (MKB) a été récompensé pour son rendement exceptionnel lors de la remise des Trophées FundGrade A+MD 2025 de Fundata dans la catégorie Revenu fixe canadien, sur un total de 110 fonds. Le rendement du Fonds pour la période close le 31 décembre 2025 est le suivant : 2,9 % (1 an); 4,7 % (3 ans); -0,1 % (5 ans) et 2,3 % (depuis la création, avril 2016).



Le FNB de répartition équilibrée Mackenzie (MBAL) a été récompensé pour son rendement exceptionnel lors de la remise des Trophées FundGrade A+MD 2025 de Fundata dans la catégorie Équilibrés mondiaux neutres, sur un total de 226 fonds. Le rendement du Fonds pour la période close le 31 décembre 2025 est le suivant : 14,0 % (1 an), 14,6 % (3 ans), 8,2 % (5 ans) et 9,0 % (depuis la création, septembre 2020).



Le FNB de répartition prudente Mackenzie (MCON) a été récompensé pour son rendement exceptionnel lors de la remise des Trophées FundGrade A+MD 2025 de Fundata dans la catégorie Équilibrés mondiaux à revenu fixe, sur un total de 136 fonds. Le rendement du Fonds pour la période close le 31 décembre 2025 est le suivant : 10,2 % (1 an), 11,1 % (3 ans), 5,3 % (5 ans) et 5,8 % (depuis la création, septembre 2020).



Le FNB de répartition de croissance Mackenzie (MGRW) a été récompensé pour son rendement exceptionnel lors de la remise des Trophées FundGrade A+MD 2025 de Fundata dans la catégorie Équilibrés mondiaux d'actions, sur un total de 190 fonds. Le rendement du Fonds pour la période close le 31 décembre 2025 est le suivant : 17,7 % (1 an), 18,1 % (3 ans), 11,2 % (5 ans) et 12,1 % (depuis la création, septembre 2020).



Le FINB mondial d'infrastructures Mackenzie (QINF) a été récompensé pour son rendement exceptionnel lors de la remise des Trophées FundGrade A+MD 2025 de Fundata dans la catégorie Actions d'infrastructures mondiales, sur un total de 30 fonds. Le rendement du Fonds pour la période close le 31 décembre 2025 est le suivant : 15,6 % (1 an), 13,9 % (3 ans), 11,9 % (5 ans) et 12,2 % (depuis la création, septembre 2020).



Le FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie (QUU) a été récompensé pour son rendement exceptionnel lors de la remise des Trophées FundGrade A+MD 2025 de Fundata dans la catégorie Actions américaines, sur un total de 256 fonds. Le rendement du Fonds pour la période close le 31 décembre 2025 est le suivant : 12,7 % (1 an), 23,9 % (3 ans), 15,5 % (5 ans) et 14,9 % (depuis la création, janvier 2018).



Les placements dans les fonds communs et les fonds négociés en bourse peuvent donner lieu à des commissions de vente et de suivi, ainsi qu'à des frais de gestion et autres. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués représentent le rendement annuel composé historique total au 31 décembre 2025, y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, de rachat, de distribution ou facultatifs ni des impôts sur le revenu payables par tout porteur ou porteuse de titres et qui auraient réduit le rendement. Les placements dans les fonds communs et les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

SOURCE Placements Mackenzie

Relations avec les médias - Français : Hiba Al Mondalek, 438 969-8234, [email protected]; Relations avec les médias - Anglais : Jaimie Roebuck, 647 629-2747, [email protected]