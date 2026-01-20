Dans un contexte où les actifs des FNB canadiens dépassent 714 G$, les stratégies à gestion active et systématiques feront évoluer le secteur

TORONTO, le 20 janv. 2026 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a publié aujourd'hui le rapport Perspectives des FNB pour 2026, qui met en lumière une croissance record du secteur des fonds négociés en bourse (« FNB ») au Canada en 2025 et les grandes tendances qui animeront le secteur en 2026.

L'actif géré des FNB a franchi la barre des 714 milliards de dollars en 2025, une hausse de 37,6 % par rapport à environ 519 milliards de dollars à la fin de 2024. Au premier semestre de 2025 uniquement, les entrées nettes de capitaux ont atteint un niveau record de 55 milliards de dollars, ce qui en fait le meilleur semestre de l'histoire des FNB canadiens. Mackenzie prévoit que les actifs des FNB croîtront de plus de 20 % annuellement, portés par leur évolution de simples produits d'accès aux marchés à composantes de base évoluées des portefeuilles de placement.

« Le secteur des FNB au Canada entame une nouvelle ère, car les milieux du conseil financier et des placements recherchent des solutions évoluées et rentables, indique Prerna Mathews, vice-présidente, Stratégie des produits FNB à Placements Mackenzie. Les FNB sont devenus l'instrument par défaut pour constituer des portefeuilles au Canada et, en 2026, nous nous attendons à une adoption encore plus grande de ces stratégies pour offrir des résultats répondant aux besoins diversifiés des investisseurs et investisseuses. »

Dans son rapport, Mackenzie désigne trois grandes tendances qui propulseront le secteur des FNB en 2026 et par la suite :

Les FNB à gestion active sont parvenus à maturité : Passés du marché de niche à produit grand public, les FNB à gestion active représentent aujourd'hui une part importante des actifs en FNB au Canada, multipliés par quinze au cours de la dernière décennie. Cette croissance fulgurante reflète une évolution plus large des préférences dans le milieu du conseil en placement, où l'on cherche à combiner l'éclairage de la gestion active à la liquidité et au coût avantageux des FNB. Mackenzie estime que les FNB à gestion active sont bien placés pour tirer parti de la phase 3 du Modèle de relation client-conseiller (MRCC 3), qui rehausse la transparence en matière d'honoraires, les conseillers et conseillères en placement étant à l'affût de solutions rentables et simples à expliquer pour répondre aux attentes en constante évolution de la clientèle.

Les stratégies systématiques et factorielles qui permettent d'affiner la répartition de l'actif et de gérer les cycles avec plus de rigueur deviennent des éléments essentiels des portefeuilles de FNB. Au Canada, on adopte des stratégies à « bêta intelligent » qui privilégient la qualité, la valeur, la croissance, le momentum et la faible volatilité grâce à des processus axés sur les données pour améliorer la résilience des portefeuilles. À mesure que les technologies et l'analyse s'intégreront aux services-conseils, Mackenzie prévoit que les FNB systématiques constitueront l'élément central des portefeuilles et qu'ils seront utiles pour procurer des résultats axés sur les processus sans sacrifier la flexibilité. Les placements alternatifs trouvent leur place dans les FNB : Les stratégies alternatives se développent vite au sein des FNB, donnant accès à des flux de rendement différenciés autrefois réservés aux investisseurs institutionnels, par l'intermédiaire notamment des produits de base, du crédit et de stratégies d'actions couvertes. Dans un contexte où l'on cherche une diversification plus poussée que la traditionnelle répartition 60/40, les FNB constituent des solutions accessibles et liquides pour diversifier les placements, gérer la volatilité et produire des revenus. Compte tenu de la croissance rapide prévue des actifs détenus dans les FNB canadiens, la formation des conseillers et conseillères ainsi qu'une vérification préalable rigoureuse de leur part s'imposeront pour distinguer les FNB alternatifs apportant une réelle diversification de ceux qui se contentent de présenter autrement le bêta de marché.

« À mesure que le paysage des FNB s'enrichit de solutions à gestion active, systématiques et alternatives, les conseillers et conseillères passent de sélectionneurs de produits à architectes de portefeuille, souligne Mme Mathews. En 2026, les FNB continueront de servir de lien entre la philosophie de placement et la mise en œuvre des portefeuilles, offrant la flexibilité nécessaire pour adapter les répartitions aux objectifs, aux horizons de placement et aux profils de risque, tout en procurant la transparence et l'efficacité attendues de la clientèle. »

Pour lire le rapport Perspectives des FNB pour 2026 de Mackenzie, consultez la page suivante : https://www.mackenzieinvestments.com/fr/institute/insights/etf-outlook

