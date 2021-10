Le Fonds toutes obligations Chine Mackenzie ChinaAMC offre aux investisseurs un accès au marché obligataire chinois en pleine croissance

TORONTO, le 19 oct. 2021 /CNW/ - Conformément à son engagement d'offrir aux investisseurs canadiens un accès élargi à la forte croissance actuelle en Chine, Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd'hui le lancement du Fonds toutes obligations Chine Mackenzie ChinaAMC et du Fonds multi-actifs Mackenzie ChinaAMC (« les fonds »). China Asset Management Co., Ltd. (« ChinaAMC ») sera le sous-conseiller des fonds.

« Nous sommes fiers d'offrir aux investisseurs canadiens ces deux occasions uniques de tirer avantage de la croissance importante toujours présente en Chine, » a affirmé Barry McInerney, président et chef de la direction de Placements Mackenzie. « Le marché obligataire chinois, qui s'élève à plus de 20 000 milliards de dollars et continue de croître, est maintenant le deuxième plus important au monde et est simplement trop important pour être ignoré, tandis que la forte croissance et la diversification des marchés boursiers chinois continuent de présenter des possibilités d'investissement attrayantes. »

Le Fonds toutes obligations Chine Mackenzie ChinaAMC vise à générer un revenu supérieur à la moyenne pour les investisseurs, avec un potentiel de croissance du capital à long terme, en investissant dans les marchés des titres à revenu fixe de Chine, principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe chinois de toute taille, émis par des sociétés et des gouvernements.

À l'aide d'un processus de sélection complet, le fonds investira dans une gamme d'émissions de titres à revenu fixe, dont des émissions du gouvernement central et de banques d'État, de sociétés, de dépôts bancaires à court terme, d'instruments de financement d'administrations locales, de sociétés immobilières, d'entreprises d'État et de sociétés financières.

Le Fonds multi-actifs Mackenzie ChinaAMC, le premier de son genre au Canada, est une solution tout-en-un pour ceux et celles qui cherchent une exposition à la Chine. En investissant à la fois dans les marchés des titres à revenu fixe et des actions, le fonds offre un potentiel de croissance favorable de l'actif à long terme, avec un potentiel de rendement élevé et les avantages de diversification d'une faible corrélation avec d'autres marchés.

Le fonds offre une exposition au marché boursier de la Chine (composition de 60 à 90 %) et au marché des titres à revenu fixe de la Chine (composition de 10 à 40 %). ChinaAMC ajustera le pourcentage du fonds investi dans chaque catégorie d'actifs afin d'obtenir les meilleurs résultats en fonction de l'évolution des perspectives du marché.

Le sous-conseiller ChinaAMC, dont l'actif sous gestion s'élève à plus de 330 milliards de dollars canadiens, est l'une des sociétés de gestion de l'actif les plus importantes et les mieux établies en Chine et est détenu en partie par Mackenzie. ChinaAMC offre une gamme complète de services à plus de 180 millions d'investisseurs particuliers et institutionnels en Chine. La société couvre les actions, les titres à revenu fixe, les marchés monétaires et plus encore, et a fait ses preuves dans toutes les catégories d'actifs.

« L'équipe de placement de ChinaAMC est solide et possède une expertise et des connaissances approfondies des marchés, des entreprises et des règlements locaux, » a déclaré Kristi Ashcroft, chef des produits, Placements Mackenzie. « Nous sommes ravis de pouvoir miser une fois de plus sur nos relations approfondies avec cette société pour offrir aux Canadiens des occasions uniques de tirer parti de cette économie dynamique. »

