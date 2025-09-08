Le rapport de 2025 souligne la croissance et la stabilité des marchés privés dans un contexte d'incertitude sur les marchés publics

TORONTO, le 8 sept. 2025 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a publié aujourd'hui ses Perspectives des marchés privés pour 2025, élaborées en partenariat avec Northleaf Capital Partners (« Northleaf »), une société mondiale spécialisée dans les marchés privés. Ce rapport, destiné aux investisseurs qualifiés et investisseuses qualifiées ainsi qu'aux conseillers et conseillères en placement, porte sur les principaux facteurs qui influencent la demande des investisseurs et investisseuses et les occasions de placement sur les marchés privés, en soulignant leur rôle qui consiste à stimuler la croissance à long terme dans les portefeuilles des clients et clientes.

L'édition de cette année reflète la conviction de Mackenzie et de Northleaf selon laquelle les marchés privés sont bien positionnés pour afficher une croissance à long terme et offrir des rendements attrayants et une meilleure résilience en période d'incertitude sur les marchés publics. Axés sur la création de valeur à long terme, les marchés privés offrent aux investisseurs et investisseuses une occasion unique d'obtenir des rendements intéressants et moins corrélés. En particulier, les Perspectives des marchés privés indiquent une croissance continue pour le capital-investissement et les placements secondaires sur le marché intermédiaire, une demande croissante de financements flexibles et agiles dans le domaine du crédit privé et une hausse considérable de la demande d'actifs d'infrastructure, qui devrait renforcer l'attrait global de cette catégorie d'actifs.

« Les marchés publics ont affiché une forte volatilité au début de l'année, ce qui a incité les investisseurs et investisseuses à réévaluer leur stratégie de répartition du capital, a déclaré Allan Seychuk, vice-président, Placements alternatifs, Placements Mackenzie. Alors que les marchés publics ont récemment retrouvé une certaine stabilité, les marchés privés ont prouvé leur solidité sur le long terme en offrant des occasions intéressantes qui perdurent et se révèlent souvent excellentes en période de perturbation. Puisqu'ils sont plus accessibles que jamais, nous pensons que ces placements sont maintenant bien placés pour générer de la valeur, de la croissance et de la stabilité, ce que les investisseurs et investisseuses ainsi que les conseillers et conseillères recherchent activement pour leur propre portefeuille ou ceux de leurs clients et clientes, en particulier dans le segment du marché intermédiaire. »

Dans les Perspectives des marchés privés, les contributeurs et contributrices recensent trois grands thèmes qui, à leur avis, offriront des occasions de placement intéressantes jusqu'à la fin de 2025 et en 2026 :

1. La demande pour les placements secondaires en capital-investissement sur le marché intermédiaire est forte et croissante

Le marché secondaire du capital-investissement a connu une forte croissance, avec des volumes d'opérations en hausse de 45 % sur 12 mois en 2024 et qui devraient atteindre plus de 200 milliards de dollars à l'échelle mondiale en 20251. Par le passé, les placements secondaires ont obtenu de bons résultats dans des conditions de marché difficiles, ce qui les rend intéressants dans le contexte actuel d'incertitude liée au commerce. Les entreprises de taille moyenne, en particulier celles qui exercent leurs activités dans des secteurs résilients et qui occupent une solide position de leadership, devraient stimuler la croissance à long terme dans ce segment.

2. Le crédit privé demeure la source de financement privilégiée

Le crédit privé continue de susciter de l'intérêt, les institutions prêteuses intervenant pour fournir des solutions de financement flexibles aux entreprises de taille moyenne. Par rapport aux prêts traditionnels, le crédit privé offre aux entreprises emprunteuses rapidité, flexibilité des clauses restrictives et une plus grande certitude quant à l'exécution. Pour les investisseurs et investisseuses, le crédit privé offre la possibilité d'obtenir des taux de rendement intéressants tout en bénéficiant d'une certaine protection contre les risques de baisse. De plus, les gestionnaires ont la capacité de répondre aux besoins des entreprises de taille moyenne.

3. Occasions de placement attrayantes dans les actifs d'infrastructures essentielles

Les occasions dans l'infrastructure privée devraient enregistrer une forte croissance, car les besoins de placement dans ce domaine deviennent de plus en plus urgents. On estime qu'il faudra 100 000 milliards de dollars américains de capital pour entretenir, remplacer et construire des infrastructures essentielles à l'échelle mondiale d'ici 20402. Dans un contexte où les gouvernements sont confrontés à des contraintes budgétaires, les investisseurs privés et investisseuses privées interviennent de plus en plus. Le marché intermédiaire présente les occasions les plus convaincantes dans ce domaine, représentant plus de 85 % des transactions en infrastructures en 20243. Sous l'impulsion des tendances qui s'accélèrent en matière d'intelligence artificielle, de transition énergétique et de décarbonisation, Northleaf prévoit que l'infrastructure privée entamera une phase de croissance à long terme, offrant des rendements comparables à ceux des actions, des taux de rendement stables, des éléments de protection contre l'inflation et une certaine stabilité dans un contexte de volatilité du marché public.

« Les marchés privés continuent d'offrir des occasions de placement de calibre institutionnel qui ont prouvé leur résilience, grâce à la valeur qu'ils génèrent à long terme, à leur volatilité inférieure et à la diversification qu'ils procurent, a expliqué Nadim Vasanji, directeur général de Northleaf. Pour les investisseurs institutionnels et investisseuses institutionnelles comme pour les particuliers, l'intégration d'actifs privés peut renforcer les portefeuilles et permettre de mieux composer avec le contexte de marché complexe actuel. De plus en plus, ces actifs ne sont plus considérés comme des placements satellites, mais comme des éléments fondamentaux au sein de portefeuilles diversifiés, jouant un rôle central dans la constitution de portefeuilles résilients par les investisseurs et investisseuses. »

Pour en savoir plus à propos des Perspectives, veuillez consulter le site https://www.mackenzieinvestments.com/fr/investments/by-asset-class/private-markets/private-markets-outlook.

1 Source : Evercore Private Capital Advisory - FY 2024 Secondary Market Review, janvier 2025. 2 Source : Questions thématiques : population, Nations Unies, consulté le 19 mars 2025. 3 Source : Preqin (au 31 décembre 2024)

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société canadienne de gestion de placements gérant un actif d'environ 227 milliards de dollars au 31 juillet 2025. Mackenzie cherche à créer un monde davantage investi en réalisant des rendements de placement robustes et en offrant des solutions de portefeuille novatrices et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, elle est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Beijing, Boston, Dublin, Hong Kong et Londres. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), et du groupe de sociétés de Power Corporation. La Société financière IGM, dont l'actif géré et sous services-conseils totalisait environ 287 milliards de dollars au 31 juillet 2025, est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

À propos de Northleaf Capital Partners

Northleaf Capital Partners est une société mondiale d'investissement sur les marchés privés qui a levé jusqu'à présent plus de 28 milliards de dollars américains en engagements d'investisseurs et d'investisseuses dans le capital-investissement, le crédit privé et l'infrastructure auprès de régimes de retraite publics, d'entreprises et multi-employeurs, de fonds de dotation, de fondations, d'institutions financières et de bureaux de gestion de patrimoine. L'équipe de Northleaf compte 275 personnes réparties dans des bureaux à Toronto, Chicago, Londres, Los Angeles, Melbourne, Menlo Park, Montréal, New York, Séoul et Tokyo. Northleaf recherche, évalue et gère des investissements sur les marchés privés, en privilégiant les entreprises et les actifs du marché intermédiaire. Pour de plus amples renseignements concernant Northleaf, veuillez consulter le site www.northleafcapital.com/fr.

