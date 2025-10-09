Le Fonds d'actions internationales Mackenzie GQE offre aux investisseurs et investisseuses une exposition diversifiée du portefeuille qui va au-delà des marchés nord-américains

TORONTO, le 9 oct. 2025 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd'hui le lancement du Fonds d'actions internationales Mackenzie GQE (« le Fonds »), offrant aux investisseurs et investisseuses un accès à des industries et des secteurs des marchés internationaux peu représentés en Amérique du Nord. Ce nouveau Fonds est géré par l'équipe des actions quantitatives mondiales Mackenzie.

Ce Fonds est offert sous forme de fonds commun de placement, en complément du FNB d'actions internationales Mackenzie GQE (TSX : MIQE). Grâce à ces deux options, les investisseurs et investisseuses peuvent choisir l'instrument qui convient le mieux à leur portefeuille tout en profitant de la même exposition diversifiée aux marchés développés, au-delà du paysage des actions mondiales dominé par les États-Unis. Le Fonds applique l'approche globale des placements quantitatifs de l'équipe des actions quantitatives mondiales, qui allie la science des données avancée à l'expertise humaine pour générer de l'alpha tout en gérant rigoureusement le risque.

« Nous avons le plaisir d'offrir aux Canadiennes et Canadiens un accès élargi aux occasions liées aux actions internationales à grande échelle. Le Fonds d'actions internationales Mackenzie GQE peut jouer un rôle clé en aidant les conseillères et conseillers ainsi que les investisseurs et investisseuses à tirer parti de la croissance des entreprises à l'extérieur de l'Amérique du Nord », a déclaré Kristi Ashcroft, vice-présidente exécutive, Produits et solutions, Placements Mackenzie.

Pour de plus amples renseignements sur les solutions de placement de Mackenzie, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société canadienne de gestion de placements gérant un actif d'environ 239 milliards de dollars au 30 septembre 2025. Mackenzie cherche à créer un monde davantage investi en réalisant des rendements de placement robustes et en offrant des solutions de portefeuille novatrices et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, elle est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Beijing, Boston, Dublin, Hong Kong et Londres. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), et du groupe de sociétés de Power Corporation. La Société financière IGM, dont l'actif géré et sous services-conseils totalisait environ 302 milliards de dollars au 30 septembre 2025, est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

Relations avec les médias - Français, Hiba Al Mondalek, 514-315-0951, [email protected]; Relations avec les médias - Anglais, Jaimie Roebuck, 647-629-2747, [email protected]