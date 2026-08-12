Placements Mackenzie dévoile les noms des lauréats des subventions Mackenzie Ensemble 2026

Six organismes de bienfaisance ont été sélectionnés pour leur engagement à l'égard de l'essor économique des femmes

TORONTO, le 12 août 2026 /CNW/ -- Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd'hui les noms des bénéficiaires de son programme de subventions Mackenzie Ensemble pour 2026.

Les subventions Mackenzie Ensemble appuient des organismes de bienfaisance canadiens qui œuvrent pour l'essor économique des femmes au Canada, notamment en renforçant la littératie financière et en améliorant l'accès aux possibilités de formation et d'emploi. Depuis son lancement en 2022, l'initiative a versé 445 000 $ à 22 organismes de bienfaisance canadiens.

Ce programme, qui en est à sa quatrième année, a reçu près de 100 demandes d'organismes de partout au pays. Les demandes de subvention ont été évaluées par un groupe diversifié de leaders de Mackenzie; les organismes bénéficiaires ont été sélectionnés en fonction de leur adéquation avec les objectifs du programme de subventions Mackenzie Ensemble et de l'ampleur de leur impact potentiel sur leur collectivité.

« Mackenzie a à cœur de bâtir un avenir plus inclusif, en mettant particulièrement l'accent sur l'essor économique des femmes et des filles partout au Canada, a déclaré Luke Gould, président et chef de la direction de Placements Mackenzie. L'équipe est fière de soutenir ces six organismes exceptionnels, qui créent des occasions intéressantes pour les femmes et les jeunes filles, des occasions d'acquérir les compétences, la confiance et les ressources nécessaires pour réussir leur indépendance économique à long terme. Félicitations aux organismes lauréats de cette année! Nous avons hâte de voir les retombées positives qu'ils auront dans leur collectivité. »

Les bénéficiaires des subventions Mackenzie Ensemble 2026 sont :

Developmental Assistance International Inc. : Cet organisme de Winnipeg gère un programme à l'intention des femmes et des filles, qui aide les nouvelles arrivantes francophones à acquérir les compétences, la confiance et le réseau nécessaires pour s'épanouir et prospérer dans leur nouvelle communauté. L'initiative offre du soutien scolaire, une formation en littératie financière, des ressources de préparation à l'emploi et des activités axées sur les STIM, l'objectif étant d'élargir les possibilités et de favoriser l'indépendance économique.

Cet organisme de Winnipeg gère un programme à l'intention des femmes et des filles, qui aide les nouvelles arrivantes francophones à acquérir les compétences, la confiance et le réseau nécessaires pour s'épanouir et prospérer dans leur nouvelle communauté. L'initiative offre du soutien scolaire, une formation en littératie financière, des ressources de préparation à l'emploi et des activités axées sur les STIM, l'objectif étant d'élargir les possibilités et de favoriser l'indépendance économique. Dress for Success Toronto : Dans le cadre de ses journées d'apprentissage et de réseautage, Dress for Success Toronto soutient les femmes prêtes à intégrer le marché du travail en leur offrant des occasions de perfectionnement professionnel, des activités de préparation à l'emploi et des expériences de réseautage axées sur la communauté pour les aider à orienter leur carrière.

Dans le cadre de ses journées d'apprentissage et de réseautage, Dress for Success Toronto soutient les femmes prêtes à intégrer le marché du travail en leur offrant des occasions de perfectionnement professionnel, des activités de préparation à l'emploi et des expériences de réseautage axées sur la communauté pour les aider à orienter leur carrière. Femmes du monde à Côte-des-Neiges : Cet organisme de Montréal a mis en place une initiative axée sur l'autonomie financière, qui aide les femmes marginalisées à accroître leur autonomie économique grâce à des cours de littératie financière, à du soutien à l'emploi et à du mentorat, en plus d'offrir des ressources pratiques, comme des services de garde d'enfants, de transport et d'interprétation. Femmes du monde à Côte-des-Neiges a déjà reçu une subvention Mackenzie Ensemble (en 2024).

Cet organisme de Montréal a mis en place une initiative axée sur l'autonomie financière, qui aide les femmes marginalisées à accroître leur autonomie économique grâce à des cours de littératie financière, à du soutien à l'emploi et à du mentorat, en plus d'offrir des ressources pratiques, comme des services de garde d'enfants, de transport et d'interprétation. Femmes du monde à Côte-des-Neiges a déjà reçu une subvention Mackenzie Ensemble (en 2024). Girls Incorporated of York Region : Grâce à trois programmes gratuits, Girls Incorporated of York Region renforce la littératie financière, la participation dans les STIM et la préparation professionnelle de plus de 700 filles et jeunes femmes confrontées à des obstacles systémiques à l'éducation et à l'emploi. Girls Incorporated of York Region a déjà reçu une subvention Mackenzie Ensemble (en 2022).

Grâce à trois programmes gratuits, Girls Incorporated of York Region renforce la littératie financière, la participation dans les STIM et la préparation professionnelle de plus de 700 filles et jeunes femmes confrontées à des obstacles systémiques à l'éducation et à l'emploi. Girls Incorporated of York Region a déjà reçu une subvention Mackenzie Ensemble (en 2022). Shad : Cet organisme élargira ses programmes de STIM et d'entrepreneuriat d'une durée d'un mois aux élèves du secondaire partout au Canada, y compris aux jeunes femmes et jeunes issus de communautés en quête d'équité. Le programme fournit aux élèves les compétences nécessaires pour poursuivre des études et des carrières en STIM et dans le domaine de l'innovation. Shad a déjà reçu une subvention Mackenzie Ensemble (en 2025).

Cet organisme élargira ses programmes de STIM et d'entrepreneuriat d'une durée d'un mois aux élèves du secondaire partout au Canada, y compris aux jeunes femmes et jeunes issus de communautés en quête d'équité. Le programme fournit aux élèves les compétences nécessaires pour poursuivre des études et des carrières en STIM et dans le domaine de l'innovation. Shad a déjà reçu une subvention Mackenzie Ensemble (en 2025). Women and Children Precious Shelter : Par son initiative EmpowerHER : Financial Independence Program, cet organisme de la région de Peel bonifiera ses programmes de littératie financière et de préparation à l'emploi, qui soutiennent plus de 100 femmes marginalisées chaque année, afin d'aider les participantes à renforcer leur confiance financière et à emprunter des parcours durables vers l'emploi et la stabilité économique. Women and Children Precious Shelter a déjà reçu une subvention Mackenzie Ensemble (en 2025).

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société canadienne de gestion de placements gérant un actif d'environ 266 milliards de dollars au 31 juillet 2026. Mackenzie cherche à créer un monde davantage investi en réalisant des rendements de placement robustes et en offrant des solutions de portefeuille novatrices et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, elle est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Beijing, Boston, Dublin, Hong Kong et Londres. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), et du groupe de sociétés de Power Corporation. La Société financière IGM, dont l'actif géré et sous services-conseils totalisait environ 340 milliards de dollars au 31 juillet 2026, est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

SOURCE Placements Mackenzie

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