Cinq organismes à but non lucratif ont été sélectionnés pour leur engagement à améliorer le bien-être financier des femmes dans les collectivités partout au Canada.

TORONTO, le 19 déc. 2024 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd'hui le nom des récipiendaires de son programme de subventions Mackenzie Ensemble pour 2024.

Dans le cadre de ce programme, lancé en 2022, Mackenzie a consacré 500 000 $ au soutien d'organismes de bienfaisance canadiens qui s'efforcent d'accroître le bien-être financier des femmes et de combler l'écart en matière de littératie financière, tout en soutenant leurs familles au moyen de possibilités d'éducation financière et de formations.

Cette année, Mackenzie a reçu un nombre record de candidatures. Les cinq organismes gagnants ont été sélectionnés par un panel de juges constitué de cadres de Mackenzie, lesquels ont évalué les soumissions en fonction de leur adéquation avec les objectifs des subventions Mackenzie Ensemble et de l'impact attendu.

« À Mackenzie, nous nous investissons pour créer un monde plus inclusif, en mettant l'accent sur le soutien aux femmes et le formidable travail accompli par les organismes communautaires qui contribuent à leur autonomisation financière », a déclaré Luke Gould, président et chef de la direction, Placements Mackenzie. « Je tiens à féliciter chacun des récipiendaires de nos cinq subventions Mackenzie Ensemble, nous sommes très fiers de pouvoir leur offrir notre soutien ainsi que de l'impact qu'ils exercent partout au Canada. »

Les récipiendaires des subventions Mackenzie Ensemble 2024 sont :

Institut canadien des femmes musulmanes : un centre de ressources familiales basé au Manitoba qui aide les immigrantes et les réfugiées à acquérir une confiance financière grâce à une formation en littératie financière et en gestion de l'argent.

: un centre de ressources familiales basé au qui aide les immigrantes et les réfugiées à acquérir une confiance financière grâce à une formation en littératie financière et en gestion de l'argent. Femmes du monde à Côte-des-Neiges : un centre pour femmes basé à Montréal qui renforce le bien-être financier des femmes par le biais d'ateliers de littératie financière, de soutien à l'emploi et de programmes d'entrepreneuriat.

un centre pour femmes basé à Montréal qui renforce le bien-être financier des femmes par le biais d'ateliers de littératie financière, de soutien à l'emploi et de programmes d'entrepreneuriat. Foundations Learning & Skills Saskatchewan : un organisme à but non lucratif qui améliore et élargit les programmes de littératie financière et l'accompagnement, en particulier pour les femmes issues de milieux divers et mal desservis, y compris les femmes à faible revenu et les femmes autochtones.

: un organisme à but non lucratif qui améliore et élargit les programmes de littératie financière et l'accompagnement, en particulier pour les femmes issues de milieux divers et mal desservis, y compris les femmes à faible revenu et les femmes autochtones. Society for Canadian Women in Science & Technology (SCWIST) : un organisme national axé sur la promotion des femmes dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM), et plus particulièrement sur l'acquisition par ses membres de connaissances financières grâce à des programmes de développement professionnel.

un organisme national axé sur la promotion des femmes dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM), et plus particulièrement sur l'acquisition par ses membres de connaissances financières grâce à des programmes de développement professionnel. The Excel Empowerment Centre (TEEC) : un organisme d'édification de la paix basé à Winnipeg qui aide les nouvelles arrivantes touchées par la guerre à acquérir des connaissances financières en les formant à l'établissement d'un budget, aux impôts, à la protection contre la fraude et à d'autres compétences cruciales en matière de gestion de l'argent.

