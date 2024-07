Dina DeGeer , cocheffe de l'équipe de placement prendra sa retraite en septembre 2024

Shah Khan, protégé de M me DeGeer qui compte 14 ans d'expérience au sein de l'équipe Bluewater, deviendra vice-président principal et cochef

David Arpin , cochef de Bluewater, conservera ses fonctions de stratège et de gestionnaire de portefeuille à l'égard de l'ensemble des stratégies

TORONTO, le 10 juill. 2024 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd'hui le plan de succession de Dina DeGeer, vice-présidente principale et gestionnaire de portefeuille, et cocheffe de l'équipe Mackenzie Bluewater (l'« équipe Bluewater » ou « Bluewater »).

Après avoir dirigé avec succès l'équipe Bluewater pendant plus de 24 ans, Mme DeGeer, une pionnière dans le secteur de la gestion de placements au Canada, prendra sa retraite en septembre 2024.

Au cours des prochains mois, Mme DeGeer transférera ses responsabilités à son collègue et protégé, Shah Khan, vice-président et gestionnaire de portefeuille. M. Khan, qui compte 14 ans d'expérience au sein de l'équipe Bluewater, incarne l'approche de placement de Bluewater et a grandement contribué à son succès de longue date. M. Khan deviendra vice-président principal et gestionnaire de portefeuille, et cochef de Bluewater.

David Arpin, vice-président principal et gestionnaire de portefeuille, et cochef de l'équipe Bluewater, conservera ses fonctions de stratège et de gestionnaire de portefeuille à l'égard de l'ensemble des stratégies Bluewater. M. Arpin a plus de 30 ans d'expérience en gestion de placements, y compris 12 années durant lesquelles il a travaillé aux côtés de Mme DeGeer. L'équipe Bluewater est par ailleurs soutenue par l'expertise de Tyler Hewlett et Dave Taylor, vice-présidents et gestionnaires de portefeuille, qui continueront également à exercer leurs fonctions actuelles au sein de l'équipe.

« L'équipe Bluewater a été comme une seconde famille pour moi pendant très longtemps et je suis convaincue que, sous la direction combinée de David et Shah, elle continuera à promouvoir notre approche de placement Bluewater unique afin de produire des rendements solides pour les investisseurs qui nous font confiance », indique Mme DeGeer. « Nous nous sommes préparés à ce moment et je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec M. Shah au cours des prochains mois afin d'assurer une transition en douceur. »

« Je suis reconnaissant à l'égard de l'occasion qui m'est offerte et je tiens à remercier Dina et David pour tout le soutien et les conseils qu'ils m'ont fournis durant mon mandat au sein de Bluewater », déclare M. Khan. « Bluewater s'est forgée une réputation remarquable, soutenue par des résultats enviables, sous la direction de Dina; je suis très reconnaissant d'avoir pu profiter de son mentorat et de pouvoir perpétuer l'approche éprouvée de Bluewater. »

À compter du 1er septembre 2024, Mme DeGeer ne figurera plus parmi les gestionnaires de portefeuille des fonds Bluewater suivants :

Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Bluewater

Fonds équilibré mondial de croissance Mackenzie Bluewater

Fonds de croissance américaine Mackenzie Bluewater

Fonds canadien de croissance Mackenzie Bluewater

Fonds de croissance mondiale Mackenzie Bluewater

Fonds d'actions nord-américaines Mackenzie Bluewater

Fonds nord-américain équilibré Mackenzie Bluewater

Fonds de croissance nouvelle génération Mackenzie Bluewater

« Au nom de Mackenzie, je tiens à féliciter et à remercier Dina pour ses nombreuses contributions à la croissance et au succès de notre société », déclare Lesley Marks, cheffe des placements, Actions à Placements Mackenzie. « Ceux parmi nous qui ont eu la chance de travailler avec Dina ont grandement profité de ses idées, de son expertise et de son expérience. Son dévouement envers une vision à long terme et sa capacité à prendre du recul ont permis à Bluewater d'offrir aux investisseurs un parcours de placement harmonieux et un rendement selon le risque supérieur au fil du temps. Je me réjouis de continuer à travailler avec David et Shah pour consolider cette feuille de route remarquable. »

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie est une société de gestion de placements de premier rang gérant un actif de 202,1 milliards de dollars au 30 juin 2024. Mackenzie fournit des solutions de placements et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Boston, Dublin, Londres, Hong Kong et Beijing. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM (TSX : IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada avec un actif total sous gestion et sous services-conseils d'environ 252 milliards de dollars au 30 juin 2024. Pour en savoir plus, consultez le site mackenzieinvestments.com/fr.

SOURCE Placements Mackenzie

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec : Hilary Bassett, Placements Mackenzie, 416-951-7558, [email protected]; Valérie Dupuis, Placements Mackenzie (Québec), 514-622-4843, [email protected]