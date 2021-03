TORONTO, le 5 mars 2021 /CNW/ - Dans le cadre de ses efforts continus visant à rationaliser sa gamme de fonds communs, Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd'hui la proposition de fusion suivante et un changement d'objectif de placement :

1. Fusion de fonds proposée

Le fonds existant (fonds en dissolution) Fusionnera avec (fonds prorogé) Fonds d'opportunités en titres de créance

mondiaux Mackenzie Fonds d'obligations de sociétés nord-

américaines Mackenzie

Cette fusion devrait prendre effet le 4 juin 2021, ou vers cette date, à la fermeture des bureaux, sous réserve de l'approbation des investisseurs et des organismes de réglementation.

2. Changement proposé aux objectifs de placement

Mackenzie a aussi annoncé qu'elle propose de modifier l'objectif de placement du Fonds d'obligations tactique mondial en dollars US Mackenzie (le « fonds ») afin de l'harmoniser davantage avec l'objectif de placement du Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie. Ce changement proposé offrira aux investisseurs l'accès à une version en dollars américains du Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie.

Conjointement à ce changement proposé, Mackenzie renommera le fonds : Fonds de revenu fixe sans contraintes en dollars US Mackenzie et réduira les frais de gestion et/ou d'administration de certaines séries en vue de les harmoniser avec les frais de gestion et d'administration du Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie.

Ce changement devrait aussi être en vigueur le 4 juin 2021, ou vers cette date, à la fermeture des bureaux, sous réserve de l'approbation des investisseurs.

Les investisseurs inscrits au 22 mars 2021 seront invités à se prononcer sur la fusion proposée et sur le changement d'objectif de placement lors d'une assemblée extraordinaire qui se tiendra le 10 mai 2021.

