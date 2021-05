TORONTO, le 11 mai 2021 /CNW/ - Placements Mackenzie annonce les résultats d'assemblées extraordinaires tenues hier alors que les investisseurs ont approuvé une fusion de fonds et un changement d'objectif de placement. Ces deux mesures ont pour but de simplifier la gamme de produits de Mackenzie et de la rendre plus conviviale.

1. Fusion de fonds

Fonds existant (fonds en dissolution) Sera fusionné dans (fonds prorogé) Fonds d'opportunités en titres de créance mondiaux Mackenzie Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie

Cette fusion entrera en vigueur le ou vers le 4 juin 2021.

2. Changement d'objectif de placement

Lors des assemblées extraordinaires, un changement d'objectif de placement du Fonds d'obligations tactique mondial en dollars US Mackenzie a également été approuvé afin de l'harmoniser davantage à l'objectif de placement du Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie. Ce changement proposé offrira aux investisseurs l'accès à une version en dollars américains du Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie.

Renseignements: Pour tout complément d'information, prière de s'adresser à : Becky Caissie, Placements Mackenzie