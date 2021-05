TORONTO, le 20 mai 2021 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd'hui son intention de liquider Corporation Financière Capital Mackenzie (« Capitalcorp »). Cela aura une incidence sur sa gamme de 34 fonds de catégorie de société (les « Fonds »), occasionnant la fusion de chacun de ces fonds avec son fonds constitué en fiducie correspondant, avec report d'impôt.

Mackenzie estime que la liquidation est dans le meilleur intérêt des investisseurs du fait que Capitalcorp est assujettie à l'impôt. L'évolution de la législation fiscale et du marché ont éliminé bon nombre des avantages dont bénéficiaient auparavant les fonds de catégorie de société.

Chacun des Fonds ci-dessous fera l'objet d'une fusion avec le fonds constitué en fiducie équivalent, dont les objectifs de placement sont ou seront substantiellement similaires et qui est ou sera géré par la même équipe de gestion de portefeuille. Les fusions auront lieu le vendredi 30 juillet 2021 ou aux environs de cette date.

Les investisseurs titulaires des Fonds au 7 mai 2021 recevront par la poste une lettre d'avis aux investisseurs le ou vers le jeudi 27 mai 2021 et aucune mesure n'est requise de la part des investisseurs. Mackenzie assumera tous les frais et les dépenses liés aux fusions.

Fonds fusionnés Catégorie Mackenzie Dividendes canadiens Catégorie Mackenzie Ivy International Catégorie Mackenzie Actions canadiennes Catégorie indicielle Diversification maximale Canada Mackenzie Catégorie Mackenzie Équilibré canadien de croissance Catégorie Mackenzie Métaux précieux Catégorie Mackenzie Canadien de croissance Catégorie mandat privé ciblé d'actions canadiennes Mackenzie Catégorie Mackenzie Petites capitalisations canadiennes Catégorie mandat privé d'actions mondiales Mackenzie Catégorie Mackenzie Cundill Canadien sécurité Catégorie mandat privé équilibré de revenu Mackenzie Catégorie Mackenzie Cundill Valeur Catégorie mandat privé d'actions américaines Mackenzie Catégorie Mackenzie Marchés émergents* Catégorie Mackenzie Revenu stratégique* Catégorie Mackenzie Croissance mondiale Catégorie Mackenzie Croissance américaine Catégorie Mackenzie Mondial de ressources Catégorie Mackenzie Croissance petites et moyennes capitalisations américaines Catégorie Mackenzie Actions de petites et moyennes capitalisations mondiales Catégorie Mackenzie Croissance petites et moyennes capitalisations américaines - Devises neutres Catégorie Mackenzie Lingot d'or Catégorie Portefeuille équilibré Symétrie Catégorie Mackenzie Ivy Canadien équilibré Catégorie Portefeuille revenu prudent Symétrie* Catégorie Mackenzie Ivy Européen Catégorie Portefeuille prudent Symétrie* Catégorie Mackenzie Ivy Actions étrangères* Catégorie Portefeuille actions Symétrie Catégorie Mackenzie Ivy Actions étrangères - Devises neutres Catégorie Portefeuille croissance Symétrie Catégorie Mackenzie Ivy Mondial équilibré Catégorie Portefeuille croissance modérée Symétrie

* Fonds faisant l'objet d'un plafonnement absolu fermé aux nouvelles souscriptions.



En prévision de ces fusions, les fonds en dissolution seront fermés aux nouveaux comptes à compter de 16 h (HE) le 27 juillet 2021. Les ordres d'échange ou d'achat direct pour les fonds dissous ne seront plus acceptés à compter de 16 h (HE) le vendredi 30 juillet 2021.

Mackenzie a également annoncé aujourd'hui son intention de fusionner le Fonds d'actions de petites et moyennes capitalisations mondiales Mackenzie avec le Fonds de petites et moyennes capitalisations mondiales Mackenzie, avec report d'impôt. Aucune mesure n'est requise de la part des investisseurs. Les investisseurs titulaires des Fonds au 7 mai 2021 recevront par la poste une lettre d'avis aux investisseurs le ou vers le 27 mai 2021. Mackenzie assumera tous les frais et les dépenses liés aux fusions. Les fusions auront lieu au plus tard le 30 septembre 2021.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société de gestion de placements de premier rang gérant un actif d'environ 194,9 milliards de dollars au 30 avril 2021. Mackenzie fournit des solutions de placements et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un leader mondial de la gestion d'actif qui possède des bureaux partout au Canada ainsi qu'à Boston, à Dublin, à Londres, à Hong Kong et à Beijing. Mackenzie est membre de la Société financière IGM (TSX:IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

SOURCE Placements Mackenzie

Renseignements: Becky Caissie, Placements Mackenzie, 647-969-3431, [email protected]