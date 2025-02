TORONTO, le 26 févr. 2025 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») aux côtés de Northleaf Capital Partners (« Northleaf »), a annoncé aujourd'hui que le Fonds mondial de capital-investissement Mackenzie Northleaf (le « Fonds ») deviendra admissible aux régimes enregistrés à compter du 26 février 2025.

Ainsi, les investisseuses et investisseurs qualifiés pourront acquérir une exposition au capital-investissement dans leurs régimes enregistrés, y compris les régimes enregistrés d'épargne-retraite, les fonds enregistrés de revenu de retraite, les régimes enregistrés d'épargne-études, les comptes d'épargne libre d'impôt et les comptes d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété.

Il s'agit du troisième fonds de la gamme de produits du marché privé de Mackenzie admissible à titre de placement pour les régimes enregistrés, s'ajoutant au Fonds de crédit privé Mackenzie Northleaf et au Fonds de crédit privé à intervalle Mackenzie Northleaf.

Le Fonds offre aux investisseuses et investisseurs qualifiés un portefeuille diversifié de placements mondiaux en capital-investissement et a connu un vif succès ainsi qu'une forte croissance depuis sa création en avril 2022, comme en témoigne le rendement annualisé moyen de 25 %* au cours de cette période.

« Nous sommes fiers d'offrir aux Canadiennes et Canadiens davantage d'occasions de profiter de placements en capital-investissement de qualité institutionnelle dans leurs comptes enregistrés », a déclaré Allan Seychuk, vice-président, Placements alternatifs, Placements Mackenzie. « Le Fonds a connu un franc succès et profite de son exposition aux entreprises privées du marché intermédiaire. Il s'agit d'une occasion pour les investisseuses et investisseurs qualifiés d'améliorer la diversification de leur portefeuille en ayant accès à des actifs non cotés en bourse dotés du potentiel d'améliorer les rendements du portefeuille tout en réduisant la volatilité. »

« Les placements sur les marchés privés sont depuis longtemps une composante centrale pour les investisseurs institutionnels, et Northleaf s'engage à maintenir son partenariat avec Mackenzie, dans le but d'offrir le même accès aux investisseuses et investisseurs de patrimoine privé au Canada », a déclaré Nadim Vasanji, directeur général et chef, Distribution stratégique et commercialisation, Northleaf Capital Partners. « Comme la demande continue de croître, les marchés privés sont de plus en plus reconnus comme un complément aux placements sur les marchés publics et un moyen efficace de bâtir un portefeuille bien diversifié. »

En 2020, Mackenzie a conclu un partenariat stratégique avec Northleaf, société mondiale d'investissement sur les marchés privés qui se concentre sur les sociétés et les actifs du marché intermédiaire. Depuis, les deux sociétés ont collaboré au lancement de quatre fonds conçus pour offrir aux investisseuses et investisseurs de détail et aux investisseuses et investisseurs qualifiés un accès accru à des placements alternatifs sur les marchés privés.

Pour en savoir plus sur les fonds Mackenzie, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

*Série F. Date de création : 19 avril 2022. Données sur le rendement annualisé moyen en date du 31 décembre 2024.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société canadienne de gestion de placements gérant un actif d'environ 219 milliards de dollars au 31 janvier 2025. Mackenzie cherche à créer un monde davantage investi en réalisant des rendements de placement robustes et en offrant des solutions de portefeuille novatrices et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, elle est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Beijing, Boston, Dublin, Hong Kong et Londres. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), et du groupe de sociétés de Power Corporation. La Société financière IGM, dont l'actif géré et sous services-conseils totalisait environ 278 milliards de dollars au 31 janvier 2025, est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

À propos de Northleaf Capital Partners

Northleaf Capital Partners est une société mondiale d'investissement sur les marchés privés qui a levé jusqu'à présent plus de 28 milliards de dollars américains en engagements d'investisseurs dans le capital-investissement, le crédit privé et l'infrastructure auprès de régimes de retraite publics, d'entreprises et multi-employeurs, de fonds de dotation, de fondations, d'institutions financières et de bureaux de gestion de patrimoine. L'équipe de Northleaf compte 275 personnes réparties dans des bureaux à Toronto, Chicago, Londres, Los Angeles, Melbourne, Menlo Park, Montréal, New York, Séoul et Tokyo. Northleaf recherche, évalue et gère des investissements sur les marchés privés, en privilégiant les entreprises et les actifs du marché intermédiaire. Pour de plus amples renseignements concernant Northleaf, veuillez consulter le site www.northleafcapital.com/fr.

Réservé aux conseillers(ères) et aux investisseurs(ses) qualifié(e)s (au sens du Règlement 45-106). Le rendement passé n'est pas garant du rendement futur. Ce matériel n'est pas destiné à constituer une offre de parts du Fonds mondial de capital-investissement Mackenzie Northleaf (le « Fonds ») ou de tout autre fonds mentionné. Les renseignements contenus dans le présent document sont présentés sous réserve de la notice d'offre du Fonds.

Le contenu ci-dessus ne doit pas être pris ni interprété comme un conseil en matière de placement, ni comme une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat, ou une promotion, recommandation ou commandite de toute entité ou de tout titre cité. Bien que nous nous efforcions d'assurer son exactitude et son exhaustivité, nous ne sommes aucunement responsables de son utilisation.

SOURCE Placements Mackenzie

Relations avec les médias - Français: Christina Baron, 514-889-2945, [email protected]; Relations avec les médias - Anglais : Jaimie Roebuck, 647-629-2747, [email protected]