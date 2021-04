TORONTO, le 30 avril 2021 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé que, à compter d'aujourd'hui, elle modifie les indices de référence de trois fonds négociés en bourse (« FNB ») de titres à revenu fixe canadiens. Les nouvelles méthodologies indicielles visent à élargir l'univers d'investissement de chaque fonds, tout en respectant l'exposition qu'un investisseur rechercherait en suivant ces indices.

Les changements décrits ci-dessous visent à mieux refléter le marché canadien global des titres à revenu fixe investissables, à réduire le taux de rotation, à améliorer l'efficacité de la gestion de portefeuille et à rehausser les résultats pour les investisseurs.

FNB Indice actuel Nouvel indice FINB Obligations canadiennes

totales Mackenzie (QBB) Indice Solactive Canadian Select Universe

Bond Indice Solactive Canadian

Float Adjusted Universe Bond FINB Obligations toutes sociétés

canadiennes Mackenzie (QCB) Indice Solactive Canadian Select

Corporate Bond Indice Solactive Canadian

Corporate Bond FINB Obligations à court terme

canadiennes Mackenzie (QSB) Indice Solactive Canadian Select Short

Term Bond Indice Solactive Canadian

Short-Term Bond

