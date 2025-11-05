Les changements auront une incidence sur le Fonds Global 100 Corporate Knights Mackenzie et sur le FINB Global 100 Corporate Knights Mackenzie

TORONTO, le 5 nov. 2025 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») annonce aujourd'hui que des modifications seront apportées à la méthodologie de l'indice Global 100 de Corporate Knights (l'« indice »), suivi par le Fonds Global 100 Corporate Knights Mackenzie (le « Fonds ») et le FINB Global 100 Corporate Knights Mackenzie (le « FINB »).

À compter du 21 janvier 2026, ou autour de cette date, Corporate Knights, fournisseur de l'indice, mettra en œuvre une méthodologie révisée. Ces changements auront une incidence sur le processus de sélection des titres et sur les placements du Fonds et du FINB. La méthodologie révisée repose sur un cadre de notation simplifié fondé sur trois indicateurs de rendement clés, pondérés de manière égale : les revenus durables, les investissements durables, la dynamique des revenus durables. Des critères d'exclusion plus stricts seront également appliqués, ce qui témoigne de l'engagement constant de Corporate Knights à faire progresser les normes en matière de leadership durable dans le monde des affaires.

Pour de plus amples renseignements sur la méthodologie de l'indice Global 100 de Corporate Knights, consultez le document Overview of the 2026 Corporate Knights Rating Methodology (en anglais seulement).

Pour de plus amples renseignements sur les solutions de placement de Mackenzie, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société canadienne de gestion de placements gérant un actif d'environ 239 milliards de dollars au 30 septembre 2025. Mackenzie cherche à créer un monde davantage investi en réalisant des rendements de placement robustes et en offrant des solutions de portefeuille novatrices et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, elle est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Beijing, Boston, Dublin, Hong Kong et Londres. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), et du groupe de sociétés de Power Corporation. La Société financière IGM, dont l'actif géré et sous services-conseils totalisait environ 302 milliards de dollars au 30 septembre 2025, est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

