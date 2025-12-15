TORONTO, le 15 déc. 2025 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd'hui les distributions en espèces trimestrielles de décembre 2025 pour ses fonds négociés en bourse (« FNB ») indiqués ci-dessous qui se négocient à la Bourse de Toronto et à la Cboe Canada. Les porteurs de parts inscrits au registre le 22 décembre 2025 recevront une distribution en espèces payable le 31 décembre 2025.

Les détails des montants de distribution par part sont les suivants :

FNB Mackenzie Symbole

Distribution

par part ($) Devise CUSIP ISIN Fréquence des versements Bourse FNB canadien à faible volatilité Mackenzie GQE MCLV 0,15405 $ $ CA 554555102 CA5545551023 Trimestrielle TSX FNB américain à faible volatilité Mackenzie GQE MULV 0,06796 $ $ CA 554914101 CA5549141011 Trimestrielle TSX FINB Actions canadiennes grandes capitalisations Mackenzie QCE 1,05295 $ $ CA 55454W104 CA55454W1041 Trimestrielle TSX FINB Actions canadiennes Mackenzie QCN 0,99126 $ $ CA 55453U109 CA55453U1093 Trimestrielle TSX FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie QUU 0,85214 $ $ CA 55454T101 CA55454T1012 Trimestrielle TSX FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie (couvert en $ CA) QAH 0,47351 $ $ CA 55455M105 CA55455M1059 Trimestrielle TSX FINB Actions chinoises de type A CSI 300 Mackenzie QCH 1,42386 $ $ CA 55454U108 CA55454U1084 Annuelle Cboe

Canada FINB Actions internationales Mackenzie QDX 1,04310 $ $ CA 55455T100 CA55455T1003 Trimestrielle TSX FINB Actions internationales Mackenzie (couvert en $ CA) QDXH 1,02653 $ $ CA 55455Y109 CA55455Y1097 Trimestrielle TSX FINB socialement responsable Amérique du Nord Wealthsimple WSRI 0,22598 $ $ CA 94701L108 CA94701L1085 Trimestrielle TSX FINB socialement responsable de marchés développés ex Amérique du Nord Wealthsimple WSRD 0,23987 $ $ CA 94701J103 CA94701J1030 Trimestrielle TSX FINB d'immobilier des marchés développés Mackenzie QRET 0,87042 $ $ CA 55454K100 CA55454K1003 Trimestrielle TSX FINB mondial d'infrastructures Mackenzie QINF 1,00770 $ $ CA 554547109 CA5545471099 Trimestrielle TSX FNB de répartition équilibrée Mackenzie MBAL 0,17360 $ $ CA 554551101 CA5545511019 Trimestrielle TSX FNB de répartition prudente Mackenzie MCON 0,16140 $ $ CA 554567107 CA5545671078 Trimestrielle TSX FNB de répartition de croissance Mackenzie MGRW 0,17705 $ $ CA 554570101 CA5545701016 Trimestrielle TSX FINB d'actions mondiales charia Wealthsimple WSHR 0,14198 $ $ CA 94701W104 CA94701W1041 Trimestrielle Cboe

Canada FINB d'actions des marchés émergents Mackenzie





QEE 1,37131 $ $ CA 55455L107 CA55455L1076 Semestrielle TSX FNB mondial à faible volatilité Mackenzie GQE MWLV 0,18313 $ $ CA 55453H108 CA55453H1082 Semestrielle TSX FNB mondial de dividendes Mackenzie MGDV 0,10186 $ $ CA 554542100 CA5545421003 Semestrielle TSX FNB mondial de leadership féminin Mackenzie MWMN 0,75007 $ $ CA 55455C206 CA55455C2067 Annuelle Cboe

Canada FINB Global 100 Corporate Knights Mackenzie MCKG 0,36729 $ $ CA 55452V108 CA55452V1085 Annuelle Cboe

Canada FNB de répartition toutes actions Mackenzie MEQT 0,13654 $ $ CA 55452A104 CA55452A1049 Trimestrielle TSX FNB d'actions mondiales Mackenzie Ivy MIVG 0,25795 $ $ CA 55454E104 CA55454E1043 Annuelle TSX FNB d'actions mondiales Mackenzie GQE MGQE 0,10453 $ $ CA 554546101 CA5545461017 Semestrielle TSX FNB d'actions internationales Mackenzie GQE MIQE 0,24914 $ $ CA 55456A100 CA55456A1003 Semestrielle TSX FNB de ressources de base Mackenzie MORE 1,12280 $ $ CA 55454B100 CA55454B1004 Annuelle TSX FNB de croissance nouvelle génération Mackenzie Bluewater MNXT 0,00000 $ $ CA 554548107 CA5545481072 Annuelle TSX FINB NASDAQ 100 Mackenzie QQQQ 0,11652 $ $ CA 554535104 CA5545351044 Annuelle TSX FNB américain d'extension d'alpha Mackenzie GQE MALX 0,00000 $ $ CA 554536102 CA5545361027 Annuelle TSX FNB à tendance défensive Mackenzie MDEF 0,09115 $ $ CA 55454C108 CA55454C1086 Annuelle TSX FNB à tendance cyclique Mackenzie MCYC 0,02260 $ $ CA 554549105 CA5545491055 Annuelle TSX

Pour de plus amples renseignements au sujet des FNB Mackenzie, visitez placementsmackenzie.com.

Les placements dans les fonds négociés en bourse peuvent donner lieu à des commissions, des frais de gestion, des frais de courtage et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les placements dans les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.



Le versement de distributions n'est pas garanti et leur montant peut fluctuer. Il ne faut pas confondre le versement de distributions avec la performance ou le taux de rentabilité ou de rendement d'un fonds négocié en bourse. Si les distributions que verse un fonds négocié en bourse sont plus élevées que sa performance, votre placement initial diminuera. Les distributions qui vous sont versées du fait qu'un fonds négocié en bourse a réalisé des gains en capital et perçu un revenu et des dividendes sont imposables entre vos mains l'année de leur versement. Votre prix de base rajusté sera réduit par le montant de tout remboursement de capital. Si le prix de base rajusté tombe au-dessous de zéro, vous devrez payer l'impôt sur les gains en capital sur le montant négatif.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société canadienne de gestion de placements de premier rang gérant un actif d'environ 246 milliards de dollars au 30 novembre 2025. Mackenzie cherche à créer un monde davantage investi en réalisant des rendements de placement robustes et en offrant des solutions de portefeuille novatrices et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, elle est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Beijing, Boston, Dublin, Hong Kong et Londres. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), et du groupe de sociétés de Power Corporation. La Société financière IGM, dont l'actif géré et sous services-conseils totalisait environ 311 milliards de dollars au 30 novembre 2025, est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

SOURCE Mackenzie Financial Corporation

Relations avec les médias - Français : Hiba Al Mondalek, 438 969-8234, [email protected]; Relations avec les médias - Anglais : Jaimie Roebuck, 647 629-2747, [email protected]