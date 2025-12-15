Placements Mackenzie annonce les distributions trimestrielles de décembre 2025 pour ses fonds négociés en bourse English

Mackenzie Financial Corporation

15 déc, 2025, 07:30 ET

TORONTO, le 15 déc. 2025 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd'hui les distributions en espèces trimestrielles de décembre 2025 pour ses fonds négociés en bourse (« FNB ») indiqués ci-dessous qui se négocient à la Bourse de Toronto et à la Cboe Canada. Les porteurs de parts inscrits au registre le 22 décembre 2025 recevront une distribution en espèces payable le 31 décembre 2025.

Les détails des montants de distribution par part sont les suivants :

FNB Mackenzie

Symbole
 

Distribution
par part ($)

Devise

CUSIP

ISIN

Fréquence des versements

Bourse

FNB canadien à faible volatilité Mackenzie GQE

MCLV

0,15405 $

$ CA

554555102

CA5545551023

Trimestrielle

TSX

FNB américain à faible volatilité Mackenzie GQE

MULV

0,06796 $

$ CA

554914101

CA5549141011

Trimestrielle

TSX

FINB Actions canadiennes grandes capitalisations Mackenzie

QCE

1,05295 $

$ CA

55454W104

CA55454W1041

Trimestrielle

TSX

FINB Actions canadiennes Mackenzie

QCN

0,99126 $

$ CA

55453U109

CA55453U1093

Trimestrielle

TSX

FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie

QUU

0,85214 $

$ CA

55454T101

CA55454T1012

Trimestrielle

TSX

FINB Actions américaines grandes capitalisations Mackenzie (couvert en $ CA)

QAH

0,47351 $

$ CA

55455M105

CA55455M1059

Trimestrielle

TSX

FINB Actions chinoises de type A CSI 300 Mackenzie

QCH

1,42386 $

$ CA

55454U108

CA55454U1084

Annuelle

Cboe
Canada

FINB Actions internationales Mackenzie

QDX

1,04310 $

$ CA

55455T100

CA55455T1003

Trimestrielle

TSX

FINB Actions internationales Mackenzie (couvert en $ CA)

QDXH

1,02653 $

$ CA

55455Y109

CA55455Y1097

Trimestrielle

TSX

FINB socialement responsable Amérique du Nord Wealthsimple

WSRI

0,22598 $

$ CA

94701L108

CA94701L1085

Trimestrielle

TSX

FINB socialement responsable de marchés développés ex Amérique du Nord Wealthsimple

WSRD

0,23987 $

$ CA

94701J103

CA94701J1030

Trimestrielle

TSX

FINB d'immobilier des marchés développés Mackenzie

QRET

0,87042 $

$ CA

55454K100

CA55454K1003

Trimestrielle

TSX

FINB mondial d'infrastructures Mackenzie

QINF

1,00770 $

$ CA

554547109

CA5545471099

Trimestrielle

TSX

FNB de répartition équilibrée Mackenzie

MBAL

0,17360 $

$ CA

554551101

CA5545511019

Trimestrielle

TSX

FNB de répartition prudente Mackenzie

MCON

0,16140 $

$ CA

554567107

CA5545671078

Trimestrielle

TSX

FNB de répartition de croissance Mackenzie

MGRW

0,17705 $

$ CA

554570101

CA5545701016

Trimestrielle

TSX

FINB d'actions mondiales charia Wealthsimple

WSHR

0,14198 $

$ CA

94701W104

CA94701W1041

Trimestrielle

Cboe
Canada

FINB d'actions des marchés émergents Mackenzie

QEE

1,37131 $

$ CA

55455L107

CA55455L1076

Semestrielle

TSX

FNB mondial à faible volatilité Mackenzie GQE

MWLV

0,18313 $

$ CA

55453H108

CA55453H1082

Semestrielle

TSX

FNB mondial de dividendes Mackenzie

MGDV

0,10186 $

$ CA

554542100

CA5545421003

Semestrielle

TSX

FNB mondial de leadership féminin Mackenzie

MWMN

0,75007 $

$ CA

55455C206

CA55455C2067

Annuelle

Cboe
Canada

FINB Global 100 Corporate Knights Mackenzie

MCKG

0,36729 $

$ CA

55452V108

CA55452V1085

Annuelle

Cboe
Canada

FNB de répartition toutes actions Mackenzie

MEQT

0,13654 $

$ CA

55452A104

CA55452A1049

Trimestrielle

TSX

FNB d'actions mondiales Mackenzie Ivy

MIVG

0,25795 $

$ CA

55454E104

CA55454E1043

Annuelle

TSX

FNB d'actions mondiales Mackenzie GQE

MGQE

0,10453 $

$ CA

554546101

CA5545461017

Semestrielle

TSX

FNB d'actions internationales Mackenzie GQE

MIQE

0,24914 $

$ CA

55456A100

CA55456A1003

Semestrielle

TSX

FNB de ressources de base Mackenzie

MORE

1,12280 $

$ CA

55454B100

CA55454B1004

Annuelle

TSX

FNB de croissance nouvelle génération Mackenzie Bluewater

MNXT

0,00000 $

$ CA

554548107

CA5545481072

Annuelle

TSX

FINB NASDAQ 100 Mackenzie

QQQQ

0,11652 $

$ CA

554535104

CA5545351044

Annuelle

TSX

FNB américain d'extension d'alpha Mackenzie GQE

MALX

0,00000 $

$ CA

554536102

CA5545361027

Annuelle

TSX

FNB à tendance défensive Mackenzie

MDEF

0,09115 $

$ CA

55454C108

CA55454C1086

Annuelle

TSX

FNB à tendance cyclique Mackenzie

MCYC

0,02260 $

$ CA

554549105

CA5545491055

Annuelle

TSX

Pour de plus amples renseignements au sujet des FNB Mackenzie, visitez placementsmackenzie.com.

Les placements dans les fonds négociés en bourse peuvent donner lieu à des commissions, des frais de gestion, des frais de courtage et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les placements dans les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

Le versement de distributions n'est pas garanti et leur montant peut fluctuer. Il ne faut pas confondre le versement de distributions avec la performance ou le taux de rentabilité ou de rendement d'un fonds négocié en bourse. Si les distributions que verse un fonds négocié en bourse sont plus élevées que sa performance, votre placement initial diminuera. Les distributions qui vous sont versées du fait qu'un fonds négocié en bourse a réalisé des gains en capital et perçu un revenu et des dividendes sont imposables entre vos mains l'année de leur versement. Votre prix de base rajusté sera réduit par le montant de tout remboursement de capital. Si le prix de base rajusté tombe au-dessous de zéro, vous devrez payer l'impôt sur les gains en capital sur le montant négatif.

À propos de Placements Mackenzie
Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société canadienne de gestion de placements de premier rang gérant un actif d'environ 246 milliards de dollars au 30 novembre 2025. Mackenzie cherche à créer un monde davantage investi en réalisant des rendements de placement robustes et en offrant des solutions de portefeuille novatrices et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, elle est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Beijing, Boston, Dublin, Hong Kong et Londres. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), et du groupe de sociétés de Power Corporation. La Société financière IGM, dont l'actif géré et sous services-conseils totalisait environ 311 milliards de dollars au 30 novembre 2025, est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

Relations avec les médias - Français : Hiba Al Mondalek, 438 969-8234, [email protected]; Relations avec les médias - Anglais : Jaimie Roebuck, 647 629-2747, [email protected]

