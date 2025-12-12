TORONTO, le 12 déc. 2025 /CNW/ - Corporation Financière Mackenzie (Placements Mackenzie), qui fait partie de la Société financière IGM Inc. (TSX: IGM), a annoncé aujourd'hui que Société en commandite principale Mackenzie (Symbole MKZ-UN, CUSIP 554905109) a estimé une distribution de revenu de société dont les détails sont les suivants :

Taux : $0.071 $ la part* Date de paiement : 16 janvier 2026 Date de clôture des registres : 31 décembre 2025 Période de revenu : Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025



*La distribution finale sera publiée le 9 janvier 2026.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société canadienne de gestion de placements de premier rang gérant un actif d'environ 246 milliards de dollars au 30 novembre 2025. Mackenzie cherche à créer un monde davantage investi en réalisant des rendements de placement robustes et en offrant des solutions de portefeuille novatrices et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, elle est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Beijing, Boston, Dublin, Hong Kong et Londres. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), et du groupe de sociétés de Power Corporation. La Société financière IGM, dont l'actif géré et sous services-conseils totalisait environ 311 milliards de dollars au 30 novembre 2025, est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com .

