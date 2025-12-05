TORONTO, le 5 déc. 2025 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd'hui des changements au Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy (le « Fonds ») qui touchent ses séries pour régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI), afin de garantir une accessibilité continue pour les investisseurs. Les changements sont présentés ci-dessous.

Le 12 décembre 2025 ou vers cette date, Mackenzie lancera les séries AVR et PVR du Fonds, qui pourront être achetées par de nouveaux investisseurs. La série AVR sera assortie de frais de gestion de 1,75 %, tandis que la série PVR sera assortie de frais de gestion de 1,70 %.

De plus, le 12 décembre 2025 ou vers cette date, les séries AR et PWR du Fonds seront fermées aux nouveaux placements. Les investisseurs qui détiennent ces titres à cette date et qui continuent à détenir ces titres seront autorisés à effectuer des achats supplémentaires.

Par ailleurs, la commission de suivi maximale associée au mode de souscription avec frais d'acquisition et au mode de souscription avec frais de rachat des séries AR et PWR du Fonds augmenteront comme indiqué ci-dessous, à compter du 12 décembre 2025.

Nom du fonds Série Commission de

suivi actuelle -

Taux annuel

(mode de

souscription avec

frais

d'acquisition) Nouvelle

Commission de

suivi - Taux

annuel (mode

de souscription

avec frais

d'acquisition) Commission

de suivi

actuelle -

Taux annuel

(mode de

souscription

avec frais de

rachat) Nouvelle

commission de

suivi - Taux

annuel (mode

de souscription

avec frais de

rachat) Fonds canadien

équilibré

Mackenzie Ivy AR 0,50 % 1,00 % 0,25 % 0,50 % PWR 0,50 % 1,00 % - -

Pour de plus amples renseignements sur les solutions de placement de Mackenzie, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

À propos de Placements Mackenzie

Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société canadienne de gestion de placements de premier rang gérant un actif d'environ 242 milliards de dollars au 31 octobre 2025. Mackenzie cherche à créer un monde davantage investi en réalisant des rendements de placement robustes et en offrant des solutions de portefeuille novatrices et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, elle est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Beijing, Boston, Dublin, Hong Kong et Londres. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM), et du groupe de sociétés de Power Corporation. La Société financière IGM, dont l'actif géré et sous services-conseils totalisait environ 307 milliards de dollars au 31 octobre 2025, est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

SOURCE Mackenzie Financial Corporation

Relations avec les médias - Français, Hiba Al Mondalek, 438-969-8234, [email protected] ; Relations avec les médias - Anglais, Hilary Bassett, 416-951-7558, [email protected]