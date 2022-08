Place des Fleurs-de-Macadam - De station-service à place publique résiliente

MONTRÉAL, le 25 août 2022 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui que le maire du Plateau-Mont-Royal, Luc Rabouin, accompagné du directeur de la Société de développement de l'Avenue du Mont-Royal, Claude Rainville, et des représentants de la famille Ferland, a officiellement inauguré la toute nouvelle place publique résiliente des Fleurs-de-Macadam.

« Située sur le site d'une ancienne station-service, l'aménagement de la place des Fleurs-de-Macadam permet aujourd'hui de récupérer les eaux de pluie et de préparer la Ville aux défis climatiques auxquels nous faisons face. C'est un exemple idéal pour illustrer comment les décisions politiques que nous prenons peuvent concrètement améliorer la résilience environnementale des quartiers et améliorer la qualité de vie de la population. Nous sommes très fiers d'offrir cette nouvelle place publique et nous invitons toute la population montréalaise à se réapproprier cet espace », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Le choix toponymique en hommage à la chanson Fleurs-de-Macadam de Jean-Pierre Ferland n'est pas étranger à la plantation massive d'arbres, d'arbustes et de végétaux, là où l'asphalte était roi, en vue d'en faire un véritable îlot de fraîcheur qui donne directement sur l'avenue du Mont-Royal. « Les végétaux choisis en fonction du caractère inondable de la place et le jet de bruine à même les grosses pierres de rivière contribueront grandement à rafraîchir petits et grands pendant la saison chaude. Cette nouvelle place dispose aussi d'un nouveau mobilier de grande qualité qui contribuera positivement à l'expérience commerciale sur l'avenue », a ajouté le maire du Plateau-Mont-Royal et responsable du développement économique et commercial au comité exécutif de la Ville de Montréal, Luc Rabouin.

En attendant que la canopée se développe, une œuvre d'art interactive et poétique fournira de l'ombre aux passants pour les trois prochains étés. « C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous avons participé à l'aménagement de la Place des Fleurs-de-Macadam, avec l'installation de l'œuvre Partiellement nuageux avec de fortes probabilités de wow ! réalisée par l'atelier EN TEMPS ET LIEU, dans le cadre d'un concours de design organisé par la Société de développement de l'avenue du Mont-Royal, en collaboration avec Odace Événements et l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Un projet qui contribue clairement à l'appropriation de l'espace public par l'art, le design et la technologie », a expliqué Claude Rainville, directeur général de la Société de développement de l'avenue du Mont-Royal.

SOURCE Ville de Montréal

