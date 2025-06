Période des déménagements - La Ville souhaite la bienvenue aux nouveaux Montréalaises et Montréalais

MONTRÉAL, le 26 juin 2025 /CNW/ - La Ville de Montréal est ravie d'accueillir les nouveaux Montréalaises et Montréalais dans leur nouveau chez-soi. Pour les aider à tirer le meilleur parti de tout ce que la Ville a à offrir, cette dernière souhaite l'informer sur quelques services et ressources utiles qui sont mis à leur disposition pour faciliter leur arrivée en sol montréalais.

Se procurer un bac

Pour se procurer un bac à ordures, un bac de recyclage ou un bac de compost, la population est invitée à consulter la marche à suivre de son arrondissement. Pour plus de détails sur les horaires de collectes, elle peut visiter le site Info-collectes.

Avis et alertes

Chaque citoyen(ne) est encouragé(e) à s'abonner au service avis alerte de la Ville de Montréal pour recevoir des notifications importantes concernant la sécurité publique, les avis d'ébullition, les fermetures de route ou d'installations sportives, le déneigement, etc.

Vignettes de stationnement

La population est invitée à se référer à son arrondissement afin de connaître les étapes à suivre pour se procurer une vignette de stationnement résidentiel. Une demande de vignette de stationnement résidentiel peut être soumise de plusieurs façons, découvrez-les en consultant le site montreal.ca ou directement au Bureau Accès Montréal de l'arrondissement concerné.

Médailles d'animaux

À Montréal, les chiens doivent porter en tout temps une médaille valide délivrée par la Ville. Elle est valide pendant toute la vie de l'animal. La médaille n'est toutefois pas obligatoire pour les chats micropucés. Pour se procurer une médaille, la population peut consulter la marche à suivre sur la page Web dédiée à cet effet.

Activités culturelles et sportives

Montréal est une ville dynamique avec une offre culturelle ainsi que sportive riche et variée. Pour découvrir les événements à venir, les activités en bibliothèque, les spectacles, les installations sportives ainsi que les programmes disponibles de chaque arrondissement, la population est invitée à consulter le service en ligne Loisirs Montréal, le répertoire des bibliothèques et la liste des Maisons de la culture.

Bureaux Accès Montréal

Les bureaux Accès Montréal sont des points de service qui vous permettent d'obtenir des renseignements sur les services et variétés d'activités de la Ville de Montréal.

Services en lignes

La Ville de Montréal offre également plusieurs services en ligne, soit une alternative simple et rapide pour faciliter différentes démarches citoyennes.

311/Services aux citoyens

En tout temps, la population est invitée à contacter le 311 pour être informée et orientée sur les différents services municipaux de la Ville et/ou à utiliser l'application Montréal - Services aux citoyens pour rapporter une situation dangereuse nécessitant l'intervention immédiate des travaux publics. Par exemple : une accumulation importante d'eau dans la rue, des branches d'arbre tombées ou sur le point de tomber, des débris qui bloquent la voie publique, des feux de circulation défectueux, des nids-de-poule qui ont causé la chute d'une personne ou des dommages à un véhicule ou des panneaux de signalisation illisible.

Plus de détails

Pour plus d'informations sur les services, installations et ressources offerts à la Ville de Montréal, la Ville encourage la population à consulter montreal.ca

La Ville invite également les nouveaux Montréalais et Montréalaise à explorer ces ressources et à s'impliquer dans la vie communautaire afin d'apprécier tout ce que Montréal a à offrir.

Le porte-parole administratif de la Ville de Montréal, Philippe Sabourin, est disponible pour répondre aux questions des médias à ce sujet. Vous êtes priés de le rejoindre directement pour convenir des modalités de l'entrevue.

Renseignements : Philippe Sabourin, porte-parole administratif, Direction des relations de presse, Ville de Montréal, Cell. 514-923-1295, [email protected]