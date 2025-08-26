Place aux chantiers : construction de 20 logements abordables pour familles, personnes seules ou personnes âgées à Québec

QUÉBEC, le 26 août 2025 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Québec, la Ville de Québec et l'Office municipal d'habitation de Québec, responsable du projet, soulignent le début des travaux du Monterosso, un immeuble de 20 logements abordables pour familles, personnes seules ou personnes âgées autonomes qui sera construit sur la rue des Thuyas, à Charlesbourg. Ce projet représente un investissement de plus de 7,7 M$.

La participation du gouvernement du Québec, par l'entremise du Programme d'habitation abordable Québec de la Société d'habitation du Québec (SHQ), s'établit à près de 3,8 M$.

Place aux chantiers : 20 logements abordables pour familles, personnes seules ou personnes âgées à Québec Dany Caron, directeur général de l’Office municipal d’habitation de Québec, Marie-Pierre Boucher, membre du comité exécutif responsable du logement, Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale et député de Charlesbourg Chantal Gilbert, administratrice, Office municipal d’habitation de Québec, Steeve Lavoie, député de Beauport – Limoilou (Groupe CNW/Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation)

Les contributions gouvernementales à ce projet ont été rendues possibles grâce à l'Entente Canada-Québec concernant le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) et aux nouveaux investissements dans lesquels les gouvernements du Canada et du Québec, ont chacun investi 992 M$. Le gouvernement du Canada ajoute aussi 990 000 $ par l'entremise de la Troisième Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements.

La Ville de Québec a également contribué au financement du projet à hauteur de 1,4 M$.

Citations :

« Notre gouvernement est déterminé à aider les collectivités à renforcer leur capacité à élaborer des solutions locales aux besoins en matière de logement. Cet ensemble résidentiel offrira plus de logements sûrs et abordables aux gens de Québec. C'est aussi un pas de plus dans l'édification d'une économie qui sert tout le monde. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Notre gouvernement déploie tous les efforts pour qu'un plus grand nombre de Québécois puisse trouver un milieu de vie de qualité. Notre participation financière dans ce projet permettra à 20 ménages à revenu faible ou modeste de profiter d'un milieu de vie accueillant et sécuritaire leur permettant de demeurer dans leur communauté. C'est encore une fois la preuve que nos investissements dans la création de logements abordables touchent toutes les régions du Québec et toutes les clientèles. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Investir dans le logement, c'est investir dans le bien-être des gens chez nous. L'ajout de 20 nouveaux logements est une excellente nouvelle pour la ville de Québec. L'annonce d'aujourd'hui est un exemple concret de ce que nous pouvons accomplir lorsque les gouvernements et les partenaires travaillent ensemble pour construire plus de logements, plus rapidement pour les Québécois et les Canadiens. »

Steeve Lavoie, député de Beauport-Limoilou

« Je suis fier de voir cet important chantier se mettre en branle à Charlesbourg. Cet investissement de notre gouvernement, accordé par l'entremise de la Société d'habitation du Québec, témoigne de notre engagement ferme à répondre aux besoins en habitation des différentes clientèles de toutes les régions du Québec. Félicitions aux partenaires et aux collaborateurs! »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale et député de Charlesbourg

« La Ville de Québec se réjouit de l'ajout de 20 nouveaux logements abordables qui viendront bonifier l'offre, permettant ainsi de répondre aux besoins grandissants sur l'ensemble de notre territoire. Ce chantier qui s'amorce dans le secteur de Charlesbourg contribue grandement au déploiement de notre Plan de mise en œuvre accélérée de la Vision de l'habitation, qui, à terme, permettra d'atteindre notre cible de 80 000 nouveaux logements d'ici 2040. Chaque nouveau logement construit permet d'atténuer les impacts de la crise que nous vivons actuellement. »

Marie-Pierre Boucher, membre du comité exécutif responsable du logement

« Le projet Monterosso permettra d'offrir un chez-soi à 20 ménages à faible revenu qui sont en attente d'un logement subventionné. Le nouvel immeuble s'intégrera dans un milieu de vie existant, permettant ainsi d'optimiser les services aux locataires ainsi que l'utilisation d'un terrain appartenant à l'Office municipal d'habitation de Québec. Il s'agit d'un geste supplémentaire pour répondre aux besoins en habitation à Québec. »

Dany Caron, directeur général de l'Office municipal d'habitation de Québec

Fait saillant

Tous les ménages admissibles auront la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de limiter leur contribution au paiement du loyer à un montant correspondant à 25 % de leur revenu. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Québec.

