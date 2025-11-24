24 nouveaux logements sociaux et abordables à Saint-Félix-de-Valois

SAINT-FÉLIX-DE-VALOIS, QC, le 24 nov. 2025 /CNW/ - Les gouvernements du Québec et du Canada, la Municipalité de Saint-Félix-de-Valois et l'organisme Les Maisons Féliciennes soulignent aujourd'hui l'état d'avancement de deux immeubles de 12 logements sociaux et abordables pour familles, personnes seules et personnes âgées autonomes à Saint-Félix-de-Valois. Ce chantier représente des investissements de plus de 7,5 M$.

La ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Caroline Proulx, la secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure, Mme Caroline Desrochers, la mairesse de Saint-Félix-de-Valois, Mme Audrey Boisjoly, et le président du C. A. des Maisons Féliciennes, M. Richard Ayotte, étaient sur place pour constater l'avancement du projet.

L'investissement du gouvernement du Québec, par l'entremise de la Société d'habitation du Québec (SHQ), totalise plus de 4,8 M$, en provenance du Programme d'habitation abordable Québec. Ce financement découle des 992 M$ du gouvernement fédéral versés au Québec par l'entremise de l'Entente Canada-Québec concernant le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) et des nouveaux investissements équivalents annoncés par le Québec lors de ses mises à jour économiques de 2023 et 2024. La SHQ a également accordé un prêt de 2,2 M$ à l'organisme par l'entremise du Programme de financement en habitation. Le gouvernement du Canada a, pour sa part, accordé un prêt de 1,6 M$ par l'entremise du Fonds pour le logement abordable. Enfin, la Municipalité de Saint-Félix-de-Valois a contribué au projet en offrant les terrains et en payant des services professionnels, ce qui représente un montant d'un peu plus de 1,8 M$.

Citations :

« Nos concitoyennes et concitoyens peuvent compter sur des actions concrètes de notre gouvernement pour s'attaquer à la crise du logement dans notre région. Le projet Les Maisons Féliciennes constitue un exemple de ce que l'on peut réaliser lorsque les acteurs du milieu choisissent de faire bouger les choses. Cette initiative démontre que, lorsque les gouvernements, les municipalités et les organismes locaux unissent leurs efforts, des solutions concrètes émergent pour faciliter la construction de logements. »

Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine et députée de Berthier

« Notre gouvernement aide les collectivités à élaborer et mettre en œuvre des solutions locales aux besoins en matière de logement. Cet ensemble résidentiel offrira plus de logements sûrs et abordables pour des familles et des aînés de Saint-Félix-de-Valois. Construire un Canada fort, ça commence avec un chez soi qui correspond au budget et aux besoins de chaque Canadien et Canadienne. »

Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure

« Nous sommes très heureux du déroulement rapide de ce projet qui va permettre d'offrir 24 logements abordables à proximité des services pour notre communauté. Je tiens à remercier les gouvernements du Canada et du Québec pour leur soutien financier, mais aussi toute l'équipe qui s'est impliquée dans le projet jusqu'à maintenant. En seulement deux ans, nous sommes passés d'une idée à un projet porteur qui va donner un nouveau souffle à 24 familles et personnes seules dans le besoin. »

Audrey Boisjoly, mairesse de Saint-Félix-de-Valois

« Les citoyennes et citoyens de Saint-Félix-de-Valois méritent ce projet qui était tant attendu depuis quelques années. Il s'agit d'un bel exemple de collaboration entre les élus municipaux et les citoyens. Les Maisons Féliciennes proposent aux futurs locataires une mixité qui permettra de regrouper des familles, des couples et des personnes seules dans un milieu de vie paisible basé sur des valeurs d'entraide et de solidarité. »

Richard Ayotte, président du C. A. des Maisons Féliciennes

Fait saillant :

Jusqu'à 8 des 24 ménages des Maisons Féliciennes auront la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de limiter leur contribution au paiement du loyer à un montant correspondant à 25 % de leur revenu. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Municipalité de Saint-Félix-de-Valois.

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Nos produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de l'offre de logements locatifs. De plus, nous aidons activement le gouvernement du Canada à respecter son engagement à rendre le logement plus abordable. Nos recherches et nos données contribuent à orienter les politiques sur le logement. Nous facilitons la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, nous contribuons à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. Suivez-nous sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ œuvre à répondre aux besoins en habitation des Québécoises et des Québécois, notamment par l'accroissement, sur tout le territoire, de l'offre de logements pour les personnes à revenu faible ou modeste et pour celles ayant des besoins particuliers. Elle soutient ses partenaires dans les domaines de la construction et de la rénovation, de la gestion immobilière ainsi que de l'adaptation de domiciles. Elle offre également de l'aide financière directe à des ménages à faible revenu pour le paiement de leur loyer.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

SocietehabitationQuebec

HabitationSHQ

LinkedIn

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

Sources : Emmanuella S. Proulx, Attachée de presse de la ministre responsable de l'Habitation ministre responsable de la Condition feminine, [email protected]; Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Pour information : Relations auprès des medias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Relations avec les medias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]