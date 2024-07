MONTRÉAL, le 10 juill. 2024 /CNW/ - Ubisoft est heureux d'annoncer la nomination de Pierre-Jules Tremblay à titre de directeur général d'Ubisoft Montréal. Il succède à Christophe Derennes, qui assure désormais le poste de directeur général de la zone nord-américaine.

Pierre-Jules Tremblay (Groupe CNW/Ubisoft)

Pierre-Jules Tremblay est diplômé en ingénierie de l'Université McGill et possède une maîtrise en vision artificielle. En 2004, après avoir fondé une startup spécialisée en IA, il se tourne vers l'industrie du jeu vidéo, où il a occupé des postes clés chez Quazal Technologies, Behaviour Interactive et Ubisoft. Il évolue au sein de l'entreprise depuis plus de 13 ans et a participé à l'introduction du modèle « free-to-play » dès 2011, au sein de Mighty Quest for Epic Loot (PC), puis à la transition du studio vers le « Game as a Service » en 2014, avec une équipe dédiée au soutien de jeux comme Rainbow Six Siege et For Honor.

« Ubisoft Montréal a toujours occupé une place spéciale dans mon cœur. Non seulement c'est l'un des plus gros studios de jeu vidéo au monde, mais c'est aussi un pionnier dans notre industrie. Nous sommes le berceau de certaines des marques les plus emblématiques du jeu vidéo et le lieu d'innovation de plusieurs de nos technologies de pointe. L'opportunité de diriger ce studio, qui joue un rôle essentiel dans l'écosystème Ubi et dans notre industrie, est un défi que j'aborde avec beaucoup d'enthousiasme mais aussi d'humilité. Je voudrais également prendre un moment pour remercier Christophe Derennes pour la confiance qu'il m'accorde. Son leadership a permis à Ubisoft Montréal de progresser et continuer à se démarquer au fil des années. Je suis honoré de pouvoir continuer sur cette voie et de compter sur son soutien, ainsi que celui de l'équipe de direction, pour la suite des choses. » -Pierre-Jules Tremblay, directeur général, Ubisoft Montréal

« Lors de mes rencontres avec Pierre-Jules, il m'a impressionné par la vision qu'il a pour la croissance continue et le futur du studio, ainsi que sa passion pour les projets que nous développons ici et pour les gens qui y contribuent. Il était important pour moi que mon successeur à ce rôle clé pour Ubisoft puisse être le relais de confiance pour porter nos ambitions et donner le cap pour atteindre nos objectifs tout en inspirant et fédérant les gens autour de lui. C'est ce que j'ai trouvé en Pierre-Jules. Je suis confiant qu'avec ses qualités humaines, son approche collaborative et sa grande expérience d'Ubisoft, de notre industrie et des nouvelles technologies, Pierre-Jules est la personne toute désignée pour amorcer la suite de cette belle aventure que nous construisons ensemble depuis 1997. Je lui souhaite le meilleur des succès dans son nouveau rôle. » -Christophe Derennes, directeur général, Amérique du Nord.

À propos d'Ubisoft

Ubisoft est un créateur de mondes qui s'engage à enrichir la vie des joueurs à travers des expériences de jeu uniques et mémorables. Ses équipes internationales créent et développent un portefeuille varié de jeux, comprenant des marques telles qu'Assassin's Creed®, Brawlhalla®, For Honor®, Far Cry®, Tom Clancy's Ghost Recon®, Just Dance®, The Lapins CrétinsTM, Tom Clancy's Rainbow Six®, The Crew® et Tom Clancy's The Division®. Grâce à Ubisoft Connect, les joueurs profitent d'un écosystème de services pour aller plus loin dans leur expérience de jeu, obtenir des récompenses et rester en contact avec leurs amis quelle que soit leur plateforme. L'offre d'abonnement Ubisoft+ leur permet également de profiter d'un catalogue de plus d'une centaine de titres et contenus téléchargeables (DLC) d'Ubisoft. Pour l'exercice 2023-24, le net bookings d'Ubisoft s'est élevé à 2,32 milliard d'euros. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.ubisoftgroup.com.

© 2024 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are registered trademarks in the US and/or other countries.



ubisoft.com

SOURCE Ubisoft

CONTACT : Antoine Leduc-Labelle, COMMUNICATIONS, Chef Relations Publiques, [email protected], UBISOFT MONTRÉAL, 5505 boul. St-Laurent, Montréal, H2T 1S6, Tél. : 514 490-2000 poste 5415