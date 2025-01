En collaboration avec Ubisoft, le Mouvement Desjardins et Garaga - L'organisme CyberCap offre dès maintenant aux écoles primaires du Québec un programme pour développer la bienveillance numérique

En deux séances, ils deviendront des ambassadeurs de la bienveillance numérique, renforçant ainsi leurs compétences pour bâtir un environnement en ligne responsable et positif. Ce développement, qui vise à s'étendre progressivement à l'ensemble des régions du Québec, concrétise un axe clé du dernier plan stratégique de CyberCap. Il a pu voir le jour grâce au soutien généreux d'Ubisoft, du Mouvement Desjardins et Garaga.

« Nous croyons fermement qu'il est crucial d'aborder avec les jeunes dès le primaire les comportements en ligne et leurs implications. Les données montrent une augmentation préoccupante de la violence en ligne chez les élèves du primaire, ce qui rend impératif d'agir rapidement pour sensibiliser les enfants à ces enjeux. En intervenant tôt, nous avons l'opportunité non seulement de prévenir ces comportements, mais aussi d'enseigner des valeurs telles que la bienveillance numérique, le respect mutuel et une utilisation responsable des technologies. Ces bases solides permettront aux jeunes de développer des habitudes saines qui les accompagneront tout au long de leur vie » Marie-Astrid Dubant, Directrice générale de CyberCap.

« En tant qu'acteur majeur du jeu vidéo et de l'industrie numérique, nous connaissons les enjeux liés aux bons comportements en ligne et l'importance d'outiller les jeunes pour qu'ils naviguent de manière responsable. Soutenir le programme Relève numérique de CyberCap s'inscrit dans notre engagement à créer un environnement numérique sain pour les générations futures. Nous sommes fiers de contribuer à cette initiative novatrice qui aidera les élèves à devenir des ambassadeurs de la bienveillance en ligne » Magali Valence, directrice des communications, Ubisoft.

« Sensibiliser les jeunes à l'utilisation responsable du numérique est un enjeu de société majeur. Fort du succès du programme au secondaire, Desjardins est fier de continuer sa collaboration avec Cybercap pour déployer le programme Relève numérique au primaire. Ce programme a une influence positive sur le bien-être numérique et la protection des jeunes, leur offrant un environnement sûr où ils peuvent pleinement s'épanouir. » Julien Hivon, directeur principal Évolution des initiatives en Cybersécurité, Mouvement Desjardins

« Chez Garaga, s'impliquer dans la communauté fait partie de nos valeurs depuis longtemps, et nous contribuons régulièrement à des organismes de la région. Aujourd'hui, la technologie numérique est de plus en plus présente chez les jeunes, et l'apprentissage d'une utilisation responsable est primordial. Garaga est fier de soutenir CyberCap et le nouveau programme de Relève Numérique dans les écoles primaires pour soutenir notre société à l'apprentissage de la bienveillance numérique » Isabelle Gendreau, VP Trésorière & Investissements, Garaga.

À propos de CyberCap

Premier incubateur numérique au Québec, CyberCap œuvre pour la persévérance scolaire et le raccrochage par des activités de prévention et d'accompagnement afin d'aider les jeunes à trouver leur place dans la société par le biais du numérique.

Depuis 2000, ce sont plus de 50 000 participations aux activités offertes par CyberCap en exploration professionnelle et en sensibilisation à la citoyenneté à l'ère du numérique pour améliorer leur situation personnelle, sociale, scolaire et professionnelle.

Les actions de CyberCap sont rendues possibles grâce au soutien financier des partenaires suivants : Ubisoft , Desjardins et Garaga .

Suivez-nous :

Facebook - LinkedIn - Instagram - YouTube - Spotify

SOURCE Ubisoft

Pour plus d'informations, veuillez contacter : Marie-Astrid Dubant, Directrice générale, 438-979-3933 | [email protected]