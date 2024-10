En 15 ans, Assassin's Creed est devenu l'un des titres les plus populaires de l'histoire du jeu vidéo, reconnu par la grande richesse de son développement narratif et sa capacité à recréer des mondes fascinants, devenant une véritable référence pour ceux qui veulent aborder l'Histoire d'un point de vue ludique.

Créée en l'honneur du 15e anniversaire de la franchise en 2022, Assassin's Creed Symphonic Adventure est développée par Overlook Events en collaboration avec les équipes créatives d'Ubisoft. Ce concert propose un orchestre et chœur complet, une centaine d'artistes sur scène, pour une expérience immersive unique en son genre, qui permet un voyage musical et immersif sans précédent dans la franchise culte Assassin's Creed, depuis les origines du crédo jusqu'aux tout derniers jeux de la saga. Dans cette performance originale, la narration des jeux est au cœur de l'expérience musicale. Les spectateurs pourront ainsi suivre la trame principale de chaque jeu majeur avec leur propre identité musicale, accompagnés de montages vidéo parfaitement synchronisés avec l'orchestre, le chœur et les solistes.

Ces nouvelles dates canadiennes font suite à une tournée remarquable en Europe, dont une première mondiale à Paris pour laquelle des extraits sont disponibles ICI, ainsi que des performances à Barcelone, Cologne et Londres.

A Montréal et Toronto, le spectacle sera interprété par l'Orchestre FILMharmonique et son chœur, sous la direction de Francis Choinière. Il déclare : "Ce concert n'est pas seulement une célébration d'une série de jeux adorés ; c'est une expérience immersive qui fait le lien entre les univers du jeu et de la musique orchestrale. Chaque pièce est conçue pour refléter les récits et les émotions uniques de la saga Assassin's Creed, invitant le public à revivre ces moments inoubliables d'une manière puissante. J'ai hâte de diriger cette bande originale emblématique et de partager cet incroyable voyage avec tous les fans."

Assassin's Creed Symphonic Adventure est soutenu et salué par les compositeurs des musiques de la saga et Sarah Schachner, la compositrice de la bande-son de Assassin's Creed Origins et Assassin's Creed Valhalla, sera notamment attendue pour les performances à Montréal et à Toronto,

Enfin, l'audience découvrira la musique exclusive From Depths of History, créée spécialement pour introduire le concert, par Jesper Kyd (Assassin's Creed, Assassin's Creed II, Brotherhood, Revelations and Valhalla).

Plus d'informations sur la tournée d'Assassin's Creed Symphonic Adventure sont disponibles ICI.

À propos d'Overlook Events

Overlook Events est une société de production basée à Paris, spécialisée dans les grands concerts orchestraux, dont elle offre une expertise en Europe et dans le monde via de nombreuses créations originales, fondé par Cédric Littardi, Yoann Berger et Romain Dasnoy. Overlook Events initie les concerts officiels et originaux en Europe avec Joe Hisaishi, Danny Elfman et John Williams, en plus d'être créateur des shows officiels Dragon Ball, Saint Seiya, Paris Games Week Symphonique ou encore TV Series Live. Avec son label Torpedo Productions, Overlook Events est aussi très actif sur les scènes internationales jazz, soul, hip-hop, k-pop, j-pop et musique du monde. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://overlook-events.com

A propos d'Assassin's Creed

Depuis sa création en 2007, les jeux de la franchise Assassin's Creed se sont vendus à plus de 200 millions d'exemplaires dans le monde. Assassin's Creed s'affirme donc désormais comme étant l'une des séries les plus vendues de l'histoire des jeux vidéo. Reconnue pour ses intrigues passionnantes, parmi les plus riches et les plus captivantes de l'industrie, Assassin's Creed transcende le milieu du jeu vidéo et s'étend également à de nombreux autres médias de divertissement.

À propos d'Ubisoft

Ubisoft est un créateur de mondes qui s'engage à enrichir la vie des joueurs à travers des expériences de jeu uniques et mémorables. Ses équipes internationales créent et développent un portefeuille varié de jeux, comprenant des marques telles qu'Assassin's Creed®, Brawlhalla®, For Honor®, Far Cry®, Tom Clancy's Ghost Recon®, Just Dance®, The Lapins Crétins™, Tom Clancy's Rainbow Six®, The Crew®, Tom Clancy's The Division® et Watch Dogs®. Grâce à Ubisoft Connect, les joueurs profitent d'un écosystème de services pour aller plus loin dans leur expérience de jeu, obtenir des récompenses et rester en contact avec leurs amis quelle que soit leur plateforme. L'offre d'abonnement Ubisoft+ leur permet également de profiter d'un catalogue de plus d'une centaine de titres et contenus téléchargeables (DLC) d'Ubisoft.

